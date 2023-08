Kauza Fremr, Kysela v pozadí... Do čeho byl Pavel vtažen? Odhaleno. A je toho víc

Za několik týdnů to bude právě půl roku, kdy se Petr Pavel ujal funkce prezidenta ČR. ParlamentníListy.cz se proto zeptaly na jeho hodnocení čtyř osobností spjatých s Pražským hradem. Podle mluvčího bývalého prezidenta Zemana Jiřího Ovčáčka nastoupil Pavel do velmi složité doby. Exředitel Klausovy kanceláře Ladislav Jakl se obává, že současná hlava státu má velmi daleko ke starostem běžných Čechů. Na přetřes přišla i poslední kauza s Robertem Fremrem, Pavlovým kandidátem na ústavního soudce, který se ale kvůli svému předlistopadovému působení v justici po tlaku veřejnosti své kandidatury vzdal. Politolog Jelínek posoudil Pavlovu roli v této kauze. Pohled do zákulisí pak nabídl právník Pavel Hasenkopf.

reklama

Co říci celkově o přibližně půlroce mandátu Petra Pavla? Jedni jsou na něj pyšní za „umělecký dojem“, jiní mají pocit, že se až příliš zaměřuje na efekt a vyhýbá se odpovědnosti za rozhodnutí.

ParlamentníListy.cz oslovily čtveřici osobností s vhledem do fungování Hradu. Ladislav Jakl a Jiří Ovčáček zde působili, jeden pod prezidentem Václavem Klausem, druhý coby mluvčí Miloše Zemana. Hrad poznal i právník Pavel Hasenkopf. Jeho právní expertizu doplňuje politologický pohled Lukáše Jelínka.

„Nejsem nijak překvapen,“ říká pro ParlamentníListy.cz Ladislav Jakl, někdejší tajemník prezidenta Václava Klause. Petr Pavel podle něj nekandidoval za nějakou jasnou politickou myšlenku. „Jednak žádné takové myšlenky nemá, jednak jeho loutkovodiči v kampani věděli, že nesmí říkat žádné názory, protože těmi by nutně některé voliče naštval, zatímco cílem kampaně bylo vytvořit figuru, která bude tak nějak přijatelná pro všechny,“ soudí.

Politolog Lukáš Jelínek má pocit, že prezident se zatím věnuje především tomu, co ho baví. „Mezi lidmi si to evidentně užívá, a podle toho vypadají ty jeho výjezdy do regionů. Taktéž zahraniční cesty jej zjevně baví, může tam uplatnit svou kvalifikaci. Naproti tomu v domácí politice je doposud velmi nejistý a zjevně se do ní nechce příliš zaplétat.“

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12957 lidí

Jiří Ovčáček, který až do letošního března nesl břímě hradní odpovědnosti jako tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana, má pro prezidenta pochopení. „Po zvolení Petra Pavla prezidentem republiky i v navazujícím období jsem opakovaně varoval, že to nová hlava státu bude mít mimořádně těžké, dokonce těžší než Miloš Zeman,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Kdyby Pavel nastoupil o pět let dříve, mohl by podle Ovčáčka prožít na Hradě relativně pohodových pět let. Místo toho však nastupuje v době, kdy „dějiny opět s plnou vervou vtrhly do českého života“. Současná situace by podle jeho názoru byla „minovým polem“ pro každého prezidenta.

Symbol popkultury...

Petr Pavel se podle Ovčáčka úspěšně věnuje své pozitivní prezentaci, třeba na motorce nebo při sportovních výkonech. „To by ale mělo být maximálně třicent procent výkonu. Zbylých sedmdesát musí být prostá státní politika, rozhodování, jednoznačné postoje, třeba k ruské agresi, krokům vlády, Evropské unii, tekutému světu plnému neklidu,“ nabádá.

Prezident Pavel podle něj bude muset v budoucnosti politické rozhodování upřednostnit.

S tím souhlasí i Lukáš Jelínek, byť se prezidentovi možná do politických bojů nechce. „Lidé budou chtít politického prezidenta. A já si myslím, že se tu politiku naučit dokáže,“ prorokuje politolog. Prvním krokem by podle něj mohlo být, jak prezident dokáže do politického rozhodování přenést své poznatky z cest po regionech.

„Mám dojem, že už si dokázal vzít k srdci výtky, že se vyjadřuje k příliš mnoho věcem a příliš povrchně. A to je dobrý start,“ uvedl politolog pro ParlamentníListy.cz.

Fotogalerie: - Za oběti komunismu

„Agenda hlavy státu čas od času staví před prezidenta nutnost rozhodnout. Je tak otázkou času, kdy se některá rozhodnutí nebudou jeho fanouškům líbit. Ti mu mnoho prominou, ale brzy se nutně začnou někteří ošívat,“ obává se Ladislav Jakl.

