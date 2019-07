Kauza Staněk: Tak takhle to bylo! Hamáček prý naštval Zemana. A chystá se nové řešení

Zdroj z okolí Andreje Babiše (ANO) deníku Právo prozradil, že lidé kolem předsedy vlády vidí hlavního viníka celé krize v šéfovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi. Ten prý ztratil nervy a rozhodl se sesadit Staňka, aniž by to předtím probral s prezidentem, což se údajně Zemana dotklo. Prezident si postavil hlavu a teď s ním prý nikdo nehne. Co přijde teď? Možná ministerská rošáda.

Dnes večer se ve Sněmovně sejde vedení hnutí ANO, aby zhodnotilo výsledky voleb do Evropského parlamentu a připravilo strategii na volby příští, krajské, které proběhnou v roce 2020. Podle ČTK pravděpodobně dojde i na debatu o současné politické krizi, o možném rozpadu vlády a o odchodu ministra kultury Antonína Staňka (ANO) z jeho postu.

Poslední schůzka s prezidentem Zemanem na začátku července sice nepřinesla žádné výsledky, Zeman v té době stále odmítal splnit svou ústavní povinnost a odvolat člena vlády, pakliže mu to navrhuje premiér. Jenže ČSSD v takovém případě hrozí odchodem z vlády a premiér Andrej Babiš by velmi stál o zachování současné podoby kabinetu. Ve čtvrtek jde proto za Zemanem ještě jednou a podle informací deníku Právo se pokusí hlavu státu přesvědčit, aby Staněk z vlády skutečně zmizel.

„Staněk už pochopil, že jeho pozice ve vládě je neudržitelná a že se s ním nepočítá. Jde o to, jestli soc. dem. bude dál trvat na Šmardovi, který přes Zemana zřejmě neprojde, nebo navrhne někoho jiného. Pokud ano, tak by prezident Staňka dál nedržel,“ prozradil deníku zdroj z okolí předsedy vlády.

Sociální demokraté dali již v průběhu měsíce května najevo, že ztratili důvěru ve svého kolegu Staňka a přáli si na post ministra kultury dosadit někoho jiného. Staněk měl skončit 31. května. Jenže je 10. července a Staněk na postu ministra kultury stále zůstává, což sociální demokraté vnímají jako problém.

Již zmíněný zdroj z premiérova okolí však tvrdí, že hlavním viníkem krize je stávající předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Celá krize vznikla kvůli ČSSD, a to hlavně proto, že po odvolání šéfa Národní Galerie Praha (Jiřího) Fajta ztratil Hamáček nervy a Staňka potopil. Jenže to udělal, aniž by si se Zemanem projednal nového ministra. Tím prezidenta překvapil a ten se zatvrdil. A každý ví, že když si Zeman postaví hlavu, tak s ním nikdo nehne. Na kompromis, kde by slevili všichni, by ale kývnout mohl.“

Hospodářské noviny k tomu dodávají, že pokud Zeman přece jen návrhu na odvolání Staňka vyhoví, bude záležet na sociálních demokratech, zda budou trvat na tom, že se ministrem kultury má stát místopředseda strany Michal Šmarda, kterému Zeman není nijak zvlášť nakloněn.

Údajně by pomohlo, kdyby se Staněk sám ministerského postu vzdal, ale ten je teď na dovolené a oficiálně se nevyjadřuje. Soukromě však na sociálních sítích šije do svého předsedy Jana Hamáčka a obviňuje ho ze zrady.

Pokud Zeman na odchod Staňka nekývne, je podle listu ve hře i výměna ministerstev. Sociální demokraté by teoreticky mohli odevzdat Ministerstvo kultury Babišovu hnutí a místo něj by získali Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že předseda vlády pracuje s různými variantami dalšího vývoje. Jako první se je však má dozvědět prezident. Novináři až po něm.

Pokud se mu nepodaří udržet vládu s ČSSD, možná dojde i na předčasné volby. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury sice dalo opakovaně najevo, že je za jistých podmínek svolné Babišův kabinet podržet, ale Okamurovu podporu Babiš opakovaně odmítl.

