Karle Schwarzenbergu, vrať se. Takto prý funguje diplomacie pod Lipavským

V minulosti redakce ParlamentníchListů.cz opakovaně informovala o znepokojení, které má část českých profesionálních diplomatů o fungování naší zahraniční politiky pod vedením pirátského ministra Jana Lipavského.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2805 lidí

Někteří kariérní diplomaté, kteří jsou ve službách státu dlouhé roky, dost nelibě nesou nové metody, které podle nich s pirátským vedením do Černínského paláce přišly.

Podle nejnovějších zpráv, kterých se ParlamentnímListům.cz dostalo v posledních týdnech od dvou dosud aktivních diplomatů, se situace zhoršuje. Mluví o pirátské privatizaci Ministerstva zahraničních věcí.

„Měla by panovat všeobecná shoda v tom, že cílem naší zahraniční politiky je prosazování českých národních zájmů. Jenže tahle elementární definice a motivace je pro nynější vedení úřadu naprosto tabu. Nejenže ji ignorují, ale oni tuto linii potlačují. To jde kompletně proti smyslu diplomacie i zájmům státu. Na ministerstvu pracuji už dlouhá léta, ale žádný ministr a jeho administrativa se takto nikdy nechovali,“ tvrdí zdroj z české diplomacie, jehož identitu redakce zná.

Nabízí srovnání s érou, kdy resort vedl zakladatel TOP 09. „V minulosti jsem v médiích zaznamenal jakousi kritiku Karla Schwarzenberga za to, že prý z české zahraniční politiky vytlačil byznysové zájmy českých firem a nahradil je havlovskou politikou. To nebyla pravda. Ano, kníže sem tam jednal ‚hodnotově‘, ale při pohledu na celkový obraz jeho ministerské práce hájil naše národní zájmy,“ pokračuje dlouholetý český diplomat.

Příkladem je podle něho podpora, jakou od Schwarzenberga měla tehdejší česká velvyslankyně v Damašku Eva Filipi, která loni skončila své působení v Sýrii po dlouhých třinácti letech.

„Kníže trval na tom, aby paní Filipi v Damašku zůstala a ta to tenkrát přijala. Díky tomu jsme měli ve světě výjimečné postavení. Když v Sýrii po odchodu západních ambasád v roli české velvyslankyně zastupovala zájmy Spojených států, Američané si jí vážili. Zároveň dovedla komunikovat s Asadovým režimem. Při odchodu ze služeb české diplomacie se jí nedostalo ani slušného rozloučení. Ministr na ni dokonce před svými spolupracovníky a snad i někde v médiích plival. To nikdo rozumný nepochopí. Ona přitom paní patří mezi nejzkušenější diplomaty, jaké tato země kdy měla. Za poslední roky, co Lipavský diplomacii vede, jsme přišli i o řadu profesionálů, jen ty případy nebyly medializovány. Kariérní diplomaté jsou nahrazováni pirátskými kádry, kteří se mnohdy na své posty derou nestandardními metodami, kdy nám, letitým diplomatům, házejí klacky pod nohy,“ prozrazuje zdroj z Ministerstva zahraničních věcí.

Psali jsme: Zaorálek: „Hnůj v Řeporyjích? Hlas lidu.“ Aby to nedopadlo jak na Slovensku ,,Brusel horší než Čína, jen menší.” Pohrůžka Ukrajině. Padlo od Trumpa Skvělá Fialova zahraniční politika? Hlasy zevnitř popsaly hrůzu „Zemědělci nepolíbili prsten, tak je potrestám?“ Vitásková se neudržela: Co si to Fiala dovoluje!

Další z kariérních diplomatů, s nímž je redakce ParlamentníchListů.cz pravidelně v kontaktu, přidává i další komplikace, kterým prý vedoucí českých misí v zahraničí čelí. „Neměl bych problém vám dát rozhovor, jenže já nesmím. Nebo obecně, nesmíme. Bylo nám doporučeno se s některými médii vůbec nebavit. Kdyby bylo řečeno, že pokud chce dát velvyslanec rozhovor do médií obecně, podléhá to schválení Černínského paláce, skřípal bych zuby, ale dejme tomu. Místo toho říkají, s jakými novinami se bavit vůbec nemáme, a naopak s kým se bavit máme. To je třeba Deník N. Říkám to pro vykreslení situace. Ministr diplomacii nerozumí a myslí si, že se zahraniční politika dělá pomocí vzkazů na Twitteru. Fatální omyl. Základem diplomacie je přímá komunikace s jinými státy včetně těch, se kterými nesouhlasíme. Jeho výzvy v médiích různým zemím či představitelům, aby dělali to a nedělali ono, jsou směšné. Smějí se tomu hlavně v zahraničí,“ říká seniorní diplomat.

„O tom, že ministr Lipavský nemá žádnou velkou vážnost mezi kolegy ministry zahraničí v Evropě a ve světě, není nutné ani mluvit. Mají ho za neználka a aktivistu, který nerozumí práci, která mu byla svěřena. Důvěrně mi to řeklo více lidí. Důležité je pochopit, že aby diplomacie nesla ovoce, dělá se i skrytě, obnáší trpělivou práci, komunikaci, podporu českého byznysu atp. Morální výzvy opravdu nic nezmění. Zatímco on morálně stojí za Tchaj-wanem, naši evropští partneři jezdí do Pekingu. Oni nám za náš morální postoj samozřejmě veřejně poděkují, ale doma si potichu mnou ruce a smějí se, jací jsme pitomci. Tak to bohužel je, řekli by vám to další čeští velvyslanci a vyšší diplomaté, kdyby se nebáli o svá místa. Mě to skutečně štve, takže to chci sdělit aspoň takto,“ dodal jeden z velvyslanců naší země ve světě. Z pochopitelných důvodů jeho identitu neprozradíme.

Připomeňme, že podstatu diplomacie už v minulosti popisoval bývalý prezident republiky Miloš Zeman. Dával konkrétní příklad, kdy trpělivá diplomatická činnost může přinést své plody, zatímco okázalá prohlášení nedosáhnou ničeho, maximálně někoho naštvou.

Jednalo se o příklad ukrajinského historika Igora Kozlovského, který byl před lety vězněn proruskými separatisty na východní Ukrajině. Prosba o pomoc se dostala k tehdejší hlavě státu. Místo veřejných prohlášení začal Zeman konat a během svého setkání s ruským prezidentem Putinem ho požádal, aby s propuštěním Kozlovského pomohl. To zabralo a právě díky Zemanově intervenci se jméno vězněného dostalo na seznam vězňů, které separatisté na konci roku 2017 vyměnili s ukrajinskou stranou.

Prezident o tom do historikova propuštění nemluvil, vše se drželo v tajnosti. A zabralo to. Tehdejší prezident později sám řekl, že kdyby místo konkrétních činů jen veřejně vyzýval proruské separatisty o Kozlovského propuštění, ničeho by nedosáhl a ukrajinský historik by nejspíš byl umučen.