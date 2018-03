Když jsme vstupovali do EU, poslouchali jsme oblbovací kampaň. A nikomu to nevadilo, připomněl v Partii poslanec SPD

V nedělní Partii televize Prima proti sobě zasedli poslanci Patrik Nacher (ANO) a Jan Hrnčíř (SPD). Debatovali o sestavování vlády. Nacher podle svých vlastních slov nechápe, proč ostatní strany příliš nechtějí do koalice s hnutím ANO, když svůj program mohou prosazovat v podstatě jen ve vládě. Pak došlo na zákon o obecném referendu a tady se do sebe pánové pustili. Hrnčíř se zlobil, že když jsme v roce 2004 rozhodovali o našem vstupu do EU, poslouchali jsme prý jen „oblbovací kampaň“.

Nacher konstatoval, že sestavování vlády není o počtu křesel pro jednotlivé strany, ale o vizích. A právě u vizí hnutí ANO a ČSSD dochází ke střetu. Minule ČSSD vyhrála volby a nechtěla zvyšovat daně a teď chtějí progresivní zdanění a sektorovou daň,“ kroutil hlavou před kamerami Nacher. ČSSD však prosazovala zdanění bohatších českých občanů již v minulé vládě, ale narazila na odpor svého koaličního partnera a tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Hrnčíř doplnil, že SPD Tomia Okamury dalo opakovaně najevo, že chce prosazovat svůj program, což se nejlépe dělá z vládních lavic. Uznal sice, že teď ANO exkluzivně jedná s ČSSD, ale to se prý ještě může změnit. „Já si nejsem jistý, jak dopadne jejich referendum, ono se může stát, že to členové vyhodnotí tak, že do té vlády chodit nemají,“ připomněl Hrnčíř.

Nacher si posteskl, že je z nekonečných vyjednávání poněkud nešťastný. „Já z toho vývoje nejsem šťastný, protože místo toho, aby ty strany usilovaly o vstup do vlády, protože právě ve vládě se nejlépe prosazuje program, tak se z toho stala taková Superstar o to, kdo je větší opozice. Pak je potřeba říkat lidem: My jsme kandidovali, ale teď chceme být v opozici, ze které toho pro vás prosadíme dost těžko. To jsem zvědavý, jak to budou kolegové vysvětlovat,“ pravil Nacher.

V tuto chvíli je to tak, že hnutí ANO má možnost jednat především s ČSSD a s komunisty a právě z komunistů prý Nacher také není nadšen. Ale když jiné strany vyjednávat nechtějí, Babišovi podle hosta nic jiného nezbývá.

Hosté poté změnili téma. Debatou o zákonu o obecném referendu. Hrnčíř se zlobil, že ČSSD teď prosazuje referendum, ale z pohledu politika SPD to bude referendum vlastně bezzubé. Už proto, že sociální demokracie nechce nechat hlasovat o mezinárodních otázkách. Hrnčíř v této souvislosti připomněl, že v roce 2004 jsme hlasovali o vstupu do EU v referendu a Okamurův poslanec nechápe, proč nesmí být možné vystoupit z EU.

„My jsme absolutně proti tomu, aby se tu schválilo třeba referendum, které by nebylo závazné. Takové návrhy tu taky byly,“ upozornil Hrnčíř. Zdá se mu, že požadavek na sehnání 500 tisíc podpisů na uspořádání referenda, nebo dokonce 850 tisíc je podle Hrnčíře nesmyslný. SPD navrhuje jen 100 tisíc podpisů pro uspořádání referenda.

To bylo nepřijatelné zase pro Nachera. Takto nízký počet podpisů by vedl k tomu, že se politici zbaví své odpovědnosti a všechno hodí na občany. Jenže občané nemají často dostatek informací, takže se nemohou odpovědně rozhodnout.

Hrnčíř uznal, že je třeba lidem předat před každým hlasováním dost informací. A zavzpomínal na referendum o našem vstupu do EU v roce 2004. „U nás byly všechny peníze vloženy, promiňte mi, na oblbovací kampaň, že Evropská unie je skvělá a že žádné problémy to nemá,“ zlobil se poslanec SPD. Propříště bychom si prý měli vzít příklad z Velké Británie, kde vláda rozdělila finanční prostředky pro zastánce i odpůrce Brexitu.

Kampaň před referendem v roce 2003:

Ve vysílání se Hrnčíř vyjádřil i ke čtvrtečnímu rozhovoru prezidenta Zemana pro MF Dnes, v němž Miloš Zeman uvedl, že ho SPD Tomia Okamury přestává bavit. Už proto, že SPD propustila do dalšího jednání zákon, podle kterého by měl mít hradní kancléř propříště za sebou přísnou prověrku Národního bezpečnostního úřadu. „Já jsem pevně přesvědčen o tom, že jsme je neztratili, že to byla jen rychlá reakce,“ okomentoval to Hrnčíř.

Ve druhé polovině pořadu pánové hovořili o tom, jak zkrotit v České republice exekuce, zda by bylo namístě vyhlásit v podstatě dluhovou amnestii, po které by lidé nemuseli splácet ze svých dluhů nic. Podle Nachera to není dobrý nápad. Tady se shodl s Hrnčířem. Lidé by měli vědět, že se dluhy mají platit. V první řadě je prý třeba nastavit legislativní podmínky, tak aby se nejdříve splácely např. dluhy na výživném, a až potom třeba odměny pro exekutory.

Když se pořad blížil k závěru, moderátorka již tradičně otevřela téma zvýšené ochrany osobních údajů. Kvůli nařízení Evropské unie musíme více chránit osobní data občanů. Prima opakovaně upozorňuje, že toto nařízení může omezit práci novinářů. Nacher podotkl, že je třeba rozlišovat rovinu faktů o GDPR a rovinu strašení tímto novým nařízením. Ve strašení prý dnes spočívá největší problém.

Slabinu tohoto nařízení vidí v hrozících drakonických pokutách. Je třeba jednat tak, aby firmy ani občané nebyli vystrašeni, ale zároveň aby si nezapomněli hlídat skutečně důležité věci. Miliony občanů EU obtěžují nevyžádané e-maily a telefonáty a tomu má nové nařízení zabránit. Bohužel se může stát, že původně dobrý záměr může přinést řadu problémů, a to jak v práci novinářům, tak různým úřadům a školám, které budou muset střežit kupříkladu školní fotografie jako oko v hlavě. Tak to alespoň viděl Nacher.

Stejně opatrný by Nacher byl v prolamování mlčenlivosti advokátů ve snaze bránit daňovým únikům. Poslanec hnutí ANO má za to, že stát už dnes má relativně dost nástrojů na to, aby s daňovými úniky bojoval.

