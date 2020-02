Klaus o „drzém a prolhaném“ Schwarzenbergovi: Má zelenou krev. Zmínil i jeho majetek

Václav Klaus byl hostem pořadu Epicentrum TV Blesk. Krátce poté, co usedl do křesla ve studiu, to vzal od podlahy. Zkritizoval vládu Andreje Babiše (ANO), ale nešetřil ani opozici, zavzpomínal na Jaroslava Kuberu, označil se za velkého bojovníka proti Senátu a stranou jeho působnosti nezůstal ani brexit. Tady zmínil novou evropskou říši, u které má pocit, že se nikdo nepoučil. Nakonec si vzal na paškál „vejšplechty“ Karla Schwarzenberga.

V úvodu se vyjadřoval k šíření koronaviru. Zdůraznil, že rizika s ním spojená nelze přeceňovat, ale nemá smysl to s ochrannými opatřeními přehánět. „A najít tu hranici bude těžké," konstatoval Klaus. V Česku se to prý s hodnocením situace přehání. „Teď musím mluvit k vám. Vy média to přeháníte a strašíte nás, takže zkusme nějaký rozumný pohled," požádal exprezident.

Pokud jde o úřady, tak ty prý na koronavirus reagují přiměřeně.

Koronavirus se však podle Klause projeví také v ekonomice, protože Čína je dnes jednou z ekonomických supervelmocí a jestliže dnes její hospodářství brzdí kvůli tomu, že Čína omezuje výrobu, redukuje služby a zaměstnance řady podniků nechává nuceně doma, tak to může mít dopady na celosvětovou ekonomiku. „Růst světové ekonomiky se téměř vynuluje,“ předpověděl Klaus.

Poté přehodil výhybku na zdanění piva, kde se bude pracovat se třemi sazbami DPH. Klaus upozornil, že bylo jasné, že k tomu dojde už v okamžiku, kdy vláda schválila EET a uložila si za úkol ulevit v některých oblastech podnikání snížením některých daní. Pokud to dnes opozice kritizuje, měla tak činit spíše tehdy, dnes už je pozdě.

Klaus má na tuto problematiku jasný názor.

„Jako liberální ekonom na straně jedné a jako bývalý ministr financí na straně druhé musím říci, že daně mají být jednotné. Tečka. Nemají se dělat různé sazby. A touhletou větou bych mohl v podstatě skončit, protože je jasné, že když je více sazeb, tak na hranách toho, že toto patří do jedné a toto už do druhé, to je neuvěřitelný chaos. Vznikají možnosti podvodů nejrůznějšího typu. To se nám nevyhnulo nikdy a nevyhne se nám to ani teď,“ pravil Klaus.

Snížení daní u piva podle Klause zákazníci nepocítí. V kapsách zůstane víc hospodským, a to ještě jenom některým.

Pár slov věnoval i Jaroslavu Kuberovi. Podle Klause to byl výrazný politik, který byl vždy svůj, nebyl to žádný klasický stranický ideolog.

A když už zavzpomínal na bývalého předsedu Senátu Kuberu, prozradil, že v zásadě souhlasí s výrokem stávajícího prezidenta Miloše Zemana, že cokoli pochází ze Senátu, jest od ďábla. „Já bych nepoužil tak silný výrok, ale v zásadě musím říci, že ano. Kdybych já použil takto silný výrok, tak by mně to neprošlo, Zemanovi to prochází. Navíc, kdybych byl prezident, tak by mně to neprošlo,“ zdůraznil s úsměvem.

Vrátil se na počátek 90. let, kdy se debatovalo o tom, zda máme mít i druhou parlamentní komoru.

„Strašně jsme se střetli o to, jestli máme, nebo nemáme mít Senát. Nezakrývám a neskrývám, že jsem byl tvrdošíjným bojovníkem, že Senát mít nemáme. Myslím, že to je naprostý luxus, myslím, že sem nepatří, nekonečně se tím zvyšuje množství voleb a všeho možného. Je to příspěvek k chaotizaci českého politického systému,“ tvrdil exprezident. Postupem času se ale s existencí Senátu smířil.

Ve druhé polovině rozhovoru věnoval pozornost brexitu. Prý se nezabývá tím, zda brexit oslabil EU. „Já nejsem člověk, který by si přál posilovat Evropskou unii, takže mně to je úplně jedno. EU je v každém případě menší. (...) Pro některé z nás, kteří nejme příznivci unifikace celé Evropy do jednoho superstátu, který bude novou dynastií nebo novou říší, tak pro nás to žádná újma není. Naopak, nám se zdá, že by to mohl být dobrý příklad pro některé další země,“ řekl Klaus.

Má navíc pocit, že se EU z brexitu nepoučila. „Víme, že se nikdo nezamyslel. Jestli něco evropští bossové chtějí, tak je to zesílení toho, co k brexitu vedlo, takže já tady žádnou sebereflexi nevidím,“ doplnil.

Poté si rýpl do čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga.

„I když on je šlechtic a měl by mít modrou krev, tak já myslím, že on má krev zelenou. On je prodchnutý beznadějným zeleným myšlením. On musí milovat onu Gretu Thunbergovou a další podivné přízraky dnešní doby,“ konstatoval Klaus s tím, že spolu nejednou nesouhlasili v zelených otázkách.

Greta Thunbergová se podle jeho názoru stala obětí jiných lidí a nechápe, proč dostala prostor na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Někdejší prezident k tomu nevidí důvod.

„Ale on hlavně řekl drzost, kterou já nemohu přejít mlčením. On řekl, že jsem myšlením zůstal v době, ve které jsem vyrostl. Byl to obdiv k Sovětskému svazu a ke komunismu. To je přece tak nehorázná drzost a lež od tohoto člověka, že byl měl raději mlčet, než aby vynášel na světlo vejšplechty tohoto typu,“ rozčílil se exprezident.

Má za to, že Schwarzenberg nikdy komunistickou situaci v Československu nepochopil, na počátku 90. let si tu prý počínal jako slon v porcelánu a podle Klause mu pravděpodobně šlo o to, aby dostal zpět své majetky.

