Kauza Staněk: Třesk Babišovy vlády? ČSSD smáznutá, Okamura na koni. Hrad se směje, píší noviny

Kolář analyzuje situaci, v níž je také účastníkem Andrej Babiš (ANO), který se bude muset rozhodnout, jestli si proti sobě poštve sociální demokraty, nebo prezidenta Miloše Zemana, který jej žádá, aby neodvolával ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Toho dotlačili sociální demokraté k rezignaci, Zeman ji však nepřijal. Ten drží Staňka na postu ministra na základě jejich dohody kvůli odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. ČSSD by přitom chtěla nového ministra – místopředsedu Michala Šmardu.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 286 lidí

Celou situaci by podle Koláře mohlo změnit to, kdyby Staněk Zemana o přijetí jeho demise přesvědčil a funkce ministra jej skutečně zbavil. „Pan ministr je stále přesvědčen, že udělal správnou věc. Jeho rezignace byla vynucená ze strany předsedy ČSSD Hamáčka. Vnímá to tak, že píchl do vosího hnízda a kulturní frontě se to nelíbí, protože si dovolil jim sáhnout na peníze,“ uvedl dle Koláře jeden ze Staňkových spolupracovníků.

Babiš však slíbil sociálním demokratům, že skutečně návrh na Staňkovo odvolání a jmenování Šmardy prezidentovi v případě komplikací přinese. „Pokud by tak neučinil, vnímali by to socialisté oprávněně jako podraz,“ zmínil Kolář. V případě, že by tak neučinil, zřejmě by došlo ke konci koalice. „Jen těžko si totiž lze představit, že by vláda s účastí sociálních demokratů mohla pokračovat, pokud by rezignoval jejich předseda, ministr vnitra a vicepremiér. Socialisté jdou navíc ve svých úvahách i dál,“ dodal reportér MF Dnes s odkazem na jednoho z vlivných zákulisních hráčů ČSSD. „Nejspíš by to znamenalo, že bychom odešli a připojili se k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě,“ sdělil zdroj.

Podle všeho by to ale nemuselo znamenat pád kabinetu nebo předčasné volby. „Jak známo, je prezident Zeman odpůrcem předčasných voleb. Případný odchod ČSSD by mohl interpretovat jako rekonstrukci vlády, kdy by socialistické ministry nahradili nominanti ANO. O důvěře vládě by se hlasovat nemuselo. A k jejímu svržení by opozice potřebovala 101 aktivních hlasů. Pokud by vládu podrželi komunisté a SPD Tomia Okamury, mohl by Babišův menšinový kabinet vládnout dva roky až do řádných voleb,“ uzavřel Kolář.

Deník Právo pak k osobě Michala Šmardy uvádí postoje umělců, kteří ho podle všeho mají jako králíka z klobouku. Neznají jej totiž a mají pocit, že Ministerstvo kultury nemusí zvládnout. „Toho pána vůbec neznám. Mám pocit, že většina hnutí a stran trpí personální krizí a soc. dem. už tahá králíky z klobouku. V každém případě to bude překvapení, otázka je, jestli dobré, nebo špatné,“ sdělil Právu herec Tomáš Töpfer. Nad jménem Šmardy se přitom pozastavuje i premiér Babiš.

autor: vef