Prezident se uvedl při inauguraci slovy, že Česko je pro něj „jeden tým“ . Někteří se ale po několika jeho vyjádřeních začali pozastavovat nad tím, že výrazněji inklinují k tomu pohledu na svět, který prezident Zeman nazýval „pražská kavárna“.

„Od běžných lidových starostí, pocitů a trápení normálních lidí má Pavel asi tak daleko, jako manekýn Ken. Češi ale žijí trochu jiné životy než barbínky,“ vzkazuje Ladislav Jakl. Petr Pavel se sice snaží o lidovou prezentaci, ale nedokáže překonat, že jeho životní zkušenosti jsou velmi limitované prostředím armády, ve kterém se pohyboval celý život.

Psali jsme: Pavel nahrál Holcovi, ten rozjel velkou show. I Svěrák to schytal Vrtěti Fremrem. Co když Hrad věděl, koho posílá... A šlo o úplně něco jiného VIDEO s Fremrem letí sítěmi. „Skutečný terč je Pavel,“ vpadlo do kauzy Zvolili jsme dobře, tleská Rakušan Pavlovi. „Zemanův fígl“, směje se Vondráček

„Politici rádi mluví o tom, že chtějí spojovat, že jsme jeden tým. Jenže lidé mají různé názory a nelze očekávat politické sjednocení pod jedním ideovým pohledem,“ varuje bývalý prezidentský mluvčí Ovčáček.

„Myslím, že lze postavit jednotu na důrazu na masarykovskou humanitu, která předpokládá nikoho předem neodsuzovat, přemýšlet o názorech druhých, snažit se vzájemně pochopit. Je to těžké, ale prezidentovi by slušelo, kdyby jednotu prosazoval v lidskosti,“ zamýšlí se s tím, že ona lidskost by určitě přinesla dlouhodobější benefity než „pár lajků při sekání dřeva“.

I podle politologa Jelínka byl Petr Pavel zvolen spíše jako „symbol popkultury“. „Byl nestraník, politicky nepopsaný, takže každý do něj promítal své zájmy. Ale on nemůže uspokojit všechny.“

Bude si podle politologa rozhodně muset začít budovat svou politickou pozici. „Potká ho to co všechny prezidenty před ním – stane se součástí společenské debaty,“ myslí si.

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 11% Ne, ať ho nejmenuje 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 6494 lidí

Sám prezident Pavel k tomu nešťastně přispěl i svým výrokem, že soudci před rokem 1989 soudili všichni stejně a opuštění republiky zkrátka tehdy bylo trestným činem. Kvůli tomu mnozí začali vyjadřovat pochybnosti o upřímnosti jeho reflexe vlastní minulosti člena KSČ a důstojníka Československé lidové armády, kterou prezentoval v předvolební kampani.

„Sedím v první řadě s kyblíkem popcornu a sleduju s pobavením biják o tom, jaké kotrmelce je schopen předvádět Pavlův fanklub,“ souhlasí s nadsázkou Ladislav Jakl.

„Že někdejší předseda základní organizace KSČ navrhne komunistu, to je ale spíše jen folklór a nevkus, ale že při hájení svých návrhů v Senátu prezident vyjevil, že netuší, co to je konzervativní orientace, to už považuji ne za zábavné, ale za tragické a nebezpečné,“ dodává vážněji.

Fotogalerie: - Pavel na Pavláku

„Víte, jsem dalek toho soudit druhé pro jejich minulost. Český život, to je těžký život. Dějiny buší do téhle krásné země jako kladivo do kovadliny a je mnohdy obtížné vyhnout se selhání. Máme osobnosti, které se podílely na únoru 1948, aby pak v roce 1968 odsoudily okupaci a skončily v disentu. Nu a pak máme osobnosti, které selhaly v 80. letech, aby pak pracovaly pro demokratický systém,“ připomíná Jiří Ovčáček.

Kauza podle něj ukázala především obecnější problém, na který upozorňoval jak Masaryk, tak Kundera – Česku chybí laskavost.

„Mně samotnému přijde zvláštní, že se tu najednou objevilo jako novina, že soudci před rokem 1989 rozhodovali na politickou objednávku,“ přidává politolog Jelínek.

Prezident Pavel by podle něj měl svůj vztah k minulosti vysvětlit obšírněji. „Lidé by ocenili, aby mohli do hloubky poznat uvažování svého prezidenta,“ myslí si. V opačném případě budeme neustále sledovat Jelínkovými slovy „kýčovitý příběh minulosti“.

Kyselův guláš?

Podle Pavla Hasenkopfa tento „lapsus s panem Fremrem“ ukazuje především limity prezidentova oportunistického přenášení rozhodování na „experty“.

