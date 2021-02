Kde je Babiš, ptá se Bartoš. Zítra ve Sněmovně bude horko. Blatný jako pěšák?

Lídr Pirátů Ivan Bartoš potvrdil, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu, o kterém bude vláda jednat ve čtvrtek. Nouzový stav podle něj není jedinou alternativou řešení pandemie koronaviru a vláda by měla zapracovat na nové legislativě. Primárně by ale vláda podle Bartoše měla zvýšit finanční kompenzace a ošetřovné, protože lidé dnes ze strachu ze ztráty financí nenahlašují kontakty a hygiena má problém s trasováním. „Na jednoho nakaženého je nahlašováno 0,8 člověka. To je přece očividný nesmysl,“ má jasno Bartoš.

reklama

Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 31% Fiala 1% Bartoš 2% Okamura 49% Jurečka 5% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 1% Pekarová-Adamová 1% Klaus ml. 6% hlasovalo: 8440 lidí tvrdí Bartoš v rozhovoru pro server Seznam Zprávy s tím, že vláda jen jednou za měsíc lobbuje za prodloužení nouzového stavu, ale jinak žádné změny v řešení pandemie nenabízí.

Konec nouzového stavu podle něj totiž neznamená konec pandemie a boje s ní. „Vláda může a má udělat potřebné kroky, které by zajistily, aby důležitá opatření fungovala dál. Například armáda může pomáhat i mimo nouzový stav, jak potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček,“ říká Bartoš.

Hlavně je podle Bartoše potřeba řešit ekonomickou situaci lidí v karanténě. „Když pokecáte se sousedem a pak vám vyjde pozitivní test, tak ho nenahlásíte, protože lidé prostě nemají peníze a nechcete nikoho zruinovat. V České republice je hygieně nahlašováno na jednoho nakaženého 0,8 člověka. To je přece očividný nesmysl, když denně potkáte třeba desítku lidí,“ nechápe Bartoš.

Navíc plošná opatření podle něj očividně nefungují. „Vláda jede systémem pal-nepal. Opatření platí plošně a nejsou cílená. To se dá změnit pandemickým zákonem nebo zákonem o ochraně lidského zdraví. Tyto novely má vláda schválit v době nouzového stavu jako další strategické kroky. Ale vláda to nedělá,“ říká lídr Pirátů a dodává, že už uplynul rok od začátku pandemie a vláda umí pracovat jen s nouzovým stavem a nepřinesla žádnou legislativu.

Podle Bartoše je za situaci odpovědná vláda, ačkoliv premiér Andrej Babiš vinu neustále hází na opozici nebo ministra zdravotnictví Jana Blatného. „Přitom my jsme konstruktivní a předkládáme neustále návrhy, jak postupovat, například jak snížit číslo R o 0,2, když motivujete lidi, aby lépe hlásili kontakty. A při jednání, kde jsme to prezentovali, premiér do toho vypráví příběhy, jak byl mejdan ve Špindlu. My se domluvíme s ministrem Blatným nebo Plagou, s odborníky, ale na vládě to pak shoří. A to je vina Andreje Babiše,“ kritizuje premiéra Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš také kritizuje premiéra Babiše, který místo vyjednávání o nouzovém stavu odjel do Srbska. „Je den před hlasováním o nouzovém stavu a premiér tu není. On se tváří, že to má vyjednat ministr Blatný, ale to není člověk, co něco takového vyjedná. A jak už jsem řekl, pak to na něj Andrej Babiš hodí. A teprve dnes zadává Andrej Babiš legislativcům úkol zjistit, jak by se dala dělat opatření bez nouzového stavu. Po roce, co tu máme pandemii!“ podivuje se lídr Pirátů.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš připomněl, že pražský městský soud při první vlně koronaviru shodil některá opatření tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s tím, že plošná opatření musejí být založena na datech a jasně zdůvodněna. No a vláda za rok nedokázala přijít s jasnými daty, proč jsou vlastně zavřené maloobchody. Copak se covid šíří jinak v elektru než v Kauflandu?“ tepal do vlády Bartoš.

Poté Bartoš zopakoval, že největším problémem při trasování je fakt, že lidé už nespolupracují. Jsou podle něj zaprvé unavení délkou krize a opatřeními a navíc řeší finanční nejistotu, a proto se na hygienu hlásí minimum kontaktů. „Musíte dát lidem jistotu, že když zůstanou doma v karanténě, nebudou bez peněz. Tím pádem se nebudou bát nahlašovat kontakty. Teď hlásí 0,8 kontaktu, to je přece nesmysl, jen si vezměte, kolik lidí za den potkáte,“ zopakoval lídr Pirátů.

Ten nechápe kritiku, která se na něj a předsedu Starostů Víta Rakušana snesla po nedělní schůzce s premiérem Babišem za to, že se konala v Průhonicích v zavřené sokolovně. „Kde si dává premiér schůzky, je jeho problém. Jsem zvyklý pracovat o víkendu, a když by někdo jako já panu premiérovi navrhl schůzku o víkendu, tak jej taky pozvu domů. On řekl v Průhonicích, já jen řekl, že doufám, že ne v sokolovně, která má být zavřená. Že je to v objektu firmy IMOBA z koncernu Agrofert, je skutečně premiérova vizitka, to není můj problém,“ odmítá kritiku Bartoš s tím, že bylo třeba řešit situaci. Podle svých slov si jen pohlídal, aby to nebylo někde v restauraci, protože Babiš podle něj nemá problém někoho potopit na takové věci.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš podle svých slov hledí pozitivně do budoucnosti k podzimním volbám, které by mohly ukázat, že lidem už nestačí Babišovo PR. „My to vidíme jinak, my se snažíme nedělat přehnaná gesta, nějaké PR, za nás mluví naše práce a máme realistické cíle. Lidé snad již pochopili, že politika snění a PR jim v krizi, jakou epidemie je, nepomůže. Nestačí to k uřízení země ani mimo krizi, natož v ní,“ má jasno Bartoš.

Na závěr Bartoš prohlásil, že co se týče vakcíny Sputnik, plně souhlasí s ministrem Blatným. „Pokud ji schválí Evropská léková agentura, pak není problém s ní u nás očkovat,“ dodal.

Psali jsme: SPOLU: Hnutí ANO nepodpořilo projednání volebního zákona ani okolnosti prodloužení nouzového stavu SPOLU: Nouzový stav nelze donekonečna prodlužovat, pojďme řešit věci, které trápí občany STAN: Neprodloužíme nouzový stav o dalších třicet dní. Vláda selhává v ochraně země Ještě 30 dnů, ještě 30 dnů, ještě 30 dnů? Rakušan bouchl do stolu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.