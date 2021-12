Keramiku z děcáku prodávat nesmějí, stánek s punčem jede naplno. Protože „občerstvení“. Reportáž z míst, kde rodáka Vojtěcha nemohou ani cítit

„Komedie! Narvané obchoďáky nevadí a trhy jo? Ať už jdou do háje!“ To vzkazují vládě lidé z Českých Budějovic. „Šašci!“ Zaznělo pak i na sociálních sítích. Nechyběla ani „tečka“ pro Adama Vojtěcha. Zákaz adventních trhů je pro některé stánkaře doslova likvidační. „Kolikrát to zasáhlo celé rodiny,“ říká za pořadatele českobudějovického adventu Lenka Střítecká. O svůj vánoční výdělek přišly i děti z dětského domova. Mnozí lidé také nechápou logiku toho, že stánky s punčem okolo náměstí fungovat mohou, stánky v rámci adventního trhu, jen o pár metrů dál, ne!

reklama

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 33% Ne 65% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13113 lidí

Obrovský šok! Tak popisují první chvíle, kdy se dozvěděli o náhlém zákazu adventních a vánočních trhů, pořadatelé českobudějovického adventu i samotní trhovci.

„My jsme pořád čekali, jestli zákaz pořádání trhů zmírní na pořádání trhů s přísnějšími opatřeními, jako jsou třeba v obchodních centrech, to znamená respirátor, kapacita…. Bohužel, nic takového se nestalo,“ říká za agenturu pořádající českobudějovický advent Lenka Střítecká a pokračuje.

„Mnozí se ocitli ve velmi těžké situaci. Trhy se zrušily doslova z hodiny na hodinu. Stánkaři měli nakoupené zásoby, počítali s výdělkem na několik dalších měsíců, protože ty vánoční trhy jsou pro ně hlavní sezonou a ví, že nejvíc jsou schopni prodat právě v tomto období. Ten problém je i v tom, že jsou tu celé rodiny. Máma jede například do Pardubic, táta do Českých Budějovic, syn do Plzně… Celá rodina se rozjede po vánočních trzích. Předtím řadu měsíců vyrábějí, šijí a to většinou zboží s vánoční tématikou. Jindy než na Vánoce to prodají jen těžko,“ říká s tím, že nečekané uzavření trhů byl tedy obrovský šok. „Oni do toho dávají peníze, někteří si i půjčili a počítali, že to vydělají zpátky,“ vysvětluje a dodává.

„Vláda ujišťovala, že žádná plošná nařízení nehrozí, že se nebude plošně nic zavírat a pak to přišlo opravdu z hodiny na hodiny, plošný zákaz adventních a vánočních trhů.“

Pořadatelé, kteří se spojili v rámci celé republiky, se snaží, aby vláda přiznala poškozeným adekvátní kompenzaci.

„Je to složité i v tom, že jednáme se současnou vládou v demisi, ale nemáme jistotu, že i budoucí vláda bude pokračovat v tom, co se domluví,“ říká Lenka Střítecká.

Do velmi složité situace se dostali i samotní pořadatelé trhů. I oni je chystali řadu měsíců dopředu a to s nemalými finančními náklady. Nyní však nemohou plnit to, co mají domluvené jak s městem, tak i právě se stánkaři.

Někteří stánkaři využili nabídky prodat své zboří na jiných místech, například v pasážích obchodních center nebo na různých vnitřních adventních akcích.

„Má to nějakou logiku? Že to nesmí prodat venku, ale v obchodním centru ano?“ ptá se Lenka Střítecká.

Zavřít stánek musely i děti z dětského domova

Na českobudějovický adventní trh se nechystali jen dospělí, ale i děti. Svůj stánek musely kvůli nařízení vlády uzavřít například děti z dětského domova Žíchovec u Prachatic.

„Máme keramickou dílnu a výrobky, které děti vyrobí, prodáváme pak především na vánočních trzích v Českých Budějovicích. Za peníze pak nakupujeme další keramickou hlínu. Děti dostanou i nějakou malou odměnu a tety je také vezmou do cukrárny nebo třeba na pizzu. Udělají si prostě hezký výlet,“ říká ředitel domova Josef Peiker.

Dodává, že děti zrušené trhy velmi mrzely. I proto, že na keramických výrobcích pracují vlastně celý rok.

„Moc možností, kde ty výrobky prodat a získat peníze na další keramickou hlínu a na to, udělat dětem radost, nemáme,“ vysvětluje ředitel a dodává.

„Pokud jsou otevřená velká obchodní centra, tak nevidím moc důvod, proč se vánoční trhy zrušily. Zvlášť, když pak některé fungují jako farmářské a podobně.“

Výrobky od dětí ne, punč kousek dál ano?

Nejen někteří stánkaři z adventního trhu se ptají, proč oni musí zavřít, nesmí prodávat například keramické výrobky, svíčky nebo třeba ručně pletené ponožky a prodej punče a dalších nápojů jede dál. Tedy v jednom stánku u kašny a v řadě stánků na obvodu náměstí. Ty totiž nespadají pod adventní trh.

