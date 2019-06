Klaus ml. zaskočil Sněmovnu: Normální je pracovat! A ne brát dotace

Poslanci znovu zasedli do lavic a začali debatovat o tom, jaké body zařadí na jednání. Jedním z nich je i debata o střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), k němuž už se předběžně vyjádřili i auditoři EU. Zpráva, která se dostala do českých médií, říká, že Babiš se stále neodstřihl od svého Agrofertu.

Nebyl to však jediný bod, o kterém se chystají politici jednat. Předseda lidovců Marek Výborný žádal kolegy, aby debatovali také o tom, kde vzít peníze na sociální služby.

A nezařazený poslanec Václav Klaus mladší své kolegy požádal, aby zařadili další bod. Bod, ve kterém by bylo jasně řečeno, že je normální pracovat a není normální čerpat dotace. Vzal si k tomu s sebou bochník chleba, který všem svým kolegům ukázal.

„Bohatství vzniká z práce, nikoli z dotací a dávek. Polovina Sněmovny je tady rozzlobená, že Babišova pekárna dostala dotaci 100 milionů korun na linku na toastový chleba. Ale kdyby to dostal jiný podnikatel, tak by to bylo v pořádku?“ zeptal se Klaus.

„To v pořádku není, ani v jednom případě. Dotace jsou zlo, dotace jsou korupce, dotace vznikají tak, že tvrdě pracujícím lidem seberete peníze,“ odpověděl si sám na otázku.

Rozčiloval se, že žijeme v zemi, kde jeden majitel hotelu dostane dotaci 60 milionů, druhý ji nedostane a v této situaci si mají konkurovat. Pode Klause je toto extrémně nerovné prostředí, které je třeba znovu narovnat, protože tato situace nemůže dlouhodobě fungovat.

„Nepodporujeme vládu, mluvím asi za většinu nezařazených poslanců, a sice z toho důvodu, že hnutí ANO a Andrej Babiš dělají sociálnědemokratickou politiku, kterou lidi nechtějí a opakovaně to ve volbách říkají. To je politika dotací a já to přeložím jako politiku příživnictví,“ vypálil Klaus v narážce na slabý volební výsledek ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu, kde strana nezískala ani čtyři procenta hlasů voličů.

„Tak vás vyzývám, pojďme se v pátek bavit o tom, jak vrátit republiku od dotací k práci, protože normální je pracovat, a nikoli čerpat. Jak vrátit zemi lidem, kteří pracují, platí daně a vychovávají děti. A jak odbourat dotace z veřejného prostoru. Tím přispějeme republice. Děkuji vám,“ uzavřel své vystoupení Klaus.

autor: mp