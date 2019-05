Kdo podepsal petici proti Staňkovi, nebude toto vůbec číst rád. Vystupuje Milan Knížák, bývalý šéf Národní galerie

„Když se petičním křiklounům podařilo donutit k rezignaci ministra kultury (kterého však může ještě zachránit prezident), cítí se silní,“ píše Knížák a jako zářný příklad převrácení hodnot uvádí kauzu Jiřího Fajta, který „nestydatě okrádal stát“. Rozčiluje se zároveň nad těmi, kteří petici podepsali. „Petenti se cítí být jedinými spravedlivými a mravnými a vůbec jim nevadí, že o problému nic nevědí, klidně vtisknou svůj podpis pod jakoukoli petici, píše. Petice totiž vznikla na protest proti způsobu, jímž ministr Staněk v polovině dubna odvolal z funkce ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

„Ještě nedávno znělo heslo: ‚Děkujeme, odejděte.‘ Dnes je to pregnantnější: NEDĚKUJEME! ZMIZTE!‘,“ uzavírá.

