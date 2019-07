Klaus ml. zostudil novináře, který mu volal a pak „vyrobil“ kauzu. A ten se začal hádat

19.07.2019 19:11

Poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra) se na svém facebooku pustil do redaktora Deníku N Jana Tvrdoně. Klaus zveřejnil přepis svého hovoru s Tvrdoněm, po němž došlo ke zveřejnění článku, že by měl údajně hlasovat odlišně, nežli jeho spolupracovnice a poslanecká kolegyně Zuzana Majerová Zahradníková, přestože to Klaus vyvrátil. „Hlasujeme u zákonů vždy stejně. U pořadu schůze a dalších drobností se můžeme někdy lišit,“ připomenul dnes opět Klaus s tím, že drobné odchylky v hlasování mohou souviset jen například s tím, že se občas musel zdržet či z recese hlasoval pro EET na kosmické lety. „S paní poslankyní Majerovou Zahradníkovou jste hlasoval odlišně i v řadě dalších případů,“ stojí si za svým Tvrdoň a přikládá odkaz na analýzy ve svém článku.