Klima, boj za Ukrajinu do konce, „boj s dezinformacemi“. Co tlačí Kamala Harrisová

Podporu Harrisové již vyjádřil bývalý prezident USA Bill Clinton a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, kteří ve společném prohlášení napsali, že udělají vše, co je v jejich silách, aby ji podpořili.



„Je nám ctí připojit se k prezidentovi a podpořit viceprezidentku Harrisovou a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom ji podpořili,“ uvedli Clintonovi v prohlášení zveřejněném na sociální síti X. „Nyní je čas podpořit Kamalu Harrisovou a bojovat ze všech sil za její zvolení,“ dodali.

Sám Biden také vyzval k finanční podpoře kampaně Harrisové, která se netají, že si svou nominaci od Demokratické strany chce vybojovat ze všech sil. „Jménem amerického lidu děkuji Joeovi Bidenovi za jeho mimořádné vůdčí schopnosti ve funkci prezidenta Spojených států a za desítky let služby naší zemi. Je mi ctí, že mě prezident podpořil, a mým záměrem je tuto nominaci získat,“ oznámila současná viceprezidentka USA.



„Udělám vše, co je v mých silách, abych sjednotila Demokratickou stranu – i sjednotila náš národ – a porazila Donalda Trumpa a jeho extrémní program Projekt 2025. Pokud jste se mnou, pošlete mi dar hned teď,“ ozvala se Harrisová jen krátce po Bidenově odchodu z blížícího se utkání o Bílý dům.

I will do everything in my power to unite the Democratic Party—and unite our nation—to defeat Donald Trump and his extreme Project 2025 agenda. If you’re with me, add a donation right now.https://t.co/xpPDkCRhoZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024

Server Politico píše, že se nyní od Harrisové očekává, že se stane „nositelkou největších priorit Demokratické strany – včetně práva na potrat, politik týkajících se změny klimatu a odpuštění studentských dluhů“.



Jak ale bude Harrisová vystupovat ve své nadcházející kampani a co jsou její postoje? To se dá i dle respektovaného serveru Politico těžko popsat. „Její dosavadní působení v roli kalifornské generální prokurátorky, americké senátorky a Bidenovy dvojky poskytuje jen málo vodítek k tomu, jak by mohla vládnout,“ hodnotí.



Server připomíná, že Harrisová se během své krátké prezidentské kandidatury před pěti lety často snažila vybojovat si mezeru mezi centristy a progresivisty a navrhla mnohamiliardový klimatický program a podpořila plán silně levicového demokratického matadora Bernieho Sanderse na bezplatné studium, načež sklidila kritiku za to, že nebyla dle některých názorů dost pokroková v názorech na mazání dluhů amerických studentů.

Euronews podotýká, že právě možná nadcházející kampaň proti Donaldu Trumpovi Harrisovou „prověří jako nikdy předtím“.



Sama už zkušenosti z pokusu o získání prezidentské kampaně má. Devětapadesátiletá Harrisová, dcera jamajsko-amerického otce a tamilské indické matky, vyrůstala v Oaklandu v Kalifornii. Po absolvování univerzity a právnické fakulty se stala okresní státní zástupkyní a postupovala v kalifornském právním systému, než byla v roce 2010 poprvé zvolena generální státní zástupkyní.



V roce 2016 pak byla zvolena do Senátu USA, kde nahradila odcházející demokratickou senátorku Barbaru Boxerovou a právě to ji dle Euronews dostalo na výsluní, jelikož při slyšeních ve výborech uplatnila své prokurátorské schopnosti a podrobila těžce zkoušené svědky soudnímu výslechu, který se několikrát dostal do zpravodajských relací.

Na Trumpova tehdy ještě kandidáta na soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha například udeřila v souvislosti s potratovou politikou a ptala se jej, zda si dokáže vzpomenout na „nějaké zákony, které dávají vládě pravomoc rozhodovat o mužském těle“.



Tvrdá byla paradoxně ale zprvu i na Bidena, když v lednu 2019 zahájila prezidentskou kampaň. Demokratická kandidatura se však brzy rozrostla na více než 20 kandidátů a Harrisová měla se problém prosadit v politických otázkách, dle Euronews kvůli jejímu zaměření zejména v konkurenci levičáků Bernieho Sanderse a Elizabeth Warrenové. O to tvrději se potom prezentovala.



