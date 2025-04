Kirill Dmitrijev, zvláštní vyslanec prezidenta Ruské federace a generální ředitel Ruského fondu přímých investic, přijel do Washingtonu ve středu 2. dubna, kde jedná s americkým velvyslancem Stevem Witkoffem. Oba diplomaté se údajně setkali kvůli tomu, že Trumpova administrativa nadále tlačí na Rusko a Ukrajinu, aby se dohodly na příměří, uvedli pro agenturu Reuters dva američtí představitelé obeznámení se situací.

„Ve dnech 2. a 3. dubna se pořádají ve Washingtonu klíčová rusko-americká jednání,“ potvrdil dnes Dmitrijev na sociální síti X s tím, že dialog mezi Ruskou federací a Spojenými státy je nezbytný a závisí na něm globální stabilita a mír.

Holding key ???????? meetings in Washington, D.C. on April 2–3.

Open, productive dialogue between Russia and the U.S. isn’t optional — it’s essential.

Global stability and peace depend on it. ?? #Diplomacy #USRussia #Russia #USA #Putin #Trump — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 3, 2025

Obsah rozhovorů mezi Witkoffem a Dmitrijevem zůstává utajen. Na svém účtu sociální sítě Telegram však Dmitrijev napsal, koho viní ze zničení dialogu mezi Ruskem a Spojenými státy. Zdůraznil nutnost jeho obnovy.

„Dialog mezi Ruskem a Spojenými státy – klíčový pro celý svět – byl za Bidenovy administrativy zcela zničen,“ uvedl Dmitrijev, cituje deník The Kyiv Independent. „Obnovení dialogu je obtížný a postupný proces. Ale každé setkání, každý upřímný rozhovor nám umožňuje posunout se vpřed,“ dodal.

Dmitrijev také naznačil, že mezi odpůrci existují obavy z možného sbližování mezi Ruskem a USA, které by mohlo vést k lepšímu vzájemnému porozumění a spolupráci v mezinárodních i ekonomických záležitostech.

Na X pak ještě Dmitrijev dodal slovo k clům, které prezident Trump uvalil na Evropu a další země. Podle Dmitrijeva Trumpova celní strategie odráží posun k ekonomické suverenitě a národním zájmům. „Upřednostněním domácího průmyslu a nápravou strukturální obchodní nerovnováhy vytvářejí Spojené státy precedens pro soběstačný růst a udržitelnou tvorbu pracovních míst,“ napsal Dmitrijev.

President Trump’s tariff strategy reflects a growing shift toward economic sovereignty and national interest. By prioritizing domestic industry and correcting structural trade imbalances, the U.S. sets a precedent for self-reliant growth and sustainable job creation. https://t.co/sXp7mVMCUU — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 3, 2025

Návštěva ruského vyjednavače ve Washingtonu a jednání s Witkoffem byly oznámeny jen pár dní poté, co americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro NBC prohlásil, že pokud se s Ruskem nedohodne na ukončení konfliktu na Ukrajině a pokud bude považovat Rusko za viníka, zavede sekundární cla na ruskou ropu. Trump doplnil, že zavedení sekundárních cel na ruskou ropu by znamenalo, že firmy obchodující s ruskou ropou by nemohly podnikat ve Spojených státech a na veškerou ruskou ropu by bylo uvaleno clo v rozmezí 25 až 50 %.

