Kdo neokrádá EU, okrádá republiku. Ale jak to vysvětlit voličům? Problém pro Fialu

Svým plánem na zateplení chalup a jiných nemovitostí z dotací EU vzbudil ministr Hladík vlnu kritiky. Převážně z vládního tábora. Voliči SPOLU jsou totiž naučení, že dotace jsou špatné. Jenže každá koruna, která se z evropských fondů vyčerpá, vládě pomůže. A tak dochází k ironické situaci, kdy vláda potřebuje, aby se jejími slovy řídilo co nejméně lidí. Od Babiše to asi schytá tak jako tak.

Velké haló v poslední době vyvolává program Ministerstva životního prostředí Oprav dům po babičce, který už kritizuje bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, že dotace budou dostávat ti, kdo je nepotřebují.

Motivace, proč tento program uskutečnit, je nasnadě. Každá koruna vyčerpaná z evropského rozpočtu se hodí. Budou to české firmy, kdo budou zateplovat a renovovat, na tom vydělají subdodavatelé, zvýšená hodnota nemovitostí znamená, že při případném prodeji se platí daň, byť možností, jak se jí vyhnout je také celá řada. Samá pozitiva a sociální jistoty.

Jenže toto je styl argumentace Andreje Babiše, dostat z Evropské unie maximum. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 si na sebe samy nastražily past, když tak tvrdě bojovaly proti dotacím pro Agrofert. Teď se jim bude těžko vysvětlovat, proč když Agrofert bere evropské dotace, tak je to špatně, zatímco když je bere obyčejný občan, tak je to dobře. Argument je totiž naprosto stejný, co je doma, to se počítá. Že Agrofert dotace nepotřebuje? Potřebují je snad ti, kdo budou zateplovat chalupu?

Není divu, že se těm, kdo hodili lístek jedné ze stran SPOLU, nechce brát dotace, když je například TOP 09 učí, že jsou špatné. Vláda potřebuje jednat pragmaticky, ale voliče má idealistické. Jistě, může zkusit vysvětlovat, že dotace pro malé jsou dobré, dotace pro velké jsou špatné. Tím ale riskuje, že volič začne přemýšlet proč, a že dojde k závěru, že takové myšlení je poněkud populistické.

Paradoxně tak provládní voliči vládě sabotují snahu vyčerpat co nejvíce dotací, což jim Babiš také omlátí o hlavu s argumentem, že neumějí dotace čerpat. Nejsem si jist, že vláda bude ochotná prohlásit, že se jednalo o záměr, že dotace nečerpala z morálních důvodů. Argument, že tak obrali Česko o peníze se přímo nabízí. Babiš pak s klidem namítne, že jsme jednou členové Evropské unie, tak na tyto dotace máme nárok, zvláště když naše příspěvky do evropského rozpočtu nám nikdo nevrátí. A ještě si asi do vlády jízlivě kopne, proč tedy proti dotacím nebojovala během svého předsednictví, když jí tak vadí.

Jak již poznamenali jiní, peníze jsou pevně svázané s ekologickou agendou. Krásně se tak ukazuje známý příklad, že sice do unie pošleme pět korun, vrátí se nám deset, ale zmíněných deset se dá použít jen na účely schválené evropským úředníkem a když se někdo v dotačních programech začne vrtat, hrozí, že šest korun se pak bude muset vrátit pro nesplnění podmínek.

Evropské peníze by se Fialově vládě bezesporu hodily. Jenže nemá, jak je získat. Změna dotačních pravidel by zabrala roky, nemluvě o tom, že by si Petr Fiala musel dovolit kritizovat evropský establishment. Vzhledem k tomu, že byl svého času bez námitky vyplísněn jistým Verhofstadtem za nedostatečné evropanství, když nechce zrušit právo veta, se tato možnost jeví nepravděpodobná.

Takže zbývá jen doufat, že se hněv voličů naučených nesnášet dotace snese pouze na hlavu lidoveckého ministra Hladíka. Ten k tomu má již stejně nakročeno, protože kromě plánů na zateplení ještě prohlásil, že to nejsou povolenky, co zdražuje ceny elektřiny, ale „Putinova válka“.

A že těch, kdo dotace z morálních důvodů nepřijmou, nebude zase tolik. Je vskutku nanejvýš ironické, že vláda musí pro své dobro doufat, že se jejími prohlášeními o škodlivosti dotací bude řídit co nejméně lidí.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

