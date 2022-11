Klidný člověk, řekl o Pavlovi ten, co psal Babišovi: „Čichali jste si k zadku“

reklama

„Dnes přijel na návštěvu na zámek Mělník generál Petr Pavel s manželkou Evou a já jsem mu oficiálně vyjádřil podporu, aby se stal příštím prezidentem České republiky. Naše země potřebuje jako hlavu státu silného a klidného člověka,“ napsal Jiří Lobkowicz z mělnického zámku.

Dnes přijel na návštěvu na zámek Mělník generál Peter Pavel s manželkou Evou a já jsem mu oficiálně vyjádřil podporu, aby se stal příštím prezidentem České republiky. Naše země potřebuje jako hlavu státu silného a klidného člověka. pic.twitter.com/OxGtAvZmkQ — Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) November 22, 2022

Sám Pavel se pak na sociálních sítích pochlubil tím, jak byl bruslit. „Je to už pěkných pár let, co jsme s Evou naposled stáli na bruslích. Co ale neudělá dědeček s babičkou pro svá vnoučata? Nakonec jsme z toho ve zdraví vybruslili,“ uvedl.

Je to už pěkných pár let, co jsme s Evou naposled stáli na bruslích. Co ale neudělá dědeček s babičkou pro svoje vnoučata? Nakonec jsme z toho ve zdraví vybruslili. pic.twitter.com/nrPQaCTMxy — Petr Pavel (@general_pavel) November 21, 2022

Ale zpět k Lobkowiczovi; ten totiž před senátními volbami vystoupil proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Tehdy totiž Babiš podpořil ve druhém kole senátních voleb kandidáta Dědečka (ANO) a hanil jeho soupeře Tomáše Czernina (TOP 09).

