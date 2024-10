Karel Janeček: Západní civilizace prochází kolapsem. Je třeba jednat

Webové stránky doktora Karla Janečka rámují slova: „Lepší krátký život ve cti nežli dlouhý život v hanbě“. A právě i na to se moderátorka Jana Bobošíková Karla Janečka zeptala. „Je to krásné motto, které souvisí se zamyšlením o tom, jaký smysl má náš život. Proč tady jsme. Jsem hluboce přesvědčen, že nezbytnou složkou kvalitního života je svoboda,“ pustil se hned na úvod rozhovoru Karel Janeček do vyšší filozofie. „V takovém životě je člověk schopen sebeurčení, schopnosti nalezení vlastní cesty v životě. To je právě ten život ve cti, který má smysl. Život hanby je život v nejhorším případě v otroctví, život v nesvobodě a takový život pro mě smysl nemá,“ doplnil Janeček.

Janeček poukázal na to, že k dlouhověkosti se snaží propracovat pravidelným cvičením a udržováním fyzické kondice. Třikrát týdně chodí do posilovny, běhá, skáče padákem. Podle něho je fyzická kondice spojená i s duševním stavem. „Duševní rovnováha je velmi spjata s tou fyzickou," podělil se o vlastní poznání Janeček.

Moderátorka obrátila pozornost hosta na problematiku školství. Podle Janečka je velká chyba lpět na školství 18. století, které cílilo prakticky výhradně na memorování. „Začátky školy byly určitě skvělé, lidé nebo děti najednou mohly dostat vzdělání, ale to byla úplně jiná doba. Dneska je potřeba vzdělávat děti jinak. A to tak, že ho to baví, že to chce, že se probudí zájem, a na to jsou skvělé školy, ale bohužel takové školy nejsou pro širokou veřejnost,“ zalitoval Janeček.

A zmínil princip školy hrou. „Škola hrou je podle mého názoru základní složka, která hodně chybí,“ podotkl Janeček.

Kvalitní vzdělání a dobře placení učitelé jsou v soukromých školách. Podle Janečka je ovšem potřeba, aby se kvalita přesunula i do veřejného školství. „Je důležité, abychom alespoň do jisté míry to kvalitní vzdělání nabídli široké populaci,“ řekl rozhodně Janeček.

Janeček chce díky své iniciativě přispět k reformě veřejného školství. „Podporuji projekty jako Nadační fond EDUzměna, což je podle mého názoru dobrý projekt, ale zároveň také například prostřednictvím vlastní Nadace Science 21 rozvíjíme teorii myšlení,“ řekl Janeček a vroucně doporučoval pro své děti, ale i pro sebe matematickou hru Mathesso.

Hru Mathesso se pak Janeček snaží protlačit do škol. A s úspěchem. „Máme dnes již desítky škol, které používají Mathesso, a pořádáme dokonce olympiádu nebo vlastně roční soutěž Mathessa. Letos byl nultý ročník,“ nadšeně sdělil Janeček.

A vysvětlil, že vztah k matematice je velmi důležitý pro chápání světa kolem nás, pro rozvíjení jeho chápání nikoliv jen ve vztahu k číslům, ale k celkovému chápání a spojování si souvislostí. „Tak člověk rozvine své racionální myšlení, schopnost logické analýzy, schopnost chápat, co jsou implikace, co je příčina a následek. Protože to je mimochodem jedna z věcí, která je extrémně zneužívaná moderními manipulativními praktikami, jak prohazovat příčinu a následek. Takže trénink v racionálním myšlení, to je ekvivalentně trénink v matematice, který je podle mého přesvědčení naprosto klíčový pro to, abychom jako lidé mohli mít vlastní racionální úsudek a abychom měli schopnost se nenechat zmanipulovat strachem," vysvětloval důležitost matematiky Janeček.

Je tedy matematika samospásná a vyvede nás ze strachu? To Janeček rozhodně netvrdí. A poukazuje na covidovou éru, kdy se společnost nechala sešněrovat. Matematika je podle něj jen jedním z faktorů pochopení. Za strachem podle Janečka stojí to, že se západní civilizace rozpadá. „Je to prostě celková prohnilost celé stavební společnosti a fakt, že jako západní civilizace procházíme kolapsem. Jako společnost v jistém smyslu degenerujeme a vidíme to na mnoha aspektech. Je to proces, který vypadá zhoubně a nenávratně. Ale já zároveň věřím, že návratný je,“ vysvětlil s nadějí Janeček.

Lidé podle Janečka mají odhodit své pohodlí stranou a prostě začít mluvit a jednat. Začít obracet cestu kolapsu. „Teď je potřeba, abychom jako lidé, kteří mají zodpovědnost a kteří si uvědomují vážnost situace, abychom dokázali vystoupit ze svých komfortních zón a dokázali říct nahlas, o čem jsme přesvědčeni, co si myslíme. A vlastně ten úpadek dokázali otočit,“ apeloval na každého člověka Janeček, aby se nebáli a vystoupili, řekli své mínění a snažili se tím změnit směřování do kolapsu.