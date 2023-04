Kdo chce k Putinovi, musí na 14 dní do karantény. Přeběhlík mluví

reklama

Bývalý ruský kapitán Federální strážní služby (FGS/FSO) Gleb Karakulov uprchl z Ruska přes Istanbul. Ruské důstojníky vyzývá k tomu, aby ho podpořili a pomohli tak ruským občanům najít pravdu. Vladimira Putina označuje za válečného zločince. Sám je nyní v Rusku stíhán pro dezerci, předtím pracoval například na instalaci komunikačních spojení do Putinových letadel, vrtulníků, jachet a obrněných vlaků. Jeho výpověď zveřejnilo nezávislé médium Dossier, které tvrdí, že Karakulov je zatím nejvýše postaveným přeběhlíkem z Putinova bezprostředního kruhu. Informuje o tom Daily Mail.

Pro FGS pracoval od roku 2009 a měl tak přístup k Putinově osobní komunikaci. Ve výpovědi odhalil, že Putinovy cesty po Rusku jsou stále vzácnější, převážně kvůli strachu, že jeho letadlo by mohlo být sestřeleno. Při stále méně častých cestách Putin cestuje vlakem, jenž je maskovaný šedou a červenou barvou, aby vypadal jako osobní vlak a byl tak nerozpoznatelný ode všech ostatních.

Putinova paranoia se podle Karakukova projevuje i například tím, že nepoužívá mobilní telefon. „Za celé své roky služby jsem ho neviděl ani jednou s mobilním telefonem,“ řekl Karakulov a dodává, že Putin ze strachu ze západních odposlechů a úniku informací nepoužívá ani internet. „Dostává informace jen ze svého nejužšího okruhu, což znamená, že žije v kompletním informačním vakuu,“ uvádí bývalý důstojník. Informace, co se k Putinovi dostanou jsou tím pádem filtrovány tajnými službami. Putinovi se tak od svých generálů nemusí dostávat přesných informací ohledně situace na Ukrajině, převážně kvůli jejich strachu z jeho reakce na tyto špatné zprávy. Všichni oficíři dle slov Karakulova Putina oslovují „šéfe“ a celkově ho ve všech ohledech uctívají.

„Stále máme izolujícího se prezidenta. Před každou akcí, i při těch trvajících jen 15 až 20 minut, musíme dodržovat přísnou čtrnáctidenní karanténu,“ vysvětluje Karakulov přísné podmínky pro setkání s ruským prezidentem, který stále očividně dodržuje lockdown a bojí se covidu. S Putinem mohou pracovat jen zaměstnanci po karanténě, kteří jsou označeni za „čisté“.

Už od začátku invaze se světem šíří informace, že by Putinovo zdraví mohlo být ohroženo a nějaké zprávy i informují, že by mohl mít Parkinsonovu chorobu. V listopadu 2022 o této možné chorobě psal britský týdeník The Sun. Choroba byla ruskému prezidentovi přisuzována zejména kvůli podezřelým stopám po IV léčbě na hřbetu ruky. V e-mailech, kterými údajně The Sun disponoval, ruský zpravodajský zdroj blízký Kremlu potvrdil, že Putinovi byla diagnostikovaná Parkinsonova choroba a rakovina slinivky v raném stadiu. „Mohu potvrdit, že mu byla diagnostikována Parkinsonova choroba v raném stadiu, ale ta už postupuje. Tato skutečnost bude všemi možnými způsoby popřena a skryta. Putin je pravidelně cpán všemi druhy těžkých steroidů a injekcemi proti bolesti, aby zastavil šíření rakoviny slinivky,“ uvedl v e-mailu zpravodaj.

Ředitel CIA Bill Burns oproti tomu v červenci 2022 prohlásil na konferenci Aspen Institute, že zvěsti o Putinových údajných chorobách nepředstavují „formální rozsudek zpravodajských služeb“, psal o tom zpravodaj CNN World. „O zdravotním stavu prezidenta Putina koluje spoustu zvěstí, a můžeme jen říci, že Putin je zdravý až moc,“ tvrdí Burns. Kreml jakékoliv zvěsti o vážné nemoci také popírá. Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Putin je v pořádku a dobrém zdraví a zvěsti tvrdící opak označil za hoax.

Už od začátku invaze se světem šíří informace, že by Putinovo zdraví mohlo být ohroženo a nějaké zprávy i informují, že by mohl mít Parkinsonovu chorobu. Karakulov si však informace, že by Putin měl být vážně nemocný, není vědom. „Nebylo to něco, o čem moji kolegové mluvili. Pokud má nějaké zdravotní problémy, musí být kvůli jeho věku. No, asi je má. Ale myslím, že to není nic vážného,“ tvrdí Karakulov a vysvětluje, že s Putinem před rokem 2020 podnikl spoustu pracovních cest. Od té doby Putin zůstává ve svém bunkru a vydal se na maximálně tři další služební cesty. „Uskutečnilo se mnoho pracovních cest, ale pouze jedna nebo dvě byly zrušeny kvůli jeho zdraví,“ říká Karakukov.

Karakulov nic netušil ani o Putinově soukromém životě s Alinou Kabajevovou a jejich dětmi, potvrdil ale, že Putin vlastní palác za více než miliardu liber v Gelendžiku u Černého moře a soukromou jachtu.

Karakulov se nyní vyskytuje pravděpodobně na Západě a vyzývá ostatní ruské důstojníky, aby ho podpořili a pomohli tak odkrýt pravdu. „Rád bych oslovil ruské důstojníky včetně důstojníků FGS. Máte informace, které nejsou vysílány v televizi. Viděl jsem z toho malou část. Podpořte mě (s dalšími důkazy) a pomůžete tak našim občanům dozvědět se pravdu. Jsem si jistý, že jste si již kladli otázky ohledně Putinových činů, ale přísaha vás přinutila se na tyto otázky neptat a pouze plnit rozkazy,“ říká Karakulov a pokračuje: „To, co se nyní děje, je mimo mísu, je to bezdůvodné. Musíte přestat poslouchat zločinné rozkazy a sloužit válečnému zločinci Vladimiru Putinovi,“ požaduje po zbývajících ruských důstojnících. Dění na Ukrajině sám označuje za terorismus a genocidu ukrajinského lidu. „Náš prezident se stal válečným zločincem,“ prohlašuje Karakulov a znovu zdůrazňuje, že Putin žije v informačním vakuu a s reálným světem ztratil kontakt, když většinu času tráví ve svém bunkru.

„Cení si jen svého života a života své rodiny a přátel. Životy vaší rodiny a přátel ho nezajímají,“ vysvětluje Karakulov Putinův patologický strach o svůj život. „Tím, že odtrhává muže od svých rodin a posílá je na zmasakrování na Ukrajinu jen značí, že ho přinejmenším nezajímá, co se děje s naší zemí a Ukrajinou. Přináší problémy, zkázu a smrt,“ myslí si. Dále požaduje, aby válka byla ukončena co nejdříve, vzhledem k tomu, že „život je nejvyšší hodnotou“. „Bude to tak i nadále, dokud budeme mlčet. Tato válka musí skončit a je čas prolomit ticho,“ uzavírá Karakulov.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

