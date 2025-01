Keller: Jak topkař Niedermayer vyrobil dezinformaci o trumpismu

Není nijak složité zhotovit účelovou dezinformaci a následně ji šířit v publiku, o němž autor dezinformace předpokládá, že je poněkud natvrdlé a nedokáže si věci srovnat v hlavě. Taková dezinformace zpravidla obsahuje tři části. Jejím jádrem je polopravda, drzejší šiřitelé používají i vyložené lži. Druhou částí bývá tvrzení, které je buďto zavádějící, anebo zcela nesmyslné. A konečně třetí prvek spočívá v tom, že zkušený dezinformátor se od svých výroků distancuje a pro jistotu prohlásí, že on vlastně vůbec nic netvrdí.

Jako ilustraci si vezměme text Luďka Niedermayera, europoslance za TOP 09. Na svém veřejném facebookovém profilu publikoval 10. ledna prohlášení s názvem „Není pravda, že trumpismus je to, co většina lidí chce“. Doslova v něm o Trumpově volebním triumfu píše: „Tak třeba vítězství mu zajistilo přes 77 milionů hlasů (zhruba polovina hlasujících), zatímco jeho soupeřka získala téměř 75 milionů hlasů. Celkově mají USA přes 330 milionů obyvatel, což znamená, že více než polovina obyvatel nehlasovala pro žádného z kandidátů.“

Pravdivý je zde údaj, že USA mají něco přes 330 milionů obyvatel. Podle posledního sčítání lidu v roce 2020 žilo v této zemi něco přes 331 milionů lidí, odhady pro rok 2024 uvádějí již téměř 341 milionů. Přesto je uvedené Niedermayerovo tvrzení polopravdivé, či dokonce vyloženě lživé. Od roku 1971 činí věková hranice občanů USA pro účast ve volbách 18 let. Podle již zmíněného sčítání lidu představují děti a mládež do 18 let zhruba 28 % populace USA. V absolutních číslech je tedy nezletilých něco přes 92 milionů. Ve voličském věku se nachází zhruba 238 milionů Američanů. Z tohoto počtu dohromady pro oba kandidáty hlasovalo, jak víme, zhruba 152 milionů lidí. I Luděk Niedermayer by si jistě dokázal při troše snahy spočítat, že k volebním urnám se nedostavilo přibližně 86 milionů oprávněných voličů.

Europoslancovo tvrzení o tom, že více než polovina obyvatel nehlasovala pro žádného z kandidátů, lze považovat za polopravdu, pokud se domníváme, že do volebních výsledků je nutno zahrnout třeba i názory kojenců a batolat. Toto jeho tvrzení je vyloženě lživé, pokud máme za to, že u voleb se počítají pouze hlasy oprávněných voličů.

Nyní k onomu zavádějícímu tvrzení. Luděk Niedermayer píše: „Druhé pozoruhodné číslo je, že pokud sečteme ekonomickou sílu států Unie, ve kterých D. Trump zvítězil, dostaneme se (podle Brookings Institutu) na 39 % HDP EU. Jinými slovy, státy tvořící jasnou většinu amerického HDP podporovaly více jeho soupeřku.“ I pokud by tento kuriózní výpočet snad matematicky seděl, věcně je naprosto nesmyslný. Ponechme stranou, že dezinformátor se spletl a místo o hrubém domácím produktu USA hovoří o hrubém domácím produktu EU. Jak známo, Trumpa volili ve velkém počtu lidé z oblastí zasažených hlubokou ekonomickou krizí. V takových oblastech bývá vyprodukované HDP z nějakého důvodu nižší než v oblastech prosperujících. Luďkovi Niedermayerovi tento důvod neprozradíme, ale můžeme ho ujistit, že prosperita nebo chudoba voliče zatím stále ještě nemá vliv na váhu jeho hlasu. Trump prostě získal hlasů více, i když bohatší regiony preferovaly spíše jeho soupeřku.

A na závěr ilustrace alibismu dezinformátorů. Opět slova pana europoslance: „Nedělám z toho žádný spekulativní závěr, jsou to jen zajímavá čísla. Troufnu si však říct, že není pravda, že tyto volby ukázaly, že trumpismus je to, co většina lidí chce.“

Můžeme si to shrnout. Luděk Niedermayer nejprve čtenáři nabídne nepravdivé tvrzení, poté ho doplní o tvrzení hrubě zavádějící až nesmyslné, aby nakonec prohlásil, že to všechno jsou jen zajímavá čísla, která nedokazují vůbec nic, snad jen s výjimkou toho, že většina lidí Trumpa nechce. Tak takhle pracují s dezinformacemi na slovo vzatí profesionálové.