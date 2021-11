Kdo skutečně šíří nákazu covidem? Britský průzkum vše převrací naruby. A co teď?

reklama

Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 15% Ne 71% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 14723 lidí



Studie zveřejněná na konci října v odborném a vysoce prestižním časopise The Lancet potvrdila, že očkování proti onemocnění covid-19 je sice klíčové pro prevenci závažných průběhů onemocnění a úmrtí, ale i plně očkovaní jedinci se koronavirem mohou nakazit a šířit ho dál.



Z odborné studie pak vyplývá, že i u plně očkovaných osob existuje značné riziko nákazy, zejména v domácnostech, kde probíhá většina přenosů. Analýza odhalila, že plně očkovaní lidé mají až 25% šanci, že se nakazí od infikovaného člena domácnosti. U neočkovaných je šance na nákazu 38 procent.



To, zdali je člověk očkovaný, či nikoliv, navíc podle britských vědců má jen malý nebo žádný vliv na to, jak jsou pro ostatní při delším setkání nakažliví – přesto bezinfekčnost očkovaných nikdo pravidelně nekontroluje.

Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Na paradox téměř nulových kontrol očkovaných upozorňují i mnozí lidé, kteří jsou po plné vakcinaci. „Pokud chce můj neočkovaný kolega do kina, musí na test. Chce do bazénu, musí na test. Na koncert, musí na test. Do hospody, musí na test. Pak přijde v pondělí do práce a já vím, že je díky tomu téměř jistě zdráv a nic mi od něj nehrozí,“ líčí jeden z očkovaných situaci, ve které je jeho neočkovaný spolupracovník.



On sám však podobné povinnosti nemá. „Já očkovaný jsem z naprosto nepochopitelných důvodů považován za bezinfekčního, i když je prokázané, že se můžu nakazit i nemoc přenášet,“ podivuje se s tím, že on když jde na pivo, do kina, hospody či na fotbal, kde je deset tisíc lidí, nemusí předkládat nic, vyjma potvrzení o očkování.



„Můžu chytit kdekoli cokoli. Pak přijdu v pondělí do práce bez jakékoli kontroly a všechno to tam hezky na ty neočkované vysypu. A teď mi řekněte, kdo koho víc ohrožuje,“ zamýšlí se uživatel v příspěvku, jednom z mnoha obdobných, jakými na sociální síti samotní očkovaní ukazují na paradoxní situaci, kdy mohou někoho ohrozit infekcí.

Podobně situaci glosuje i sociálnědemokratický politik Zdeněk Škromach. „Teď mám negativní covid test za 201 Kč. Ale bojím se jít do hospody, že mě nakazí ‚očkovaní‘, kteří se testovat nemusí,“ sdílí v příspěvku označeném jakožto hláška dne.

Psali jsme: Cenzura známých autorů u Bakaly. Rána za ranou. Padají velmi vážná slova Dalibor Janda ke covidu: Jedni přijdou na koncert s rouškou, jiní ji nemají. A pak... Co čeká neočkované? Vojtěch v ČT kličkoval, přesto bylo naznačeno... Do nepopulárních opatření se vládě nechtělo. Odpírači, běžte se podívat, jak lidé na covid umírají. Známý lékař a politik promluvil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.