Bidena během televizní debaty konfrontovala s jeho odporem k politice na podporu politiky s cílem diverzifikace rasového složení škol ve Spojených státech posíláním studentů do jiných školních obvodů, než jsou jejich vlastní. Vytkla mu tehdy jeho vztahy se segregačními senátory na počátku 70. let a udeřila na něj s výsledky politiky, kterou kritizoval: „A víte, v Kalifornii byla malá holčička, která patřila do druhé třídy, jež integrovala své veřejné školy, a každý den ji do školy vozil autobus. A tou holčičkou jsem byla já.“

A důležitý je rasový původ Harrisové pro mnohé i nadále. Euronews píše, že kombinace jejího současného postavení, Bidenovy podpory a kolektivního vyčerpání ze snahy přimět ho k odstoupení bude pro ostatní kandidáty obtížnou překážkou zejména ve spojení s tím, že by se Harrisová v případě zvolení stala první ženou a teprve druhou černošskou prezidentkou v zemi.



BBC píše, že mnozí tvrdí, že by měla být Harrisová vnímána a uznávána také „jako dědička generací černošských aktivistek“. „Je dědičkou dědictví řadových organizátorů, volených funkcionářů a neúspěšných kandidátů, kteří jí vydláždili cestu do Bílého domu. Černošky jsou v demokratické politice a v Demokratické straně vnímány jako přirozená politická síla,“ uvedla Nadia Brownová, docentka politologie a afroamerických studií na Purdueově univerzitě.

Harrisová chce leckde přitvrdit



Ale jaké názory Harrisové se schovávají v pozadí? Politico jmenuje, že by kromě došlápnutí si na přísnou potratovou politiku v některých amerických státech chtěla rovněž vytáhnout téma klimatu.



Právě Harrisová totiž v minulosti navrhla klimatický plán v hodnotě 10 bilionů dolarů a byla jedním z autorů „Green New Dealu“. V porovnání s Bidenem server zmiňuje, že oba navrhují vynaložit historické částky na boj proti změně klimatu a na přebudování americké ekonomiky tak, aby využívala čisté zdroje namísto fosilních paliv, ale plán Harrisové by „šel ještě dál“.

Připomíná, že Harrisová jako senátorka byla původní spoluautorkou nezávazné rezoluce definující Green New Deal, plán rozsáhlé mobilizace zaměřené na přechod USA na stoprocentně čistou energii během deseti let a zároveň na zajištění pracovních míst a „kvalitní zdravotní péči“, přičemž se připojila k liberálům, jako jsou senátor Ed Markey či známá poslankyně Alexandria Ocasiová-Cortezová.



Postavila se také vůči frakování, které obohatilo ekonomiky v místech, jako je Severní Dakota, západní Texas a Pensylvánie.

Republikáni označili její Green New Deal za „socialistický manifest“ a strhal jej dokonce i Biden během kampaně v roce 2020, kdy opakovaně prohlásil, že celý balíček v jeho znění nepodporuje. Zatímco v některých částech ještě více později přitvrdil, například na zmíněné frakování nesáhl.



Právě frakování exprezident Donald Trump s oblibou používal jako zbraň proti Bidenovi i Harrisové, zejména před čtyřmi lety v Pensylvánii a ptal se, jak chce Harrisová zákaz protlačit a pak jet do Pensylvánie, Ohia, Oklahomy nebo Texasu. Problémem však dle Politica bude i případné přesvědčování voličů, aby uznali, že jsou třeba enormní výdaje, které by významně doplnily Bidenův klimatický program v oblasti energetiky a infrastruktury.



Rozpory vyvolává i plán Harrisové na smazání studentských dluhů. Biden v srpnu 2022 podepsal rozsáhlý plán, který zahrnoval odpuštění dluhů až do výše 10tisíců dolarů pro miliony lidí, což bylo mnohem méně, než progresivisté chtěli, a jeho pokus nakonec poslal k ledu americký nejvyšší soud. O dokončení plánu se pokouší znovu a touhu pokračovat v tomto odpouštění dluhů má i sama Harrisová, jež již v minulosti sklízela v tomto bodě výjimečně kritiku i od progresivců, jelikož prý nebyla dost ambiciózní jako kupříkladu Sanders.