„V současné době nelze provozovat vánoční trhy, ale není zákaz (pouze omezení) sportovních a společenských akcí (kluziště na náměstí) ani prodeje ve stáncích. Stánek v blízkosti kluziště slouží jako občerstvení u venkovního sportoviště,“ vysvětluje Dagmar Smitková z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje s tím, že podle Usnesení vlády ČR se neomezuje prodávaný sortiment nápojů, ale zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Provozovatel stánku pak na toto musí upozornit písemně zákazníky a to i na stolcích, které jsou na náměstí a nejsou součástí stánku ani kluziště.

„Stánky v podloubí náměstí jsou na pronajatém pozemku místních stávajících provozoven stravovacích služeb (předsunuté zařízení) nebo na pronajatém pozemku města. Opět platí pravidla vycházející z Usnesení vlády – není zákaz prodeje alkoholických nápojů, ale platí zákaz jejich konzumace na veřejně přístupných místech, kterým je i českobudějovické náměstí,“ popisuje Dagmar Smitková.

Na náměstí v Českých Budějovicích

Město duchů… Seberou nám i Vánoce. A my je necháme!

Při pohledu na opuštěné „chaloupky“ adventního trhu je kolemjdoucím až do breku. Takhle smutné Vánoce ve městě prý ještě nezažili.

„Je to strašné. Minulý rok se to vůbec nekonalo, tohle je ještě horší. No, podívejte se na ty zavřené domečky. Vypadá to jako město duchů. Víte co, ať už jdou všichni do háje,“ říká smutně žena, která se představila jako Anežka Vávrová. Čeká na vnučku, kterou vzala na kluziště kolem kašny. To nakonec k velké radosti především dětí může fungovat. Alespoň prozatím…..

Takzvanou „bezinfekčnost“, tady kromě očkovaných a těch, co v posledním 180 dnech prodělali covid, nemusí prokazovat děti do 12 let a žáci a studenti všech škol s povinným pravidelným testováním.

„Komedie! Narvané obchoďáky nevadí a trhy jo? V supermarketech lidi narvaní na sobě. Ale ty vlastní ti ze zahraničí, ne? To si tady ti naši netroufnou zavřít. Ale zavřít malý stánek člověka, který se bojí ceknout, na to žaludek mají,“ rozčílil se starší pán, který procházel mezi zavřenými domečky. „A napište třeba, že se jmenuju Franta, vždyť je to jedno,“ mávl odevzdaně rukou a kráčel pryč. „I Vánoce už nám berou! A my je necháme!“ ulevil si ještě přes rameno.

Šašci! A „tečka“ pro ministra Vojtěcha…..

Uzavření adventních trhů vzbudilo v Českých Budějovicích od začátku velmi nesouhlasnou reakci. Na facebookových stránkách českobudějovického adventu lidé vyjadřovali podporu pořadatelům akce i stánkařům. Nechyběl pak také vzkaz pro jihočecha, ministra zdravotnictví v demisi, Adama Vojtěcha.

„Vláda očividně neví, co dělá. Až pan ministr Vojtěch pojede na jih Čech, cestou ať se zastaví v Globusu nebo v Ternu… asi tak… jsou to šašci!!“ napsala například Yvona Kudláčková.

„Já bych spíš řekl, ať sem raději nejezdí…..Nemusel by dopadnout dobře….,“ reagoval Michal Mrazik.

„Prý ještě nemá tečku. Možná by nějakou konečně dostal,“ doplnila pak s usmívajícím se smajlíkem Tereza Kolářová.

Přívětivější ke končícímu ministrovi nebyli ani lidé přímo v ulicích Českých Budějovic.

„Spousta lidí ho nemůže ani cítit. Ale to on asi ví, ne? Vždyť mu prý snad dokonce zrušili občanství na Včelné, kdy bydlí,“ připomněl nedávnou „kauzu“ muž, který se představil jako Zdeněk Blažek.

O svůj trvalý pobyt v jihočeské obci Včelná přišel Adam Vojtěch formálně před několika měsíci. Zrušil mu jej jeden z tamních úředníků s tím, že se obec za svého občana stydí. Prý chtěl Vojtěchovi ukázat, že když mohlo ministerstvo vydávat nezákonná proticovidová opatření, je možné tak postupovat i vůči němu. Zrušení pobytu pro ministra obec následně s omluvou odvolala.

Psali jsme: Akademik Šebo u Jílkové nakládal odpůrcům očkování: Oběti dezinformací. Spoustě lidí by pomohlo, kdyby stát rozhodl za ně Profesor Chlíbek u Tvarůžkové varoval před omikronem. A když povinně očkovat, tak všechny dospělé Otevřeme Česko: Martin Kupka podal na Chcípl PES předžalobní výzvu Co uniforma, to očkovaný, plánuje ministr Rakušan. A bude prý mnohem operativnější, než Hamáček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.