Kauza Solár! „Soud z nás udělal gaunery,“ podnikatel Zemek se staví za své syny. Věří v jejich nevinu. Požene věc k Ústavnímu soudu?

Zdeněk Zemek starší je slovácký podnikatel původem z Uherského Hradiště. Kromě toho, že je majoritním vlastníkem ocelářské skupiny Z-Group Steel, Zemkovi rovněž patří i fotbalový klub 1. FC Slovácko.

Jméno Zemek ale bylo v tuzemském tisku skloňováno i v poněkud odlišných a pro podnikatele velmi nepříjemných souvislostech. Jde o kauzu, ve které figurují podnikatelovi dva synové: Zdeněk mladší a Alexandr a v médiích i hojně probíraná tematika kolem tzv. solárních baronů a po jeden čas velmi výhodného, štědře dotovaného solárního byznysu.

Zemkův pohled na věc…

Zemkovy syny poslal letos v lednu soud do vězení na 6,5 roku za podvod, ve kterém šlo o předčasné získání licence Energetického regulačního úřadu na solární elektrárny, které dosud nebyly postaveny. Změny podmínek státních subvencí pro solární byznys, respektive snížení finanční výhodnosti tohoto podnikání, se totiž řešily skokově. Na zařízení zapsané do určitého termínu se tak aplikovala starší pravidla podpory. Solární byznysmeni se tak snažili stihnout získání této licence právě do určitého termínu. Zemkovi synové byli odsouzeni za to, že licenci od ERÚ získali ve chvíli, kdy dvojice jejich elektráren dosud nebyla dokončená, což soud označil za podvod, ve kterém tratil stát značné částky peněz.

V kauze byla obžalována i tehdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, kterou ale soud koncem ledna omilostnil. Klíčové bylo ve věci to, že na sebe vinu vzala tehdejší podřízená Vitáskové Schneiderová.

Vitáskovou soud osvobodil s tím, že se prokázat její podporu na rozhodování Schneiderové a spoluúčast na trestném činu nepodařilo. Zemkovy syny coby tehdejší jednatele dvojice solárních elektráren ale Vrchní soud za mříže poslal, stejně jako to udělala i nižší instance, verdikt odnětí svobody ale snížil.

Otec odsouzených, podnikatel Zdeněk Zemek, ale svůj boj nevzdává a za syny se postavil. „Boj za spravedlnost nevzdám, mí synové jsou nevinní,“ sdělil ParlamentnímListům.cz v nedávném rozhovoru Zemek starší. Kromě toho se na jejich stranu hlasitě stavěl i u soudu.

Ve svém prohlášení popisuje celou kauzu trochu v jiném světle. „Stát na své lidi nesmí dělat podrazy,“ míní Zemek.

„Jsme stejní, slušní občané jako kdokoliv z vás… Proč máme být obětním beránkem za něco, co jsme neudělali???!!!“ píše Zemek v textu. „Věřil jsem ve spravedlnost v našem státě a byl přesvědčený, že Vrchní soud rozhodne spravedlivě… Místo objektivního posouzení naší obhajoby z nás udělal jen gaunery,“ dodává podnikatel. Zemek dále říká, že podobně schválených projektů je spousta.

Splašený solární byznys

„Stát potřeboval před rokem 2010 pomoci s rozhodnutím Evropské unie, podle kterého jsme byli povinni vyrábět více než dvacet procent elektrické energie z obnovitelných zdrojů,“ uvádí v textu Zemek. Podle Zemka staršího tak stát „ukázal na sluneční energii a nalákal všechny podnikatele na zajímavé podmínky“. Byznys se solárem se mu ale podle Zemka „vymkl“ z rukou. Ono vymknutí je podle Zemka důvodem toho, proč stát změnil podmínky a podporu solární energetiky. Podle Zemka doslova „za minutu dvanáct, nečekaně a v podstatě nezákonně“ a na polovinu.

Podnikatele, kteří „vyslyšeli jeho vábení“, dostal podle Zemka stát do potíží. „Proč by měli pykat za jeho neschopnost a liknavost?! Proč by měli být synové Zdeňka Zemka, jednoho z podnikatelů, kteří nic nezákonného neudělali, exemplárně trestáni???!!! Proč je stát kriminalizuje před národem a vláčí je v médiích???!!!“ zmiňuje Zemek emotivně.

