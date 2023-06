Kdo mlčí, podporuje Fialu. Kdo šeptá, taky. Klause inspiroval Landa

reklama

Jak jsme již informovali, zpěvák Daniel Landa slaví úspěchy s albem Minový pole, které se drží v trendech na Youtube. Jeho součástí je i píseň Blanický manifest, která vznikla ještě za covidu. „Když se stát začal chovat zjevně protiprávně, nešlo držet hubu,“ vyjádřil se Landa ohledně svého aktivismu.

Psali jsme: Dan Landa: Za covidu nešlo držet hubu. Soudy nám daly za pravdu

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 36% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 52% hlasovalo: 22956 lidí

„Tehdy si od toho lidé stále ještě mnoho slibovali, středeční média uveřejnila výsledky posledního průzkumu veřejného mínění, ve kterém je uvedeno, že je s členstvím v EU spokojeno 44 % našich občanů. To se mi stále ještě zdá moc,“ podotkl k Klaus k rozdílu mezi dneškem a tehdejší dobou.

Ale to hlavní, co ho v Landově písni zaujalo, je refrén „Mlčení je souhlas“. Se kterým Klaus souhlasí a považuje ho za vysoce aktuální, protože přesně vystihuje to, co se děje v České republice ohledně tzv. ozdravného balíčku, podepsání smlouvy o vojenské spolupráci s USA, destrukci přehrady Nová Kachovka, klesajícího obratu maloobchodníků a dalších témat. „Všechny tyto a mnohé další věci by vyžadovaly seriózní diskusi, která bohužel v naší zemi neprobíhá. Neprobíhá, protože se vláda bojí o nich diskutovat,“ lituje bývalý prezident, který zároveň soudí, že nesmí být vládě dovoleno, aby tyto kauzy vymlčela a vyseděla a veřejnost na ně zapomenula. „To bychom jako občané neměli připustit,“ vyzývá bývalý prezident.

Kromě toho se věnoval i otázce, která mu byla položena při rozhlasovém rozhovoru, zda ze společnosti nemizí zkušenosti s komunismem, tedy zda „očkování komunismem“ nevyprchává. A zda by nebylo záhodno „přeočkovat“. K tomu se bývalý prezident staví skepticky. „Souhlasil jsem s tím, že na většinu občanů už toto očkování komunismem nepůsobí. Na otázku, zda není nezbytné nějaké přeočkování, jsem reagoval slovy, že žádné umělé očkování komunismem není možné, že se autentický prožitek této éry nedá nahradit,“ uvedl.

Poukazuje na to, že zkušenost s komunismem není možné nabýt studiem učebnic, ani tento zážitek uměle nahradit jiným způsobem. „Neumím si představit, kdo by nás to mohl učit. Škola – zejména po proběhlé transformaci školství v pokrokářském stylu – určitě ne. Že by nás to mohla učit kultura? Že bychom se o komunismu něco smysluplného dozvěděli z karikatury této éry v dílech našich populárních filmařů? Je o podstatě komunismu něco ve filmech typu Pelíšky? Jsem přesvědčen, že nikoli. Tato karikatura komunistickou realitu činí přijatelnější, než jaká ve skutečnosti byla,“ soudí o počinu Jana Hřebejka bývalý prezident.

Během zmíněného rozhovru se však řešilo také to, že Češi začínají opět při rozhovorech na veřejnosti šeptat. To Klaus pozoruje a je rozhodně proti: „Naší povinností je tvrdě hájit názor, že se šeptat nesmí. Šeptání je – podobně jako mlčení – nejen akceptací reality, ale i jejím spoluvytvářením.“ A dodává: „Každý šeptající (a mlčící) spoluvytváří dnešní Fialovu, Rakušanovu, Černochové a Němcové realitu. Daniel Landa má v tomto pravdu a je dobře, že to tak hlasitě říká a zpívá.“

Psali jsme: Dohoda s USA? Obranná jenom podle názvu. Právník Koudelka dělá jasno, co Černochová podepsala „Děsivé. Hrozivé.“ Klausovi docházejí slova, co na Stanjuru může říct. Použil čísla Pavlovi stoupá popularita, hlásila i ČT. Zde je srovnání se Zemanem a Klausem Pomsta médiím za „dezinformace“. Macinka vytáhl archiv a jel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama