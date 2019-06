Kapitánka lodi převážející migranty byla v Itálii zadržena. Hrozí jí 10 let vězení

Server britského deníku The Telegraph informoval o zadržení jednatřicetileté kapitánky lodi Sea-Watch 3 Caroly Rackete. Z moře zachránila několik desítek migrantů, kteří se chtěli dostat z Afriky do EU.

Přes výslovný zákaz italských úřadů, který prosadil italský ministr vnitra Matteo Salviny z krajně pravicové Ligy, kapitánka vyložila tyto migranty v přístavu na ostrově Lampedusa a byla okamžitě zadržena. Bude-li shledána vinnou, hrozí jí tři až deset let odnětí svobody, za napomáhání ilegálním přistěhovalcům.

Podle italských úřadů doputovalo k břehům Itálie za posledních 16 dní 500 možných žadatelů po azyl.

Pro levicové politiky a aktivisty se mladá kapitánka stala hrdinkou, která zachraňuje lidské životy i za cenu toho, že může být sama zadržena.

„Jsme hrdí na naši kapitánku, udělala přesně to, co je správné. Řídila se právem platícím na moři a přivezla lidi ohrožené na životě do bezpečí,“ napsal na Twitteru šéf neziskové organizace Sea Watch Johannes Bayer.

?? Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.



“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety." – #SeaWatch chairman Johannes Bayer pic.twitter.com/lfZ16Pq9F1