Když budou útočit, schytají to ještě víc. Na Primě Ukrajinu moc nepotěšili

Jak zajistit bezpečnou Evropu a bezpečné Česko a jak vyřešit válku na Ukrajině? Nejen o těchto klíčových tématech voleb do Evropského parlamentu v předvolební superdebatě na CNN Prima News diskutovali zástupci stran nezastoupených v dolní komoře Parlamentu. Pozvání přijala lídryně koalice Stačilo! Kateřina Konečná, lídr kandidátky Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek, dále jednička SOCDEM do eurovoleb Lubomír Zaorálek a za Svobodné Libor Vondráček.

Lídryně koalice Stačilo! Kateřina Konečná je proti tomu, že bychom Ukrajině umožnili použít darované zbraně k zasahování cílů v Rusku: „Mě to děsí, ta eskalace. Někdo chce být opravdu asi na pokraji třetí světové války, tohle jsou další kroky k tomu,“ řekla v debatě na CNN Prima News.

Macronovo prohlášení pro Konečnou ale není překvapivé s ohledem na jeho zoufalou situaci ve Francii. „Macron doma zoufale ztrácí, potřebuje nějaké silné téma pro své voliče. Ale tohle je fakt blbé téma, pane Macrone,“ dodala předsedkyně KSČM, která by si velmi přála, aby přišli politici, kteří nebudou jen přilévat do ohně.

Flip Turek, lídr koalice Přísaha a Motoristé poznamenal, že je třeba mít na konflikt realistický pohled, protože jej nelze vyřešit úspěšně vojenskou cestou, pokud se nezapojí vojska NATO. A to je něco, co by si nepřál. Rovněž hovoří o další eskalaci, která nebude výhodná pro Ukrajinu. „Musíme si realisticky uvědomit, že není možné získat zpět Krym atd. Pokud Ukrajinci budou útočit na ruské území, tak se obávám, že to schytají ještě víc,“ míní Turek.

„Macron si jen sbírá své body a mluví spíše ke svým voličům, než k těm, kteří by konflikt měli realisticky vyřešit,“ byl Filip Turek ve shodě s Kateřinou Konečnou.

Jednička eurokandidátky SOCDEM Lubomír Zaorálek poukázal na klíčovou roli USA: „Spojené státy americké opakují, že nestojí o to, aby se zasahovaly cíe v Rusku raketami dalekého doletu,“ připomněl.

A odvážně spekuloval: „Dokonce mám podezření, že existuje nějaká tichá dohoda mezi Ruskem a Spojenými státy a že se tu respektují určité hranice právě proto, aby se to neeskalovalo. Dovolím si tvrdit, že tato dohoda existuje na úrovni tajných služeb,“ podotkl Zaorálek.

Jestliže se stane to, že si některá země udělá vlastní politiku a vyšle na Ukrajinu své vojáky a učiní jiné kroky než ostatní země, může podle Zaorálka dojít ke konfliktu mezi tou zemí a Ruskem. „A v té chvíli nebude jasné, jaký bude postoj těch ostatních zemí k nim, protože to mohou chápat jako bilaterální konflikt,“ poukázal, a že v tu chvíli se hroutí celá aliance. „Jestli někdo bude hrát s tím, že tu bude dělat vlastní politiku. Je zájmem České republiky respektovat, jak jsou kolíky rozestavěné, jinak jdeme do pekla,“ upozornil Zaoráek.

Podle Filipa Turka máme v Evropě počkat, jak dopadnou prezidentské volby v USA. Spekuluje se, že Trump je ochoten hodit Ukrajinu přes palubu. I podle Konečné je Evropa odvislá od toho, jaké signály vyšle Washington.

Libor Vondráček, lídr Svobodných, apeloval na to, abychom si budovali vlastní pozici a především vlastní armádu. „Dvacet let jsme ji tu zanedbávali,“ řekl k české armádě. Naopak před zřizováním evropské armády varoval. „Je to naprosto zbytečné, byli by to jen další byrokrati, kteří by seděli někde v Bruselu, byl by to nesmysl,“ odmítl vytváření dalších paralelních vojenských struktur.

Podobně se na věc dívá Filip Turek: „Budování evropské armády je federalismus Evropské unie a já jsem jednoznačně proti. Evropskou armádou bychom z Unie udělali superstát, který nechceme,“ doplnil, že EU musí myslet a dělat něco pro to, co je dobré pro národní státy.

K tomu Zaorálek podotkl: „Dnes se mluví o budování evropských legií, budování skutečně evropských sil, a to si myslím, že určitý smysl má,“ řekl lídr kandidátky SOCDEM.

„Eurovolby budou nejenom referendem o vládě ‚pětidemolice‘, ale budou také referendem o míru,“ zapojila se do diskuse Konečná. Některé síly v Evropě jsou podle jejího názoru přípraveny budovat evropskou armádu.

Turek následně dodal, že vyjednávání s prezidentem Putinem o míru bylo celou dobu nemožné. „Putin potřebuje odpovídajícího partnera, tím může být prezident USA, ne nějaký komisař z Evropy,“ upozornil, že je třeba myslet na to, komu bude šéf Kremlu skutečně naslouchat.

Ultimátum by se podle něj mělo dát i pomoci pro Ukrajinu. „Je potřeba dát Ukrajině jasná pravidla a to, za jakých podmínek jí budeme pomáhat,“ zdůraznil Turek. Zopakoval, že není možné, že by Ukrajinci získali zpět Krym vojenskou cestou, i kdybychom jim naposílali všechny zbraně, co máme.

„Měli bycbom dát Ukrajině pravidla, co se týče pomoci, i co se týče Ukrajinců na našem území. Mělo bychom striktně vytvářet pravidla. V Evropě je 680 tisíc bojeschopných Ukrajinců, kteří evidentně nechtějí bojovat. Je neuvěřitelné, že je možnost mít tady takové množství lidí, kteří dávají jasně najevo, že za Ukrajinu nechtějí bojovat, ale zároveň tvrdí nahlas, že chtějí získat zpátky Krym vojenskou cestou za každou cenu. Já tvrdím, že to nejde,“ dodal Turek, že tak to vidí i Američané či polští generálové.

