Kecy, ozvalo se, když bránili Fialu kvůli cenám másla

Podle Potravinářské komory za vysokou cenu může teplé počasí, ve kterém dojnice dojily méně, nedostatek mléčného tuku, ale také zvýšená cena práce. Ale vyšší marže si prý naúčtovaly i obchodní řetězce, producenti údajně zvedli ceny o 15,80 Kč za kilogram, ale řetězce mají přirážku 26,93 Kč na kilogram. Což prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zpochybnil.

Petra Fialu začal bránit jeho institut Pravý břeh. „Ceny neurčuje premiér. Ceny určuje trh. Naposledy politici určovali ceny za komunismu v centrálně plánované ekonomice. No a to tady zpátky určitě nechceme,“ apeloval na videu mladý člen think-tanku.

Argumentoval, že vláda už snížila daň na potraviny. „Z čísel statistiků je jasné, že z vysokých cen másel aktuálně nejvíc vydělávají potravinové řetězce. Premiér může s obchodníky komunikovat a vytvářet takzvaný neformální tlak, což už se taky dělo. Ale ceny ty prostě určovat nemůže,“ tvrdil.

A na závěr přišel kopanec do opozice: „Ale celkově, Babišovy kecy o tom, že Fiala může za drahé rohlíky, jsou úplně, ale úplně mimo.“

?? Může premiér za drahé máslo?

Ceny neurčuje vláda, ale trh. Politici naposledy určovali ceny za komunismu – a tam se vracet rozhodně nechceme. ?



?? Kdo má máslo na hlavě?

Statistiky ukazují, že na vysokých cenách másla vydělávají hlavně obchodní řetězce. Premiér může jednat,… pic.twitter.com/nqBGYDTc2q — Pravý břeh (@pravybreh) November 18, 2024

Z publika však přišlo hned několik připomínek. „Budete ještě hloupější, než jsem očekával. Stát stanovuje pravidla trhu a kecy o tom, že trh vyřeší vše, jsou dávno v minulosti. Dnes je taková přeregulovanost, že jedna regulace jde přes druhou a další a další a další,“ vzkazoval Ludvík Filip. „To by ten trh musel být svobodný a ne přeregulovaný. A kdo je zodpovědný za regulace? Ano, správně: vláda a EU,“ vyjádřila se další diskutující.

„Vysoké ceny způsobila Fialova vláda tím, že díky své stupidní politice zapříčinila vysoké ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot,“ vzkazoval Mira Semi. „Ano, ceny určuje trh, ale trh garantuje ceny na základě politiky státu, to znamená náklady na energie, vysoké odvody, DPH, znevýhodnění domácího trhu, emisní povolenky atd.“ připomínal Mára.

Budete ještě hloupější, než jsem očekával. Stát stanovuje pravidla trhu a kecy o tom, že trh vyřeší vše, jsou dávno v minulosti. Dnes je taková přeregulovanost, že jedna do regulace jde přes druhou a další a další a další. Asi nebudete na pravém břehu. Jako zprávy zvláštní školy — Ludvík FILIP???? (@ludvik_filip) November 18, 2024

To by ten trh musel být svobodný a ne přeregulovaný. A kdo je zodpovědný za regulace? Ano, správně: vláda a EU. — Enna???????? (@EnnaEnough) November 19, 2024

Vysoké ceny způsobila Fialova vláda tím, že díky své stupidní politice zapříčinila vysoké ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot. — Mira Semi (@MiraSemi1) November 19, 2024

Ano ceny určuje trh, ale trh garantuje ceny na základě politiky státu, to znamená náklady na energie, vysoké odvody, DPH, znevýhodnění domácího trhu, emisní povolenky atd. Takže co nám to tu předkladáte? V tomto součtu pak pochopitelně stojí máslo ?? korun + ještě 35% rabbat. — Mára Potatoe ?? (@MarekSpacil1) November 19, 2024

