Kníže Schwarzenberg se po osmdesátce stal developerem. A k jakým dalším majetkům se přiznali poslanci?

02.07.2019 8:30

Poslanci měli do 30. června podat svá majetková přiznání za loňský rok a novináři do nich tradičně nahlížejí. Úterní MF Dnes se podívala na to, jak si majetkově stojí šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, předseda KSČM Vojtěch Filip a zakladatel TOP 09 Karel Schwarzenberg. Deník ho nazval developerem.