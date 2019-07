Kavárna se odkopala! Michal Semín připomněl, jak to „odnesl“ Ladislav Jakl

Možnost, že by Michal Semín, zakladatel iniciativy D.O.S.T. mohl být zvolen do rady ČTK, nadzvedla jistou skupinu lidí. Nyní se blíží další hlasování o tom, komu křeslo v radě připadne. Sám Semín v rozhovoru říká, že na tom, zda bude, či nebude v radě sedět už tak nezáleží. Hlavní podle něj je, že se kavárna při útocích na něj odkopala. V ČTK mu vadí, že se zúčastňuje akce neziskovky Člověk v tísni. A opřel se do lidovců, že navrhují spřízněnce vlivových kruhů George Sorose.

Semín uvedl, že mu v hlasování chybělo asi 6 hlasů pro jmenování. „V posledních měsících se skutečně podařilo pár velmi zajímavým lidem do těch rad proniknout, té rady ČTK je místopředsedou např. Petr Žantovský, což je velký průlom, i když Petr byl v radách dřív. Ale velký boj byl sveden o Ladislava Jakla, to, že se dostal do velké mediální rady, je také v jistém smyslu průlom a taky to zanechalo značnou mediální stopu a povyk kavárny, taky si to chudák vodnes,“ zhodnotil nedávná hlasování o obsazení rad. Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4897 lidí

„Na mě se obrátilo vedení SPD, jestli bych za ně kandidoval do té rady, já jsem chvíli přemítal, pak jsem se rozhodl, že ano, bez toho, aniž bych uvažoval, co to ve společnosti udělá, že by to mohlo vést k nějaké vládní krizi a podobně,“ začal Semín s popisem své kandidatury do rady ČTK. Pak, dva dny před volbou, dle něj téma jeho kandidatury zvedl na demonstraci Milionu chvilek pořadatel demonstrací Mikuláš Minář a nazval ho ohrožením demokracie a konspirátorem. Semín se ohradil, že konspirátor je ten, kdo spiknutí spřádá, ne ten, kdo na něj upozorňuje, ale „hloupí novináři“ se prý nálepky chytili a začali ji používat. Následovalo obvinění od pirátské poslankyně Richterové, která ho dle Semínových slov nařkla z antisemitismu a rozdmýchávání nenávisti vůči Židům.

Jako zdroj Richterová citovala prý Leo Pavláta a větu, kterou měl Semín uvést v některém článku. „Já jsem ten článek opravdu poctivě hledal, já jsem ho nenašel. Já si nejsem vědom, že bych něco takového napsal,“ prohlašoval Semín s tím, že na internetu se článek nenachází. Nicméně od Richterové to dle Semína začali přejímat ostatní politici a novináři, např. poslanci ODS Kupka či Stanjura. „A už to jelo a řešilo se tohle absurdní obvinění, že vyvolávám nějaký protižidovský nálady,“ dodal s tím, že žádný článek, podle kterého by se tak dalo usuzovat, není. Novináři podle něj vytrhávali věty z rozhovorů z kontextu a pak, když se začal bránit, tak neměli ochotu uvádět něco na pravou míru. Jako výjimku zmínil Michala Půra z Info.cz.

Nejtvrdší kampaň podle něj vedla veřejnoprávní média, zvláště ČT. „Byly tři Newsroomy po sobě, Zprávy a večerní Události, komentáře.“ Na otázku, zda vadí spíše on nebo kandidatura pod hlavičkou SPD, Semín odvětil, že asi obojí. „To moje jméno by vyvolalo v té kavárně pozdvižení i bez toho, že by mě kandidovalo SPD,“ mínil zakladatel akce D.O.S.T., ale to, že se jednalo o návrh SPD prý zapříčinilo, že toto téma zvedl předseda ČSSD Jan Hamáček a udělal z něj důvod vládní krize. Potom dostal poměrně dost hlasů a vypuklo pozdvižení.

