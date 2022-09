Kdyby Fiala padl, půjdu za prezidentem... Babiš je připraven převzít vládu

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš stále pomýšlí na premiérský post. V rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že v případě konce kabinetu Petra Fialy (ODS) by vyhledal prezidenta Miloše Zemana a řekl by mu, že jeho stínová vláda je připravena nastoupit. „Vždyť ta současná vláda je bezradná a nekompetentní, pan premiér nic neřídí,“ uvedl.

reklama

„Kdyby vláda Petra Fialy padla, což nepředpokládám, tak bych se objednal u pana prezidenta a řekl mu, že naše stínová vláda je připravená nastoupit a rychle vyřešit problémy naší země,“ poznamenal ve včerejším rozhovoru pro Lidové noviny expremiér Andrej Babiš (ANO).

Kdyby vláda Petra Fialy padla, což nepředpokládám, tak bych se objednal u pana prezidenta a řekl mu, že naše stínová vláda je připravená nastoupit a rychle vyřešit problémy naší země.https://t.co/caiiQZp6Te — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 17, 2022

Babiš totiž stále váhá, zda kandidovat na Hrad, nebo ne. Vyjádřit se chce až v říjnu. Nyní však v rozhovoru pro Lidové noviny připustil, že priorita hnutí je vrátit se do vlády. „Jsem manažer, premiérská role mi sedí víc,“ řekl.

Minulý týden se hnutí ANO pokusilo vyslovit vládě nedůvěru. „Jaký má smysl uprostřed bouře hodit kapitána přes palubu?“ zazněla otázka na Babiše. „Ale vždyť Petr Fiala není žádný kapitán! To přece vidí úplně každý, říkají to i lidé, kteří chodí na vládu! My jsme byli menšinová vláda, ale když byla covidová krize, tak jsme zasedali klidně i několikrát za den i o víkendech,“ poznamenal Babiš.

Psali jsme: Tak teď můžeme pracovat. Vláda si oddychla, že hlasování je u konce. Kopanec do Babiše

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé

Podle něj, kdyby vláda Petra Fialy padla, tak by se objednal u prezidenta a řekl mu, že stínová vláda hnutí ANO je připravená nastoupit a rychle vyřešit problémy země. „Řada by byla na prezidentovi, aby buď jmenoval předsedu úřednické vlády a chystaly by se předčasné volby, nebo by musela přijít nějaká jiná vláda této koalice. To ale není otázka na mě,“ zmínil Babiš.

Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 37830 lidí

„Vždyť ta současná vláda je bezradná a nekompetentní, pan premiér nic neřídí. Vládu řídí pan Stanjura, který neustále říká, že nejsou peníze. A úplná katastrofa je pan Síkela. Arogantní bankéř, který za těch devět měsíců vůbec nepochopil, že ministr je tu pro lidi, že je jejich zaměstnancem. Vrcholem je, že stejně arogantní jako doma je i na Radě ministrů EU, které předsedá,“ zmínil Babiš.

To, že jej někteří lidé nenávidí, přisuzuje vybraným novinářům a komentátorům. „Já tomu také říkám ‚polistopadový kartel‘. To jsou vybrané struktury, kterým jsem buď překazil rozkrádání státu, nebo mezi které jsem prostě nezapadl. Když jsme šli do vlády s ČSSD, tak si mysleli, že budeme spolu ‚dělat kšefty‘ tak, jak to bylo za opoziční smlouvy. A když jsem odmítl, tak na mne připravili vymyšlené kauzy. Co jsem ministr, premiér, poslanec, nemají na mne vůbec nic, tak se snaží vyrobit kauzy z věcí starých třináct, patnáct let, kdy jsem v politice nebyl. Z celé mojí politické kariéry nedokázali vyrobit vůbec nic, protože mám absolutně čistý stůl,“ zmínil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) prvnímu opozičnímu pokusu o své svržení odolala. Hlasování o nedůvěře vyvolalo opoziční hnutí ANO s podporou SPD kvůli aféře kolem již bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize. Hlasování se uskutečnilo zhruba osm měsíců po jmenování kabinetu ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Debata trvala nepřetržitě 22 hodin a celá schůze ještě skoro o hodinu déle.

Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 84 přítomných poslanců opozice, nutných bylo nejméně 101 hlasů. Návrh podpořili podle očekávání poslanci ANO a SPD. Proti nedůvěře se vyslovilo 100 přítomných zákonodárců pětice koaličních stran. Ostatních 16 poslanců bylo omluveno, po osmi z vládního i opozičního tábora.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že koaliční poslanci sice vyslovili vládě důvěru, ale Fialův kabinet důvěru většiny občanů dávno nemá. Vláda podle ní zapomněla, že její prací je služba lidem. „Řídíte se heslem ‚Díky za každé nové ráno‘,“ dodala.

Předseda SPD Tomio Okamura označil výsledek za špatnou zprávu pro miliony občanů, kteří se podle něj budou dostávat do sociálních a ekonomických problémů, neboť vláda nemá řešení pomoci v energetické krizi.

Představitelé ANO dříve slibovali, že při českém předsednictví v Radě Evropské unie se vládě vyslovit nedůvěru nepokusí. Podle lídra hnutí a bývalého premiéra Andreje Babiše se ale situace změnila. Fiala reagoval, že Babiš se snaží zakrýt své vlastní problémy. Obžalovaný předseda ANO se proti tomu ohradil a řekl, že se na soud v dotačním případu Čapí hnízdo těší.

Z dosavadních 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl zatím pouze jeden v březnu 2009. K opozici se při hlasování o vládě Mirka Topolánka (ODS) v době českého předsednictví EU připojili čtyři koaliční poslanci, takže získala potřebných 101 hlasů. V minulém volebním období odolal Babišův menšinový kabinet ANO a ČSSD třem pokusům o svržení.

Psali jsme: Půjde Babiš do prezidentské volby, nebo ne? Tento hlas hodně napoví ČEZ: Při gulášovém loučení s létem v České Lhotě se o slovo přihlásil podzim DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Pro ty, jimž není utrpení lhostejné Semelová (KSČM): Stávající zastupitelé končí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama