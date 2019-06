Kauza Staněk: Víte ho*no! udeřil Ringo Čech. A je toho víc

Ministr Staněk neměl šéfa Národní galerie Jiřího Fajta propustit, ale rovnou vyhodit z okna. Blesku to řekl umělec a bývalý politik František Ringo Čech. Podle svých slov nechápe, proč národu vadí ministr, který se zbavil člověka, co si dal milion do vlastní kapsy. Lidé, co kvůli tomu proti Staňkovi protestují, podle Ringo Čecha vědí „úplný ho*no“.

František Ringo Čech se v pořadu Blesk Zprávy postavil za ministra kultury Antonína Staňka. Ringo Čechovi není jasné, proč lidé proti ministrovi protestují, když pouze vyhodil člověka, který si z peněz daňových poplatníků do své kapsy přihrál milion korun.

„Já myslím, že Staněk jednal správně. Měl Fajtovi tu odměnu ještě navýšit? Měl mu dát dva miliony? Nebo čtyři miliony? Nebo sedm v krabici od vína? Ten ho neměl propustit, měl ho vyhodit z okna. Já tomu nerozumím, vždyť ty tisíce lidí, kteří jdou na to náměstí, do toho nevidí. Vědí úplný h*vno, co dělá ministr kultury!“ rozčílil se umělec v Blesku.

V Národní galerii byl nepořádek prý už dřív a tehdejší generální ředitel Milan Knížák to dával do pořádku. „O tom už mluvil Knížák, jací jsou to v Národní galerii lauzři. Říkal: ‚Kolik já jsem jich vyházel! Bylo tam deset nečitelných účtů s penězi. Já jsem všechno sjednotil a sebral jsem jim podpisové právo.‘ Proto nebyl oblíbený,“ hodnotí Ringo Čech.

Během rozhovoru pro bulvární deník se Ringo Čech rozmluvil také o prezidentu Miloši Zemanovi, s nímž se přátelí už 30 let. Prezident podle něho všechno dělá jen proto, aby se Čechům vedlo lépe. „Nazývá věci pravými jmény. Miloš řekl, že Pussy Riot jsou řvoucí k*ndy, ale ony to řvoucí k*ndy jsou. Řekl, co si o nich myslí, a přeložil jejich název, který si vymyslely ony,“ konstatoval Ringo Čech.

Pochválil též premiéra Andreje Babiše, ale nad jednou vědí se pozastavil. „Co ale nechápu, je to, že člověk, který je bohatší než americký prezident, si nechá dát peníze na podivnou spleť větví, jako je Čapí hnízdo. To je přece hanba,“ dodal.

autor: Radim Panenka