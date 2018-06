Když Zaorálek na zahraničí, tak já na zemědělství, vypálil Poche po nápadu Zimoly

19.06.2018 18:38

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola uvedl, že místo kandidáta na ministra zahraničí europoslance Miroslava Pocheho, se kterým má problém nejen Miloš Zeman, jenž jej odmítl jmenovat, ale také KSČM, která jej považuje za nedůvěryhodného, by mohla sociální demokracie nominovat poslance Lubomíra Zaorálka. Poche, který ještě v pondělí říkal, že je jediný kandidát na post ministra zahraničí, připustil, že je to zajímavá myšlenka. Vzápětí také ironicky poznamenal, zda je v tom případě Zimola ochoten přistoupit na to, že by šel místo na zahraničí do resortu zemědělství a vystřídal Miroslava Tomana.