Semín se brání, že pozdvižení mělo být kvůli tomu, že do rady ČTK byla o měsíc před ním zvolena bývalá ministryně Marksová Tominová. „Žena extrémně levicových názorů, její působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo opravdu tragický. O tom ani pes neštěkl, toho si nikdo nevšiml. A teď ta moje kandidatura vyvolala takové pozdvižení, pobouření,“ okomentoval situaci. Překvapena byla podle něj i SPD, prý takový odpor nečekala. Kandidát do ČTK uvedl, že se jeho zvolení na plénu bude projednávat dnes a nečeká, že by se do rady dostal.

Odmítá, že by při případném zvolení do rady zvedal ruku na pokyn SPD, říká, že by v radě jednal zásadně sám za sebe. Konstatoval, že rada má na chod instituce jen velmi malý vliv, kromě odvolání ředitele. Právě proto si myslí, že vzniklo takové pozdvižení, protože by teoreticky po jeho zvolení mohla nastat situace, že by se v radě utvořila většina, která není spojena s tzv. kavárnou. „K čemu by to fakticky vedlo, to já nemůžu vůbec odhadnout, protože ČTK na rozdíl od té televize nebo rozhlasu působí tak trochu ve skrytu. Ta činnost té agentury není veřejně příliš známá, protože ona spíš zpracovává servis pro ta ostatní média, která od ní přebírají ty informace, dále je zpracovávají a pak předávají té veřejnosti,“ vysvětlil Semín rozdíl mezi ČTK a jinými veřejnoprávními médii a dodal, že i on by se musel nejdříve seznámit s chodem a personálním obsazením ČTK.

Na rozdíl od ČT a ČRo, kde je podle Semína jasně znatelný aktivismus a jeden prosazovaný názorový proud, tak v ČTK je to prý komplikovanější a pracuje v ní řada slušných a kompetentních lidí, zejména ze starší, dlouho působící generace. Vyjádřil znepokojení nad tím, že se zástupci ČTK zapojují do akce neziskovky Člověk v tísni, týden mediálního vzdělávání na školách. „Což není žádné mediální vzdělávání, ale politické školení mužstva, protože to je Respekt, Aktuálně, Bakalova média, dále Česká televize, Český rozhlas a teď se k nim připojuje i ta ČTK.“

Jeho prvním krokem by údajně bylo, že by si nechal zpracovat mediální analýzy, kvalitativní a kvantitativní, jakým tématům a jak se ČTK věnuje a která opomíjí. A jako nedostatek ČTK uvedl, že má pouze tři zahraniční zaměstnance, v Berlíně, v Bruselu a v Bratislavě. „Jinak pasivně přejímá informace od ostatních světových agentur,“ dodal Semín. Doplnil, že ČTK si na rozdíl od jiných veřejnoprávních médií na sebe vydělá, ale mohla by prý pracovat ještě efektivněji a pak posílit zahraniční zpravodajství.

Ohradil se také proti tomu, že mediálního experta Josefa Šlerku kandidovali Piráti spolu s lidovci. „Lidovci přistoupí na to, že jejich kandidátem bude člověk velmi vyhraněných liberálních názorů, který je tady spojen s působením té vlivové sítě George Sorose a jeho nadací,“ řekl a dodal, že Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který Šlerka vede, posílá velké částky „dezinformačním“ webům jako manipulátoři.cz, neovlivní.cz. či Deník N apod. Dle Semína je to tristní situace. U Pirátů ho jmenování nepřekvapuje, ale u lidovců ano.

Samotná volba podle něj není tak důležitá, jeho jmenování svůj účel prý splnilo, a to tím, že odkrylo tvář kavárny, jež má ve štítě toleranci, názorovou pestrost a ochranu menšin, ale jakmile hrozilo, že by do názorového monolitu přišel někdo s opačným názorem, tak dle Semína vypukla panika. „Za použití těch nejbrutálnějších prostředků té pomluvy z toho antisemitismu, naprosto bezpředmětných, kdo dneska z politiků a novinářů zmíní, že na moji obranu veřejně vystoupil Benjamin Kuras?“ stýskal si Semín, že toto nikdo nezmíní. Ale podle něj se kavárna dopouští chyby, že moc tlačí na pilu, a lidé, kteří o něm doteď nic nevěděli, tak se díky údajnému mediálnímu lynči začali zajímat o jeho osobu a názory.

