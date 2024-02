Klíčová věc z rozhovoru Putina s Carlsonem. Jan Schneider ji odhalil

reklama

Ruský prezident Vladimir Putin poskytl rozhovor americkému moderátorovi Tuckeru Carlsonovi. Někteří komentátoři se k rozhovoru vyjadřují, i když přiznávají, že jej celý neviděli a že jim stačí výňatky zveřejněné různými agenturami. Co říká Schneider takovémuto přístupu? „To je typický přístup... Těmto lidem je vše jasno dřív, tu realitu ani nepotřebují, žijí ve své bublině, ideologicky naprosto utvrzené, hermeticky uzavřené a velice se brání průniku jakékoli molekuly kyslíku, která by okysličila jejich ochablé mozky. Jinak to říct nemohu," uvedl Schneider.

Prezident Putin v rozhovoru mimo jiné prohlásil, že po rozpadu Sovětského svazu Američané Rusko podvedli. Uvedl, že Spojené státy slíbily, že se NATO nebude rozšiřovat na východ a poté došlo pětkrát k jeho rozšíření. Zároveň Putin trpce konstatoval, že šlo o ústní slib. A když se proti expanzi NATO Rusko ohrazovalo, měli mu Američané říci: Na papíře to zakotvené není, tak to rozšíříme. Byly v otázce rozšíření NATO Spojené státy tak věrolomné a Rusko tak naivní? „Nevím, jestli se to dá nazvat naivitou. Podle mě to byla naprostá férovost. On tam byl okamžik velice zajímavý, kdy ten Reagan s Gorbačovem se domlouvali jako dospělí muži. A Reagan asi už tušil, jak byl ohavně podveden s těmi hvězdnými válkami, na které Spojené státy vydaly šílené peníze a ono to vůbec nefungovalo, to byla jenom taková fligna," sdělil Schneider.

„Mezi civilizovanými národy platí, že ústní slib, a je to i v našem trestním řádu, je stejně platný jako slib písemný. Takže když někdo nedodrží slovo, tak těžko předpokládat, že by dodržel cokoliv písemného. Pro Spojené státy jsou mezinárodní závazky pouze cár papíru a když se podíváme na základní dokument NATO, to je Washingtonská smlouva, tak jak učil pan Miroslav Polreich, zpravodajský a diplomatický expert, tak tam je pouze jediný závazek, a to v článku 1. Že NATO se zavazuje řešit všechny spory mírovou cestou. Signatáři NATO a takoví ti agresivnější říkají: To je jenom papír, teď je doba jiná atd. Takže argumentovat tím, že ten slib nebyl dán na papíře, je naprosto věrolomné, liché a svědčí to o křivém charakteru těch lidí, kteří prostě toto používají," dodal Schneider.

Co si sám Schneider pomyslel, když se NATO začalo rozšiřovat? „Bylo to také pubertální přání mnoha politiků, kteří nedohlédli důsledky... Neměli nastudovanou poslední trajektorii vývoje NATO. A splnili si tak trošku dětský sen a bylo to něco podobného jako s tou EU, do které jsme vstupovali a představovali jsme si ji trochu jinak. A nepostřehli jsme ten hrůzný vývoj podobně u toho NATO. Byla to chyba pochopitelná. Co se týče vstupu ČR do NATO, myslím, že ze strany Ruska to bylo ještě tolerovatelné, nicméně když NATO začalo kontaktovat ruské hranice, tak to bylo dávno přes čáru. A tady neplatí to, co papouškují mnozí lidé, že každý stát má právo udělat, co se mu líbí. Protože oni říkají jenom půlku té geopolitické zásady, že každý stát má právo dělat, co se mu líbí s přihlédnutím k tomu, aby sousední stát se necítil ohrožen ve své bezpečnosti. To je celá věta. A NATO dělalo vše pro to, aby Rusy provokovalo," podotkl Schneider.

V rozhovoru zaznělo také to, že silnou roli hrají ve Spojených státech tajné služby. Vladimir Putin v rozhovoru tvrdil, že CIA přiznala, že s Ruskem spolupracuje, ale že napsala řediteli ruské tajné služby, že spolupracuje s opozicí v Rusku, že věří, že je to správná věc a že v tom bude pokračovat. Jak by Schneider charakterizoval vztah mezi velmocemi, kdy tajná služba jedné velmoci spolupracuje s opozicí druhé velmoci?

„Jak říká Woody Allen ve svém slavném filmu Banáni: CIA neriskuje, CIA spolupracuje s oběma stranami. Takže CIA skutečně podporuje opozice v mnoha státech, mnoho velmi nepěkné opozice, z hlediska lidských práv o tom raději ani nemluví, koho všeho podporují. Na druhou stranu, víte, ono ani to prostředí tajných služeb není jednotné a jsou tam nesporně velmi důstojní duchové, kteří tvrdí to, co říkal již zmíněný Miroslav Polreich, že zpravodajské služby by měly pracovat v předpolí diplomacie, to znamená tam, kde i diplomatické styky, kdyby vešly ve známost, tak by to nebylo příliš dobře, tak tam pracují zpravodajci. A já si myslím, že toto je velice - pro mě skoro klíčová záležitost v tom rozhovoru, když starý zpravodajský veterán Putin prostě přizná, že ty zpravodajské služby jsou v kontaktu. Pro mě je to veliká naděje, protože tady to není kontakt CIA a ruské opozice, ale CIA a ruské rozvědky. A ti lidé tuší, velmi dobře tuší, ta rostoucí eskalace, kam by vedla a jak je to strašně nebezpečné. Takže v tomto bodě si myslím, že je to strašně zajímavý signál, kdy by rozum mohl zase nabýt svoji ztracenou roli v mezinárodních vztazích. A asi je to povzbuzení pro určité kruhy ve Spojených státech, aby potvrdily, že ta ruská otevřenost tam je, ale že to jednání bude těžké. Ale že oni jsou skutečně otevření tomu jednání a že tam prostě něco probíhá. Pro mě je to takový náznak, co asi není dobře příliš promýšlet, protože v tom nejsme doma, ale nechci použít slovo signál, ale je to velmi dobrý náznak, že ještě ta naděje zbývá," dodal Schneider.

