Klaus ml. naložil Valachové: Tahle republika umře hlady, když se jich nezastaneme. Lidé nepracují. Hrozí, že fabriky zavřou

V Pro a Proti na ČRo se sešli odborníci na vzdělávání z Trikolóry a z ČSSD, Kateřina Valachová a Václav Klaus mladší, a přeli se o ošetřovné, zda má být 60 % nebo 80 %. Klaus tvrdil, že lidi je potřeba motivovat, aby chodili do práce, podnikatelé si mu prý stěžují, že když nechodí, tak můžou zavřít fabriky. A pak „republika umře hlady“. Valachová zase tvrdila, že si jí stěžují rodiče, že je zaměstnavatelé nutí jít do práce pod pohrůžkou vyhazovu, a na ošetřovném se zbohatnout nedá.

Spor se vedl o to, zda má být ošetřovné pro rodiče, kteří se starají o děti školou povinné, na výši 80 % jejich platu, nebo na 60 %. Valachová se vyslovila pro 80 %.

Klaus uvedl, že pro toto opatření nehlasoval, když ho vláda zaváděla. „Ten důsledek je jasný. Moje dcera nastupuje 25. do školy a z 20 prvňáčků přijde 6. Tedy 14 dalších lidí bude doma čerpat ošetřovné, nebude pracovat a já se obávám, že tahle republika to ekonomicky neudrží, když vláda bude neustále stimulovat lidi, aby zůstávali doma, oproti tomu, aby se vrátili k práci.“ Prohlásil, nejenže se má ošetřovné vrátit na 60 %, ale na 80 % se nikdy nemělo dostat. „Úkol je, aby se lidé vrátili do práce. Není úkolem, aby vláda každému zvyšovala dávky a udržovala ho v domácnosti,“ zdůvodnil svou podporu pro navrácení dávek zpět na 60 %.

Dodal, že nejdůležitější je, aby se děti vrátily do škol a lidé do práce a začali „živit republiku“. Pokud bude vláda dále stimulovat to, že lidé zůstanou doma, může to dle předsedy Trikolóry vést k ekonomické katastrofě. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17450 lidí

Valachová tento argument odmítla s tím, že rodiče řeší „totální blázinec“, kde pořádně nefungují základní a mateřské školy, a rodiče se starají nejen o děti, ale někdy i o své rodiče. A co se týče ekonomiky: „Máme 4,5 milionu zaměstnanců a ošetřovné čerpá 200 tisíc rodičů,“ dokazovala poslankyně ČSSD, že lidé s ošetřovným tvoří zlomek pracovní síly. A uvedla, že náklady na ošetřovné jsou 300 milionů na měsíc.

Klaus argumentoval, že se jedná hlavně o princip a že i téměř 5 % pracovní síly není málo.

Způsob otevírání škol mu vadí, není prý založen na vědeckých poznatcích, ale na průzkumech veřejného mínění, kdy chce vláda vyhovět jak těm, kdo se chtějí do práce vrátit, tak těm, kdo se obávají a chtějí zůstat doma, takže se otevírají podniky a instituce ve stylu kočkopes.

Poslankyně odmítla, že by 80% ošetřovné bylo demotivační. „Já odmítám, abysme se v této době, kdy opravdu létají miliardy tam a zpátky, tam bankám, tam OSVČ, tam zaměstnavatelům, tam podnikatelům, tam cestovním kancelářím, tak abysme se dívali na rodiče, kteří vychovávají budoucnost republiky, nebude žádná ekonomika, když nikdo nebude chtít mít děti, abychom se na ně dívali jak na sprosté podezřelé.“ Rodiče naopak prý zaměstnavatelé tlačí do práce. „Samozřejmě, řada zaměstnavatelů, mnozí z nich nejsou žádní lidumilové, vyhrožují rodičům, a v tom se rodičové obracejí i na mě, že pokud nenastoupí, tak už nemusí chodit vůbec.“

Moderátor se zeptal, zda za toto nemůže způsob, jakým jsou napůl otevírány školy. Valachová pravila, že ochrana zdraví a bezpečnost je důležitější než ekonomika, nicméně souhlasila s Klausem, že ve způsobu uvolňování režimu ve školách chybí systém a kritizovala „salámovou metodu“, kdy vláda každý týden oznámí něco nového.

Klaus se vyhradil proti útoku Valachové na zaměstnavatele, řekl, že ekonomiku drží v chodu malí a střední podnikatelé, z nichž čtvrtina je údajně v problémech, a z toho jeden problém je, že jim nechodí lidé do práce. „Když se nezastaneme těch našich živnostníků, zaměstnavatelů a firem, paní Valachová by to řekla asi nějak pejorativněji, tak tahle republika umře hlady,“ prohlásil. Postavil se za to, aby v září školy otevřely, protože dle něho není možné žít v kočkopsu opatření.

Valachová se bránila nařčení, že by řekla něco špatného o zaměstnavatelích, prý jen tlumočila to, co jí lidé píší. „To je mimořádná věc, to ošetřovné, na tom nikdo nezbohatne, nikdo si za to nekoupí stříbrný příbor a nepojede na Kanáry,“ uvedla.

Ale Klaus poslankyni oponoval, že on se zase baví s podnikateli, kteří pro změnu jemu říkají, že jim hrozí, že budou muset zavřít fabriku, protože lidé nechodí do práce. A tito podnikatelé si prý stěžují, že vláda motivuje lidi, aby zůstávali doma.

Nicméně poslankyně dále argumentovala, že ošetřovné se týká sta tisíc domácností, dvou set tisíc lidí, kteří prý „nemají zbytí“, protože stát neotevřel školy a školky. „To není žádný milodar,“ tvrdila Valachová s tím, že lidé platí pojištění a mají právo ho čerpat.

A Klaus tedy jako kompromisní řešení navrhoval, aby se školky a školy otevřely. Ale poslankyně mínila, že na otevření těchto institucí od 25. května není vláda připravena a přetahování o docházku v posledním měsíci školního roku podle ní nemá smysl.