„Oddlužení studentů je pro klíčové voliče demokratů důležitým tématem: Černošské voliče a mladší voliče. Tato progresivní priorita však byla neprůchodná pro republikány, kteří se ji snažili blokovat s argumentem, že je to nezákonné a nespravedlivé vůči Američanům, kteří na vysokou školu nechodili nebo již své dluhy splatili,“ připomíná Politico.



V otázce moderních technologií a umělé inteligence Harrisová proti Bidenovi otevřeněji volá po regulacích, které by řešily „deepfakes, algoritmické zaujatosti a dezinformace“.



„Historie ukázala, že při absenci regulace a silného vládního dohledu se některé technologické společnosti rozhodnou upřednostnit zisk před blahobytem svých zákazníků, bezpečností našich komunit a stabilitou našich demokracií,“ připomíná Politico, co řekla Harrisová během své návštěvy Velké Británie na listopadovém summitu o bezpečnosti AI.

Silná podpora pro Kyjev se mísí s vlažným pohledem na obchod



A jaké jsou názory Harrisové v zahraniční politice? V otázce obchodu Biden i Harrisová dle serveru patří k progresivnímu křídlu Demokratické strany a v primárkách v roce 2020 zastávali podobné postoje. Jako kandidát do Senátu v roce 2016 se Harrisová postavila proti Trans-pacifickému partnerství, které vyjednala Obamova administrativa, zatímco Biden pakt – od něhož krátce poté, co se stal prezidentem, odstoupil Trump – podporoval.



Harrisová na rozdíl od Bidena i po vyjednaném kompromisu hlasovala také proti dohodě USA–Kanada–Mexiko, Trumpově náhradě za NAFTA, s tím, že nebude dostatečně chránit pracovní místa Američanů a životní prostředí.



Poradci Harrisové se ji měli snažit dle listu The New York Times přesvědčit, aby se přihlásila k volnému obchodu a odlišila se tak od netvrdších pogresivistů Sanderse a Warrenové. Neúspěšně. Místo toho se ona i Biden v otázce obchodu dle Politica přiklonili v naději získat voliče na svou stranu k levici.

Harrisová by pak dle analýzy serveru Politico v případě zvolení prezidentem pravděpodobně pokračovala v politice vůči Číně, jakou již dnes volí Biden. Tvrdě se dříve již postavila na podporu lidských práv v Hongkongu či spolupředložila zákon o politice lidských práv Ujgurů, který zmocnil vládu USA k uvalení sankcí proti „zahraničním osobám a subjektům odpovědným za porušování lidských práv“ v Sin-ťiangu.



Stejně jako Biden, i Harrisová silně podporuje Ukrajinu v její obraně proti Rusku a očekávat se dá, že bude v této politice většinou pokračovat. V červnu například Harrisová zastupovala USA na mírovém summitu, kde se již pošesté setkala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vyjádřila silnou podporu transatlantické spolupráci při podpoře Kyjeva.



Pro televizi NBC News Harrisová dříve v tomto roce uvedla, že Ukrajina může i nadále počítat s podporou Washingtonu i přestože se válka protahuje a na letošní Mnichovské bezpečnostní konferenci slíbila, že bude administrativa USA Ukrajinu podporovat „tak dlouho, jak to bude nutné“.

Naopak lehce může oslabit americká podpora Izraele, kterou zejména progresivisté z Demokratické strany mohutně kritizují. Harrisová se jako senátorka vyslovila pro dvoustátní řešení a podpořila Abrahámovské dohody, zároveň se měla v pozici viceprezidentky soukromě vyjádřit, že Bidenova administrativa musí zaujmout důraznější postoj vůči izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, protože dle ní ve válce Izraele proti teroristům z Hamásu přibývalo mrtvých civilistů.



V březnu Harrisová vyzývala jako první vysoký představitel k okamžitému dočasnému příměří a Izrael kritizovala kvůli dle ní nedostatečnému poskytování pomoci do Pásma Gazy. Konflikt pak označila za „humanitární katastrofu“ pro nevinné civilisty.



Mírnější je Harrisová také k Íránu. Odsoudila například vojenský úder proti vrcholnému íránskému generálovi Kásimu Sulejmánímu z ledna 2020 a byla spoluautorkou neúspěšného zákona, který měl zablokovat další vojenské akce proti íránským představitelům a cílům.