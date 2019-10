Kellner, Čína. Morální úpadek. Univerzita Karlova podepsala zvláštní spolupráci, už je tu bouře

Stehlík se podivoval nad tím, jakým způsobem byl vlastně vybrán hlavní finanční partner univerzity, který by měl stát po boku UK po příští tři roky. Historik má za to, že výběr partnera nebyl dostatečně transparentní.

„Jestli to měl (akademický) senát dostat pouze na vědomí, tak já si myslím, že to nestačí, že když se univerzita spojuje s nějakým soukromým subjektem, tak by to ta akademická obec měla vědět. A hlavně, akademická obec si drží, doufám, určitý kredit, který by měl být především o té diskusi,“ zdůraznil Stehlík v rozhovoru pro DVTV.

Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 6083 lidí

Partnerství s Home Creditem má podle Stehlíka jednu zásadní problematickou rovinu. Jde o společnost, která poskytuje nebankovní půjčky, a i když je dnes hodnocena jako standardní společnost, Stehlík naznačil, že v minulosti mohla firma údajně sehrát roli např. v půjčkách lidem žijícím ve vyloučených lokalitách.

A třetí věc je samozřejmě to čínské angažmá, kdy zprávy našich sinologů jsou takové, že tam byli poměrně výrazné problémy, které se nějak narovnávají větší regulací. Ale ve chvíli, kdy ta regulace nebyla, tak to je ostrý byznys s půjčováním,“ upozornil Stehlík.

„Není to o tom, že by ta smlouva byla zlá sama o sobě, ale jednak to akademická obec měla vědět a jednak je, použil bych to slovo, morální otázkou, zda se jméno Univerzity Karlovy má spojovat s firmami, které pracují s nebankovními půjčkami,“ pokračoval varovně.

Rektor Tomáš Zima se měl podle Stehlíka zeptat svých kolegů, zda by s takovou partnerskou firmou souhlasili. „Akademická obec je trošku něco jiného než fabrika. To není tak, že někde sedí ředitel šroubárny, který rozhodne, že se udělá o sto šroubků více, a vy je vyrobíte. Tady jsou některé principy trochu jiné,“ zdůraznil.

Konstatoval také, že když UK potřebuje peníze už i od Home Creditu, tak je na tom asi opravdu špatně s financemi. „Osobně jsem dneska požádal pana kancléře o nějaký typ darovací smlouvy, možná je to také trošku ironické, že univerzitě pošlu jeden svůj fakultní plat, když je na tom tak špatně a potřebuje se spojovat s Home Creditem,“ uvedl Stehlík s tím, že jeden svůj plat může univerzitě poslat i v dalších letech.

Ani v nejmenším si však nedovede představit, že by pracovníci univerzity kvůli Home Creditu nějak korigovali svá vyjádření o Číně.

Psali jsme: Praha může pocítit újmu svých zájmů, varuje čínská ambasáda SPD: Hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku Martin Fendrych vysvětlil, proč by byl ideálním prezidentem generál Pavel. Dovede zabít rukou a ví, že Rusko je horší, než migrace Hřib má problém. Pocítíte újmu vlastních zájmů, zahřmělo z čínské ambasády

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp