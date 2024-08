Každý to ví, všichni mlčí. Německý profesor nejen o Nord Streamu

Richard Andreas Werner, německý bankovní a rozvojový ekonom a profesor na University of Winchester, má za sebou desítky studií a knih. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu dostal v roce 2003 ocenění Globální vůdce pro zítřek. Navrhl Kvantitativní teorii úvěru nebo Kvantitativní teorii rozčleněného úvěru. V roce 1995 navrhl novou měnovou politiku pro rychlé řešení bankovních krizí, kterou nazval Kvantitativní uvolňování. Jeho kniha Princes of the Yen z roku 2001 byla v Japonsku obecným bestsellerem číslo jedna. V roce 2014 zveřejnil první empirický důkaz, že každá banka vytváří peníze, když vydává nový úvěr.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 1% Neohrožuje 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1066 lidí

V podcastu Kim Iversen Show se věnoval vztahům mezi Japonskem a Německem vůči USA. Dotkl se i problému výbuchů plynovodu Nord Stream.

Více o Richardu Wernerovi ZDE

„Principem úspěšného ekonomického rozvoje a neustálého růstu je v zásadě to, že chcete dovážet suroviny, přidávat hodnotu a vyvážet hotové výrobky,“ řekl profesor s tím, že „záleží na tom, co dovážíte a co vyvážíte. Je potřeba dovážet věci s nízkou přidanou hodnotou, přidávat vlastní výrobou vysokou hodnotu a začít vyvážet s adekvátním profitem“, popsal profesor Werner principy ekonomiky.

„To je samozřejmě to, co udělaly všechny úspěšné ekonomiky, ať už je to Německo v minulosti nebo USA, když se tento proces v 19. století rozvíjel, byla to velká věc, vedla k velké prosperitě,“ řekl a dodal, že na podobný systém přistoupily i Čína, Japonsko, Korea, Tchaj-wan.

A pak se Werner zeptal, co by se mělo udělat, aby se oslabila pozice Japonska. Musela by se zvrátit politika úspěšné ekonomiky. „A to je to, o čem v podstatě byla a je americká politika,“ zkonstatoval Werner.

Američané podle profesora Wernera Japonsku řekli, že s principy ekonomické prosperity vývozu zboží s přidanou hodnotou mají brzdit a zaměřit se na domácí poptávku. To ve výsledku oslabilo japonskou měnu jen.

Ale jasněji ukázal princip oslabení národní ekonomiky u Německa. Německý ekonomický vývoj byl podle něho zastavený zavedením společné evropské měny euro. „Německo bylo zastaveno zavedením Evropské centrální banky, která zrušila domácí německou centrální banku. Politikou ECB bylo pouze oslabit měnu,“ řekl profesor Werner. Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 37008 lidí

Do zavedení eura bylo Německo skutečným motorem Evropy, vyváželo zboží s přidanou hodnotou, za kterou byl okolní svět ochotný zaplatit. Ale s příchodem eura a Evropské centrální banky se začal do promazaného stroje německé ekonomiky sypat písek. „ECB byla nástrojem, který Brusel a EU používaly k rozdrcení tohoto německého úspěchu,“ myslí si Werner.

U Japonska to probíhá jinak. Pro něj neexistuje žádná nadřazená banka. „Bank of Japan je agentem Federálních rezerv a amerického impéria, aby otevřela Japonsko této americké politice,“ tvrdí Werner. A proč by to Japonsko a Německo dělaly? „Protože to nejsou suverénní národy,“ uhodil Werner. A zmínil atentát na japonského premiéra Abeho, který podle profesora Wernera s americkou nomenklaturou sice na oko spolupracoval, ale přesto pracoval na posilování národní ekonomiky.

„Mají své vojáky v zemi a my nemáme žádné politiky s rozhodovací pravomocí, kteří by se skutečně starali o domácí národní zájmy. V Německu ani v Japonsku nejsou u moci. Jsou to v podstatě vlády lidí, kteří nemají o ničem ponětí a dělají jen to, co se jim řekne.“

Fotogalerie: - Napříč Lichtenštejnskem

A Werner se vrátil k poválečným rokům po druhé světové válce. „V případě Německa je právní situace ve skutečnosti taková, že Amerika je mnohem silnější, protože okupační zákony z roku 1945 nebyly nikdy zcela zrušeny a USA mají v Německu jak právní, tak skutečnou, faktickou moc. Neexistuje žádná mírová smlouva, ústava zůstává pozastavena. Německo je v Chartě OSN stále nepřátelskou zemí a USA mají slovo a tuto moc využívají,“ řekl Werner.

