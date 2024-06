Kauza „řvoucí Schmarcz“ se z Primy stočila novým směrem

Tři dny před Vánoci přišlo o život čtrnáct studentů a pedagogů pražské filozofické fakulty, které přímo ve třídě postřílel student David Kozák.

Policie půl roku vyzývala veřejnost k umírněným komentářům a žádala klid na vyšetřování, přičemž slibovala, že na jeho konci řekne, co se stalo.

Veřejná debata o tom, jak se stalo, že dvě policejní hlídky opustily a zanechaly bez dozoru budovu, kde se na záchodcích chystal masový vrah na své řádění, tedy začala až s půlročním odstupem.

Vystoupení pražského policejního ředitele Matějčka, který i na konci pátrání prokazoval základní neznalosti fungování fakulty, pak vyvolalo další pochybnosti pozůstalých.

Jejich tváří se stala matka zastřelené studentky Elišky, která se přišla ptát i na sněmovní výbor, kde policisté s ministrem vnitra výsledky vyšetřování prezentovali.

Pochybnosti začal vyjadřovat i bývalý elitní policista z protimafiánského útvaru Robert Šlachta, v současnosti předseda strany Přísaha, který chce na podzim kandidovat do Senátu. Jeho kritika se vždy držela v odborné rovině.

Přesto musel v minulém týdnu ve studiu CNN Prima News čelit amoku Martina Schmarcze, v té době ještě kmenového komentátora televize.

Podle jeho třicetiletých zkušeností měli policisté z dostupných informací přijít na to, že mají pátrat po vrahovi. A to vnímá jako největší chybu, kterou se ztratily dvě hodiny.

„Já bych si v životě nedovolil tímto ostrým způsobem odsoudit vaše bývalé kolegy,“ reagoval komentátor CNN Prima News.

Připomněl, že dodnes stát platí odškodnění za akce, které Šlachta prováděl se svým ÚOOZ a házel stamiliony.

„Měl jste v policii výsadní postavení, byl jste šéfem jednoho z největších útvarů. Mladí kluci šli k policii třeba kvůli vám, že zatočí s korupcí a s lumpy. A vy jim dneska říkáte, vy jste ti, kteří to totálně podělali a posrali,“ postupně se rozjížděl Schmarcz.

Šlachta odmítá, že by útočil na policisty.

„Vždycky jsem byl velice citlivý na kritiku policie. Pochopitelně, strávil jsem tam třicet let. Takže když mi dneska někdo říká, že kritizuji kluky, co v ten osudný den na fakultě zasahovali, tak to mi hne žlučí,“ říká. Dnes mu prý policisté píší, jak ohroženě na životech se cítili, protože neměli na tento typ zásahu dostatečnou výstroj. „Oni podstupovali zbytečně velké riziko jenom proto, že současný systém v policii nefunguje. Takže ne, nekritizuji kluky, co tam byli. Kritizuji systém, který nastavil Rakušan a Vondrášek,“ dodal Robert Šlachta.

Během debaty na Primě si ale neodpustil poznámku, že panu Schmarczovi, dlouhodobě spojenému s ODS, nejspíš nejde o žádné kluky z policejního sboru, ale o obhajobu své partaje.

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ rozeřval se Schmarcz naplno. Moderátorka diskuse Pavlína Wolfová se jej pokusila uklidnit, řev ale neustával a režisér do něj raději střihl reportáž. Po jejím skončení už seděl ve studiu pouze Robert Šlachta. Jakým způsobem byl mezitím zpacifikován nepříčetný komentátor, o tom se v dalších dnech vedly vášnivé diskuse.

CNN Prima News na základě tohoto zážitku s komentátorem pozastavila spolupráci, což velmi ocenil člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. „Nejenže porušil pravidla vysílání, ale zachoval se jako lidský odpad, když si chtěl nahnat u Rakušana body v případě, který si zasluhuje na jedné straně citlivou pietu a na druhé nekompromisní vyšetření padni komu padni,“ napsal k tomu na facebook.

Bývalý tiskový expert Mirka Topolánka ale ani poté nepřestal v teatrální kritice opozice. Síti X svěřil, že už je mu z toho zle nejen psychicky, ale i fyzicky.

Je mi nejen psychicky, ale už i fyzicky zle z toho, co část opozice roztáčí kolem tragédie na FF UK. Stalo se přesně to, před čím jsem varoval, už do toho zatáhli i rodiny obětí. Společnost místo usmíření šílí...

Půl roku s tím bojuju.

Teď můžu udělat jediné: nečíst, nekoukat... — Martin Schmarcz (@mschmarcz) June 25, 2024

Opozice podle něj do věci „zatáhla rodiny obětí“ a dosáhla toho, že společnost místo usmiřování šílí.

Z informací na sociálních sítích přitom vyplývá, že pokud se někdo aktivně snaží ovlivňovat rodiny obětí, není to opozice, ale vláda.

Matka Elišky tak po všech tragédiích, které ji potkaly, musela absolvovat telefonát se zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, která si téma osvojila hned v prosinci.

Nyní na sociální síti dopředu prezentovala, že s matkou bude mít „call“ v reakci na její schůzku s Robertem Šlachtou. Na ní uvedla, že jediné, co by si přála, je, aby se někdo omluvil. „Nikdy jsem to neslyšela. Nikdy jsem neslyšela, že by se někdo omluvil našim dětem, že dneska nejsou doma,“ uvedla. Jiní rodiče prý nechtějí, aby takhle mluvila, ale jí to přijde správné.

V pondělí s ní tedy mluvila vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Bylo to prezentováno jako terapie, ale z debaty vyplynulo, že součástí callu bude i vysvětlování mamince, že opozice na jejím neštěstí jenom parazituje.

„Takže z lhářů, který nejspíš spoluzavinili smrt tolika dětí, vám špatně není, ale někdo šáhnul na vládu, která zatlouká a odmítá přijmout odpovědnost, vám zle je? To je zajímavej druh nevolnosti. Takovej prozápadní, humanitární,“ odepsali Schmarczovi.

Podle Schmarcze bylo chybou, že ministr vnitra o masové vraždě nemluvil otevřeněji. Vít Rakušan dlouhodobě užíval svou oblíbenou formulaci, že „viník je jenom jeden a je mrtev“.

Pod příspěvkem padl i názor, že řešením musí být především přijetí odpovědnosti ze strany ministra vnitra. To ale Schmarcze rozčílilo ještě více: „A tím jako vyřešíte co? Myslíte, že se tím ta lavina šílenství a hnusu zastaví? Lavina jede.“

Jeho temperamentní výstup na Primě každopádně zaujal.

