Každý se tím chlubí. To je naše zásluha! Filip se rozčiloval před televizní kamerou

Šéf komunistů Vojtěch Filip již poněkolikáté zopakoval, že na sjezdu už nebude kandidovat na předsedu strany a svou roli v politice bude tlumit. Odmítl, že by komunisté šířili demagogii. Podle Filipa jsou komunisté spíše pragmatici. Zlobil se, že komunisté si na vládě Andreje Babiše (ANO) ledacos prosadili, ale dnes se tím chlubí kdekdo. „Přitom je to naše zásluha!“ volal Filip před kamerami na CNN Prima News. Prozradil také, že zpočátku pomáhal exministrovi zdravotnictví, ale pak toho nechal. Proč? Nahlédněte.

Do CNN Prima News k Pavlíně Wolfové zavítal předseda KSČM Vojtěch Filip. Hned na úvod prohlásil, že se chystá na dovolenou na týden do Řecka za přáteli.

Pokud jde o volby, komunisté mají podle Filipa co nabídnout. „Máme připraveny jak nové tváře, tak ty stávající, kteří se osvědčili. Máme i dle mého soudu zajímavou kampaň pěti P, pěti priorit, které reprezentujeme, a já, protože postupně směřuji ke zmenšení svého politického záběru, tak jsem na kandidátce v Jihočeském kraji druhý,“ prozradil Filip.

Věří, že komunisty dostane do Sněmovny jejich neústupnost. Osobně kupříkladu už čtyřikrát předkládal speciální zákon o Národním parku Šumava a hodlá ho předložit i popáté.

Vloni v létě byl v lázních, aby doléčil srdeční příhodu. „Mně to přišlo jako povolávací rozkaz, když jsem měl nastoupit. Pomohlo mi to, ale musím říct, že jsem nevydržel 28 dní. Byl jsem tam 22 dní, a pak už jsem musel do práce,“ řekl předseda KSČM, který ve vysílání prohlásil, že na sjezdu už nebude kandidovat na předsedu.

Během posledního roku si to prý řekl mnohokrát. Kvůli chaotickému rozhodování v době pandemie, kvůli bezbřehému obdivu k těmto opatřením z několika stran, ale také kvůli kritice za každý týden. Když se rozvolňovalo, chtěli někteří politici zpřísňovat; když se zpřísňovalo, chtěli rozvolňovat. „Mě to uráželo. To si ti lidé nepamatovali, co říkali před týdnem?“ rozčiloval se Filip.

Důrazně odmítl, že by komunisté šířili demagogii. „Já vím, že nás z toho obviňovali, ale když si přehrajete argumentaci členů našeho poslaneckého klubu, tak si myslím, že tam demagogii nenajdete. Nám mnozí vyčítali, že jsme příliš pragmatičtí. Myslím, že člověk potřebuje mít určitý myšlenkový směr, ale nesmí to být odtrženo od života,“ upozorňoval Filip.

Kdyby komunisté nedrželi u moci vládu Andreje Babiše a ČSSD, hlas KSČM by se podle předsedy strany ztratil v moři široké opozice. „To nesení odpovědnosti s sebou nese jak ta negativa, protože se na vás lidé zlobí, ale i pozitiva, že něco prosadíte. Ty částky navýšené za státní pojištěnce, to je přeci náš program. A teď se tím chlubí úplně každý. A nezvýšení spoluúčasti pacienta, to byla také jedna z podmínek,“ zdůraznil Filip.

Pokud by měl vládě něco vyčíst, byly by to výměny na Ministerstvu zdravotnictví od Adama Vojtěcha až po Adama Vojtěcha. Překvapilo ho, že to Jan Blatný nebo Petr Arenberger vůbec vzali. „Pokud jde o pana Blatného, tak on bloudil po té Sněmovně a snažil se věcně argumentovat tam, kde zaznívala politická argumentace, ale pak jsem mu přestal pomáhat, protože to nešlo. On nebyl schopen se oprostit od některých věcí a řešil je ze dne na den. Ale tam, kromě pandemie, která tam byla, tak neměl ten výhled. Já si myslím, že on neměl ten rozměr toho širokého záběru toho zdravotnictví,“ pravil Filip.

KSČM existuje 31 let a podle Filipa za tu dobu ukázala, že je platnou stranou na politické scéně.

„Ta naše činnost tím jednadvacátým stoletím měla smysl, protože jsme jako jedni z mála zemí dokázali udržet komunistickou stranu v Parlamentu,“ pravil Filip.

O Přísaze Roberta Šlachty má prý Filip své pochybnosti, protože je to uskupení bez historie.

Nakonec prozradil, že si nejvíc ze všeho přeje, aby byla celá jeho rodina zdravá. Přeje si to např. kvůli tomu, že na covid zemřel jeho osobní řidič ze Sněmovny.

„V lednu mě v neděli přivezl na Primu, v úterý mě potom přivezl do Prahy, ale odpoledne už mi volal, že byl vytrasován, já jsem odletěl na služební cestu do Kazachstánu, a když jsem se vrátil, tak už byl v nemocnici, a z té nemocnice už se nevrátil. Zemřel. Myslím si, že jsem dostal tvrdé školení, co je covid-19. Spolupracovali jsme spolu sedm let, opravdu jsme byli blízcí přátelé, protože když je někdo můj osobní řidič, tak ví, kde jsem. Proto si opravdu upřímně přeju, abychom byli všichni zdrávi,“ uzavřel Filip.