„Základny CIA v Německu, velké vojenské nemocnice pro veškeré válčení na Středním východě, pilotování dronů, to vše se děje z Německa. To, co tam dělají, a tvrdí, že je legální, protože mají okupační zákony, podle kterých si mohou v Německu dělat, co chtějí.“

Profesor Werner zmínil i slova Henryho Kissingera, že je špatné být nepřítelem Ameriky. A ukázal na příklad Libye jako nepřátelské země. „Libye, dříve nejbohatší země, dobře situovaná země, s nejvyšší úrovní v celé Africe. Ale nyní je to odpadkový koš kvůli americkému bombardování a intervencím NATO. Takže ano, potvrzení Kissingerova tvrzení vidíme,“ poukázal profesor Werner na rozbití Libye.

Ale dodal, co Kissinger řekl dále, tedy, že ještě horší je být spojencem Ameriky. „USA kanibalizují a vykořisťují své spojence. A to se děje Německu,“ ukázal profesor Werner.

Fotogalerie: - Lichtenštejnské artefakty

Na přetřes přišlo i zničení plynovodu Nord Stream 1 a 2. Podle profesora Wernera dává smysl, proč Německo nic neudělalo, když byl Nord Stream vyhozený do povětří. USA dlouhodobě upozorňovaly, že existence plynovodu není v jeho pohledu na Evropu akceptovatelná.

„Plynovod byl německý a německé společnosti ho daly dohromady a teprve těsně předtím, než byl vyhozen do povětří, ho dokončily, vlastně tyto čtyři plynovody, jeden z nich mimochodem přežil tento teroristický útok, jeden ze čtyř plynovodů. A Rusko od té doby říká: ‚Jsme rádi, že můžeme dodávat plyn přes čtvrtou z nich, kdykoli budete připraveni, do Německa.‘ A Německo samozřejmě nic neříká,“ popsal současnou politiku Německa Werner. „S Ruskem už nemluvíme, protože nám není dovoleno s ním obchodovat. Současné vedení se prostě bojí.“

Vyjdou najevo pravá jména viníků? Podle profesora nikoliv. „Vyšetřují to už od té doby. Ale nic se nestane, protože každý zná americké agenty, kteří to udělali, ale nikdo to nechce říct,“ ukázal na strach Německa Werner. „Je to jen důkaz, že USA útočí na své vlastní takzvané spojence. A to znamená, že každá země, která je spojencem, vazalským státem, bude docela bezohledně vykořisťována.“

Profesor ukázal cestu, kterou by se Německo mohlo vydat, pokud by mělo odvahu se vzepřít. „Kdyby Němci měli trochu odvahy a páteře, řekli by: ‚Dobře, dělali jsme to doteď, ale jsme odtamtud venku. Připojíme se k zemím BRICS‘,“ řekl profesor a vyzdvihl, že BRICS není politická nebo vojenská aliance, ale čistě ekonomické uskupení zemí. „Není to politická nebo vojenská aliance, jako je NATO a jeho politická odnož EU. Pokud by to obyvatelstvo podpořilo a našli by se odvážní vůdci, bylo by to možné,“ ukázal profesor Werner.

Fotogalerie: - Lichtenštejnský svátek

Ale zmínil existenci médií, která takové téma vůbec nepustí. „Takové názory by byly v Německu důkladně potlačeny. Média jsou naprosto ovládaná,“ tvrdil profesor a poukázal na v EU zavedený Zákon o svobodě médií, ten je podle něho o cenzuře a kontrole. „EU právě vystoupila s těmito drakonickými mediálními zákony, Aktem o digitálních službách a Zákonem o svobodě média, což jsou ve skutečnosti velmi orwellovské názvy. Jsou o naprosté cenzuře a kontrole,“ ukázal Werner.

A takové zákony podle něj vznikly z jednoduchého důvodu. „Pokud by se jednalo o velké hnutí zdola, bylo by pro Ameriku velmi obtížné se proti tomu otevřeně postavit,“ řekl Werner s tím, že navenek USA nezasahují do řízení zemí, proto by velká společenská poptávka po změně směrování země byla velmi těžko řešitelná. „To je důvod, proč chtějí v podstatě zastavit jakoukoli takovou debatu a diskusi tak brzy, jak je to jen možné, aby se toto povstání zdola nikdy neobjevilo. A víte, že kontrola médií je v tomto ohledu klíčovým nástrojem,“ zakončil profesor Werner.

Psali jsme: Mašek (ANO): Konečně informace k útoku na Nord Stream Drulák: Výbuch Nord Streamu jako vražda Kennedyho. Co vám předložili Opili se a vymysleli, že zničí Nord Stream. „Pohádka“ o Ukrajincích Výbuch Nord Streamu: Vydán zatykač na Volodymyra Z.