Kdy přijde i do Evropy revoluce zdravého rozumu?

Evropských i českých Trumpových odpůrců, z nichž výrazná část ho ideologicky zaslepeně nenávidí, máme stále ještě požehnaně. Žijí v minulosti. Nepochopili, že Trumpova zlatá éra je skutečností, kterou přijímají a mnohdy vítají i ty americké kruhy, které mu dříve nemohly přijít na jméno. Za svým novým prezidentem už kromě většiny běžných Američanů stojí výrazná část finančních, podnikatelských i mediálních elit. Pryč je rok 2017, kdy byl těmi samými Donald Trump považován za odchylku od normálu, kterou za čtyři roky vyřeší čas a vše se vrátí do původních kolejí. Dnes je pro Ameriku návratem do normálu příchod Donalda Trumpa a jeho programu, jehož pomocí hodlá radikálně Spojené státy proměnit v sílu, kterou nejenže není možné přehlížet, ale i v sílu, která zajistí vlastním občanům živobytí. Návrat slavného amerického snu.

Trumpova kontrarevoluce s návratem zdravého rozumu ve všech oblastech života je silou, kterou nelze zastavit, protože neskončí se závěrem Trumpova funkčního období v roce 2029. Nová hvězda amerického národního konzervatismu a viceprezident JD Vance je toho důkazem. S Vancem končí doba, kdy viceprezident byl jakousi podržtaškou, která byla sem tam vysílána na méně důležité akce a kladení věnců. Široce se hovoří o přirozeném vývoji v podobě Vanceovy kandidatury na prezidenta za další čtyři roky. Přispívá k tomu i viditelná proměna Republikánské strany, která nyní nejenže nestojí proti Trumpovi a jeho týmu, ale sama je Trumpovým týmem. Taková jsou fakta, která dosud někteří politici a komentátoři v Evropě nechtějí vidět, protože žijí v minulosti. Doba „moudrých“ rádců končí a lidé už je nechtějí poslouchat. Svět prochází radikální proměnou a součástí změn bude i pád vlivu mediálních elit, které nebudou ochotné ustoupit ze svého mistrování normálních lidí.

Americký návrat ke zdravému rozumu jednoho dne převálcuje i evropský kontinent, i když to ještě může trvat, což dosvědčuje proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na konferenci v Davosu. Poté, co americký prezident jedním škrtem pera vyvázal Spojené státy z nesmyslné zelené Pařížské klimatické dohody, von der Leyenová tento ideologický dokument označila za „největší naději pro lidstvo“. Taková zaslepenost se jen tak nevidí. Co myslíte, je největší nadějí pro lidstvo mnohonásobné zdražení energií? Je největší nadějí pro lidstvo zavírání továren, likvidace průmyslové výroby a bída napříč Evropou? Nepotřebujeme si nechat nařizovat čím máme jezdit, čím máme topit, co můžeme jíst, jaká zvířata a v jakých počtech smíme chovat, co můžeme pěstovat na svých polích, co můžeme a nesmíme říkat. Všechny politiky, kteří nás na tuhle slepou kolej dějin zatáhli, bude tvrdě soudit historie.

Není už důvod nechat si ústa zalepená korektností, proto bychom měli nahlas a všude říkat, že Green Deal je podvod a musí skončit na smetišti dějin. Stejně i šílené progresivistické ideologie genderu, nerůstu, přepisování historie a bourání soch, pomníků i vandalismu vůči umění starých mistrů, bezbřehá nelegální migrace, nové typy cenzury a mnohé další woke výmysly. Evropa potřebuje revoluci zdravého rozumu. Potřebuje politické lídry, jejichž prioritou bude služba občanům a jejich přáním. Současná evropská zhoubná ideologie, kdy se veškerý politický program soustředí na vybájené „dobro planety“ je zločin. Politici mají sloužit lidem a národům. Americký příklad ukazuje, to není nemožné a je úplně jedno, že to zatím část evropských „elit“ odmítá přiznat.

V Trumpův návrat do Bílého domu prakticky nikdo nevěřil, ale on nepolevil. Nenechal se zlomit mediální ofenzivou, odmítáním od společenských elit a nenechal se zlomit ani pokusy o jeho uvěznění a opakovanými pokusy o atentát. „Můj život byl zachráněn z určitého důvodu. Zachránil mě Bůh, abych učinil Ameriku opět velkou,“ vyjádřil se americký prezident ve svém inauguračním projevu za bouřlivého potlesku ve stoje celého sálu washingtonského Kapitolu. Nezáleží na tom, že zda tomu věříte či nikoli. Záleží na tom, že to Trump dokázal proti všem mocným, kteří se nyní staví na jeho stranu. Neexistuje důvod, proč by to nemohla dokázat i Evropa.