Jelínek dodává, že Petr Pavel se v aféře se soudcem Fremrem stal tak trochu obětí vlastní transparentnosti. „Za Pavlových předchůdců se o kandidátech do Ústavního soudu vedla debata při schvalování v Senátu, ale v tomto modelu se předpokládalo, že už si je proklepli u prezidenta. Když se ukázalo, že nikoliv, jde to z pohledu veřejnosti za prezidentem.“

Pavel Hasenkopf vidí jako právník hlubší příčinu v tom, že zde byl poměrů neznalý prezident nevědomě vtažen do zásadního sporu mezi českými právníky. A jeho ztělesněním je právě profesor Jan Kysela, velmi vyhraněná osobnost, kterou prezident učinil svým hlavním ústavněprávním expertem.

„Je to další projev sice skrytého, ale o to hlubšího střetu, který se táhne celým polistopadovým obdobím, a tím je rozpor ve vnímání moci jako takové: na jedné straně je tu skupina idealistů, jejichž ztělesněním je Petr Pihart, Eliška Wagnerová či právě Jan Kysela, kteří moc chápou jako cíl sám o sobě – pro ně je nejdůležitější to, aby se na moci nějak podíleli všichni, aby nikdo nezůstal stranou. Parlament pro ně je především vzorkem celé společnosti. Že to vede k točení se v kruhu, je nabíledni. A pak je tu jiná skupina lidí, ke které se počítám, která moc nevnímá jako cíl, ale jen jako prostředek k dosažení různých jiných, konkrétních cílů. A volby tito lidé vnímají jako způsob výběru mezi různými cíli,“ rozpovídal se.

Psali jsme: Nebezpečný nesmysl! Právník Dostál se zhrozil nad tím, co vzešlo z rozhovoru s Kyselou Sám napsal, sám si odpověděl... Tajemník Kysela by měl opustil Senát. Výzva od obeznámeného právníka V květnu si Fischer pozval Blatného… Akce „odstranění Zemana“ se v Senátu chystala několik měsíců. Dokumenty hovoří „Tajemník od Pitharta“ a „Vystrčilův profesor“. Pozoruhodný příběh právníka, který stojí za akcí proti Zemanovi

Tento exkurz je podle něj důležitý proto, že prezident toto pojetí práva, aniž to možná tuší, přijal už tím, jak utváří své nominace na ÚS.

„Ta odpovědnost stejně zůstává na prezidentovi, ústava s ničím jiným nepočítá. On se musí popasovat se senátory, naposledy mu to podle všeho vůbec nebylo příjemné, on to musí vysvětlovat veřejnosti, ne profesor Kysela,“ vyjádřil svůj pohled Lukáš Jelínek.

Pro právníka je ale podstatné, že výsledkem bude nečitelný Ústavní soud, který z našeho práva může udělat „ještě větší guláš, než je dnes“.

Prezidentovu snahu „s nikým si to nerozházet“ cítil i v druhé kauze, do které se prezident dostal. Jde o jeho postoj k důchodové novele, kterou podepsal, ale zároveň vyzval opozici, aby podala stížnost k Ústavnímu soudu, který by přezkoumal její ústavnost.

„To je podobný příběh. Pokud si myslím, že nějaký zákon je nebo by mohl být protiústavní, pak jej prostě nemohu podepsat,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Hasenkopf.

Hlavním důvodem pro volbu Pavla u mnohých byla jeho zkušenost z mezinárodní politiky, která se měla promítnout do prezidentovy pravomoci „zastupování země navenek“.

„Jeho názory svět zajímají, kam přijde, dělá dobré jméno,“ souhlasí Lukáš Jelínek.

„Zatím ani jednou nezvedl hlas za zájmy naši republiky. Poslušně plní cizí rozkazy, jak byl celý život zvyklý,“ protestuje Ladislav Jakl.

Pavel Hasenkopf, jehož specializací je mezinárodní právo, dopředu říká, že s prezidentem v zahraniční politice není na stejné vlně a politika „přimykání“ ať k Západu nebo k Východu mu přijde slouhovská. „Nicméně prezidenta Pavla vnímám v zahraniční politice přece jenom jako o stupínek pragmatičtějšího a soudnějšího než kteréhokoli člena současné vlády,“ uznává. Připomíná příběh s ukrajinskou raketou v Polsku, ale i zářezy z časů po nástupu na Hrad.

„Byl to on, kdo naznačuje, že Ukrajina má jen omezený čas uspět, byl to on, kdo tamějšího prezidenta „školil“ před summitem NATO,“ připomíná. Když se změní situace ve světě, Hasenkopf nepochybuje, že prezident na rozdíl od kohokoliv ve vládě bude vědět, co si počít.

Psali jsme: Vám nevadí, že se nás snažili vtáhnout do války? Když to věděli? Rajchl tvrdě sekl Koudelka (Trikolora): Černochová jako Hötzendorf Nebýt Ukrajiny, už by se to vědělo. Macinka vládě vytmavil trapas s Polskem Miroslav Macek: Rusobijcům se hodí do krámu každá příležitost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE