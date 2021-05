Klinikářka prohrála soud. Nedostane omluvu ani peníze

reklama

M. J. požadovala po Lhotákové, aby odstranila ze svého facebookového profilu několik příspěvků. Mimo jiné ten, v němž před necelými dvěma lety Lhotáková napsala vůči M. J. toto: „Óléééé, madam z Kliniky si na mě vzala právničku a chtějí omluvu za vulgární výrazy poškozující osobnostní práva té osůbky. Té, která by upalovala policisty a ohání se svobodou slova. Tak co jim vzkážeme? My VLASTENCI?? P.A.L.“ Soud však požadavky o odstranění příspěvku zamítl.

Stejně tak zamítl požadovanou omluvu, kterou M. J. požadovala za slova Lhotákové v rozhovoru pro server Parlamentní listy ze dne 12. 7. 2019 a za hrubé a vulgární výrazy v příspěvcích 31. 7. 2019 a 16. 9. 2019 na facebookovém profilu Lhotákové.

Lhotáková se před soudem bránila například tím, že v článku pro Parlamentní listy nebyl nikdo jmenován. I přesto je z rozsudku patrné, že za to byla uznána vinnou ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, a to proto, že se o Juřicové vyjádřila, že je „spratek“, „na hranici mentální retardace“, „opravdu blbá“, „lehkoživka“, „ksindl“, „prostě blbá“, „exot“. Za to jí byla uložena pokuta 5000 korun a byla odsouzena k trestnímu opatření odnětí svobody v trvání dvou měsíců, výkon tohoto opatření byl ale podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání jednoho roku.

V průběhu dokazování před soudem však nebylo také rozhodně sporu o tom, že se žalobkyně dne 11. 8. 2018 (to znamená ve věku necelých 18 let) zúčastnila závěrečného průvodu festivalu Prague Pride 2018, kde nesla transparent s nápisem „Fuck gender take a molotov burn the police“ (Zasraný gender, vezmi Molotov, zapal policii; v překladu). Za tento čin byla sama aktivistka uznána vinnou.

„Soud porovnával míru škodlivosti jednání žalobkyně a jednání žalované. Zatímco žalobkyně za své chování nebyla zatím potrestána, žalovaná, která upozorňovala na protispolečenské chování žalobkyně, byla potrestána za spáchaný přestupek proti občanskému soužití. Soud pak, vzhledem ke všem okolnostem případu a hlediskům shora uvedeným, považuje jednání žalobkyně za společensky škodlivější než jednání žalované, která vystupovala na obranu veřejného pořádku a svého bývalého zaměstnavatele (bývalých kolegů). Vyhovění žalobě by tak v tomto smyslu postrádalo základní prvky spravedlnosti,“ píše se tak v závěru rozsudku, který má redakce serveru Parlamentní listy k dispozici.

