Klaus ml.: Soros, neziskovky! Zde je pravda. A mé ruské sídlo...

Václav Klaus mladší byl hostem Prostoru X Reflexu. Debatu moderoval Čestmír Strakatý. „Byl váš sněm, před několika dny, možná už týdnem, mimo jiné prvním krokem ke spolupráci s ANO?“ zněla první otázka. Té se dostalo rázné odpovědi. „Náš sněm byl hlavně ustavující čili vznikla Trikolora, to bylo hlavní. Bylo tam hodně stovek lidí i na tom náměstí i na tom kongresu. Myslím, že řada těch novinářů byla tak dva dny zamražená a referovala neutrálně, až pozitivně. Určitě se to vydařilo, spousta významných zdravic hostů, mezinárodních, a co se týče pana Vokřála, tak my jsme zvali všechny parlamentní strany, ze slušnosti, z nich odpovědělo ANO, že vysílají místopředsedu. Tak v tu chvíli je těžký říkat, že tam nemá jezdit nebo nemá vystoupit, vystoupil velice vstřícně a pak zase odešel.“

Moderátor Strakatý mu však připomněl slova o možné budoucí spolupráci mezi ANO a Trikolórou. „My skutečně chceme vládnout. My skutečně ten náš program, který stojí na třech pilířích, tak ho chceme prosadit. My to neděláme, abychom chodili do parlamentního bufetu a byli moralistickou opozicí, čili my chceme vládnout s tím, s kým prosadíme největší část našeho programu, s tím vládnout zkusíme. Já teďka nejsem v té pozici, v průzkumech jsme nepřelezli těch pět procent, abych říkal, tady pan Vokřál nebo tenhleten a támhleten něco,“ vysvětlil.

„Poslední dva roky jsem mohl na vlastní oči sledovat politický vývoj zevnitř. Tato děsivá zkušenost vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, neřešení příčin problémů, stádnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy,“ ocitoval Klause moderátor a položil otázku: „Vy jste byl opravdu tak zděšen v Poslanecké sněmovně?“

„Tak tou tupostí, stádností a tím pokrytectvím jsem byl opravdu zděšen. Spousta poslanců je opravdu tupých a stádních. To nebudeme zastírat,“ odpověděl. „Já se snažím ty strany kritizovat věcně a s dovolením vynechávám takového nemocného syna a kriminální věci,“ sdělil.

Na námitku, že strana, za kterou byl zvolen, je ve Sněmovně od 90. let, že dost dobře určovala vývoj politiky, tak zda za to cítí spoluodpovědnost, odpověděl, že nikoliv, z ODS byl vyloučen a je z jiného subjektu. „Podívejte se, jak jsem hlasoval, jak jsem hovořil, co jsem prosazoval ve Sněmovně, pak to kritizujte. Tohle jsou takové obecné řeči,“ pustil se do ostřejší výměny názorů s moderátorem.

Došlo ovšem i na politické homosexuály. „Normální homosexuálové, asi vy i já máte mezi nimi spoustu přátel, spoustu z nich jsem zaměstnával i teďka, koneckonců, některé zaměstnávám, je to zcela normální, česká společnost je zcela vstřícná a tolerantní. Dávat další práva, která ani homosexuálové nepožadují, je politický homosexualismus. Například, když se podíváte na registrované partnerství, tak naprosté minimum lidí udělalo to, co oni s takovým humbukem prosazovali a prosadili. To samé se týká toho manželství. To je záležitost úzké skupiny politických homosexuálů, co kolem toho dělají politiku, a nemá to nic společného s tím, že má někdo trochu jinou sexuální orientaci. To není žádná chyba ani žádná přednost,“ rozebral svůj pojem.

„Do Ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy, to je z vašeho programu, ke kterému se pomalu dostáváme. Má tohle šanci projít podle vás?“ zeptal se Strakatý. „My neděláme věci podle toho, zda to má velkou šanci projít, nebo ne. My v tom našem programu máme řadu věcí, které podporuje třeba 20 % obyvatel nebo 16 % nebo 40 %. Já bych rád občanům slíbil, že to budu hájit stejně. Takhle se politika má dělat, máte nějaké názory, zastupujete nějakou skupinu lidí a tímto to hájíte, jestli nešikovně, nebo šikovně, to je každého schopnost,“ odpověděl.

„Vy jste teď v tom Ústí na několika akcích řekl, že už v některých těch školách se prosazuje, že holčičky si nemohou hrát s panenkami,“ na což Václav Klaus řekl, že to neřekl, ale že to vyplývá z toho metodického pokynu. „Samozřejmě, že tamhle v Ústeckém kraji to není možné, protože by je místní občané v té školce zabili, že jo. V některém tom velkém městě už tam do toho vstoupí ti aktivisti, už trochu tu ředitelku zastraší, už se to tam pomaličku prosadí,“ uvedl, avšak neuvedl konkrétní příklad.

