Klausův a Blaškův muž, který trápí Okamuru: Senát? Mají to jako vedlejšák, lidem to neslouží. Zrušil bych ho, pokud...

"Spoustu senátorů dnes předvádí podivné veletoče a devadesáti procentům z nich nevěřím ani slovo," sdělil ředitel Střední školy obchodu a služeb v Teplicích Zdeněk Pešek. Právě on kandiduje za hnutí Trikolóra v doplňovacích volbách do Senátu na Teplicku na uvolněné místo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi z ODS. Přestože SPD tam mají vlastního kandidáta, europoslanec této strany a generál Hynek Blaško podpořil právě Peška a dokonce se s ním a Václavem Klausem mladším ukazuje i na předvolebních letácích. Okamurovci jsou naštvaní.

Senát je zbytečný

Na Malostranském náměstí v Praze, kousek od kanceláří hnutí Trikolóra, Pešek vše rozvedl: "Oslovil jsme pana generála sám. Pocítil jsem potřebu vlastenecké síly spíše sjednocovat a ukázat, že máme podobné hodnoty napříč politickým spektrem, ať už je to Trikolóra nebo SPD . Jde o český národní zájem, opatrnost vůči Evropské unii, nesouhlas s omezováním základních lidských práv a svobod. Tyto hodnoty společně s generálem Blaškem sdílíme, proto jsem ho požádal o podporu."

Nicméně v doplňovaích volbách do Senátu za SPD v Teplicích kandiduje krajský zastupitel Bohumil Ježek. "Nejde o vykopávání příkopů, ale spíš příklad, jak bychom se v určitých věcech mohli sjednotit a nabízet do prezidentských, poslaneckých či senátorských voleb společné kandidáty," doplnil Pešek a definoval odlišnosti svého hnutí od toho Okamurova takto: "Jsou mezi námi i některé zásadní rozpory a proto musí být dvě hnutí. Z mého pohledu zastává SPD příliš populistickou politiku v sociální a ekonomické oblasti, zatímco Trikolóra je definuje opravdu pravicově."

A jaké má kandidát Pešek názory na horní komoru parlamentu, do níž kandiduje? "Pokud bych od veřejnosti cítil zájem zrušit Senát, tak se budu snažit, aby byl zrušen. Nejdřív ale musím být senátorem, abych mohl hlasovat pro jeho zrušení. V současné době Senát není orgánem, který by sloužil lidem. Je to krmelec. Mnozí senátoři ho mají jako vedlejšák. Senát se navíc zvrhl v kádrovací komisi, která ještě vyvolává mezinárodní konflikty. Jeho neustálé opakování nebepečí ze strany Ruska a Číny je zavádějící. Pro mě je Senát zbytečný," vysvětlil.

Vlastenci nesmí mlčet



Nasnadě je otázka, jestli generál Blaško podporou kandidáta z jiného hnutí nezasel semeno sváru ve svém SPD? "V programech SPD a Trikolóry je dost shod a považuji za dobré, když si jako člen SPD dokážu sednout s lidmi z jiného politického subjektu a některé záležitosti s nimi prodebatovat. A v tomto případě jsem narazil na lidi, s nimiž se mluvit dá, kteří své věci rozumí a jsou pro ni zapálení. Žádné semeno sváru a jestlit to tak někdo chápe, je to bohužel jeho problém a ne můj. Domnívám se, že když všichni, co to myslí s naší krásnou republikou dobře, slezou z piedestalů a začnou spolu mluvit, takjsme na dobré cestě,"odpověděl Blaško.

Předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura si naopak v Interview ČT 24 postěžoval: "Hynek Blaško mi dříve naznačoval, že je tam nějaká osobní přátelská vazba. Oni se strašně dlouho znají. Já s tím nesouhlasím. Pro mě je to zklamání, když tam máme vlastního kandidáta. Ale tak to je." V médiích jsou v souvislosti s doplňovacmi volbami do Senátu na uvolněné místo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi zmiňováni často jen kandidáti ODS Hynek Hanza, KSČM Oldřich Bubeníček či Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených Zdeněk Bergman. Již nyní je však zřejmé, že se z deseti registrovaných adeptů nezúčastní kandidát Pirátů Tomáš Tožička, který odstoupil kvůli kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích. Doplňovací senátní volby se budou na Teplicku konat 5. a 6. června.