Moderátor přečetl další tezi programu a doplnil otázku: „Dostaneme peníze našich daňových poplatníků k dobrým učitelům a ředitelům a necháme je pracovat. Kdo je dobrý učitel? Kdo to určí?“ „My chceme zachovat tarifní systém, aby ti lidé měli jistotu; ale velká část navyšování by měla jít do nenárokové složky, protože žádný krajský ouřada ani ministr, natož odborář to nerozhodne lépe jak ředitel školy. Já jsem tedy 17 let ředitelem školy byl. My jako daňoví poplatníci sypeme do toho školství o čtyřicet miliard více než před dvěma lety. To je 40 % do regionálního školství. Ti kantoři, jestli dostali deset, tak to školství se nezlepšilo ani o kousek. Jenom se změnil ten způsob financování na ten nesmyslný PHmax systém,“ popsal poslanec.

Dalším bodem z programu Trikolóry byly neziskové organizace. „Zpřísníme zakládání a kontrolu fungování politických neziskových organizací, to zejména pokud jde o jejich financování ze zahraničí,“ přečetl moderátor a ptal se na konkrétní organizace a na pojem politických neziskových organizací. „Tak neziskové organizace jsou normální, já jsem z Pece pod Sněžkou, tam je třeba Horská služba, když si zlomíte nohu na sjezdovce, tak tam nedojede sanitka. Pak je spousta neziskovek, já je nechci jmenovat, který dělají politiku,“ avšak moderátor byl neodbytný a chtěl slyšet konkrétní názvy, že si to nedokáže přestavit. „Tak Ježíši, tak Člověk v tísni dělá politiku, EDUin ve školství, tyhle všechny začleňovací a integrační, to jsou všechno organizace, co často lezou po ministerstvech a prosazují nějakou agendu. To jsou politické organizace. My teďka dáme návrh na změny rozpočtu a těmto organizacím navrhujeme 0 Kč z rozpočtu. Ten seznam uvidíte, pane redaktore,“ odpověděl. Dodal, že se konkrétně jedná o lobbing, o personální propojení na ministerstvech, často prý školství, ministerstvo zrušilo před nedávnem ty odborné gestory jednotlivých předmětů pro základní školy a jsou prorostlí už s touto věcí, neustále je vidíte v Parlamentu, když se něco projednává, posílají vám dopisy, to je politika, ne? To není, že by pomáhaly chudému homosexuálovi na Ústecku.

Dále se řešilo zahraniční financování neziskových organizací. „Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působících v našem neziskovém sektoru,“ přečetl Strakatý další bod programu. „Tak samozřejmě, spousta té agendy je placena tu Norskými fondy, tu Sorosovými fondy a dalšími organizacemi, cizími zeměmi. Tady by minimálně mělo být jasné, že když ten člověk vyleze do televize a mluví tady, tak aby tady měl ‚Jsem agentem Norského království‘.“ Moderátor poznamenal, že se jedná o podobný zákon, jako v Maďarsku je antisoros. „Je to fér. Představte si, že by Trikolóra měla peníze z Ruska, tak se všichni zblázníte a pokaždé, když otevřu pusu, tak tady budu mít nálepku ruský agent, že to určitě říkám proto, že můj chlebodárce mi to říká. My nebereme ani halíř z ciziny ani ze Slovenska, ale zrovna tak to musí platit pro ostatní. Pak když je nějaká organizace a jsou politické strany, myslím, že jsou tři, které pokud by neměly dary ze zahraničí, tak neexistují. To si sami zjistěte, které to jsou, a já si tedy myslím, že to správné není a minimálně to občané mají vědět. Když vyleze ten jejich předák a něco někde povídá.“

A na konci rozhovoru došlo na Rusko. „Vy jste zmínil to financování z Ruska, mě to zaujalo, protože novinář Jaroslav Kmenta napsal na Facebook zprávu o tom, že váš think tank Centrum pro občanské svobody sídlí na Praze 9 v domě, který vlastní ruský oligarcha, respektive ruský podnikatel a sídlí tam jeho firma YUGRA ALLIANCE s. r. o. a sídlí tam například i Ruská obchodní komora. Podle něj to není náhoda.“ Václav Klaus odpověděl: „Já vám řeknu jednu věc, tohle je naprostá prasečina. To je kancelářská budova. Ten pán je Armén navíc, ne Rus, ale budiž. Je tam asi šedesát firem, sídlila tam Česká hospodářská komora, jsou tam střední, malé české firmy, my jsme tam měli kancelář. Jak by kdo mohl sledovat, já, když půjdu tady na oběd, že je dvanáct, tak si mám zjistit komu patří? Když spím někde v hotelu, tak si mám vyjet sjetinu, kdo je vlastníkem? To je přece na hlavu. Mně to přišla vůči tomu člověku naprostá prasečina. Tohle dělá lůza,“ zakončil.

