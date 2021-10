Koalice mají v programu jen floskule, upozorňuje Hamáček. A když pak Stanjura spustí, co chtějí opravdu dělat, docházejí slova

Šéf ČSSD Jan Hamáček prozradil, co si myslí o účasti SPD v příští vládě a o možnosti, že Tomio Okamura bude předsedou Poslanecké sněmovny. Tvrdě se obul do ODS i do TOP 09 a vysvětlil, proč skálopevně věří tomu, že ČSSD po volbách ve Sněmovně zůstane.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček je přesvědčen, že se sociální demokraté ve Sněmovně udrží po říjnových volbách. Některé průzkumy sice naznačují, že ČSSD nemusí překročit zákonem danou hranici 5 procent hlasů, ale Hamáčkova víra je i tak pevná. ČSSD podle něj ve Sněmovně opravdu zůstane.

„Jsem naprosto přesvědčený, že sociální demokracie v příští Sněmovně bude. Všechny poslední průzkumy vykazují nárůst. Pokud se podíváme na volební potenciály, jsou kolem deseti procent. Samozřejmě to neznamená, že budeme mít deset procent, ale je to prostor, který se dá využít. Nikdo se tedy nemusí obávat, že by hlas pro ČSSD mohl někde propadnout,“ ujišťuje voliče v rozhovoru pro server iDNES.cz. ¨

V kontaktní kampani, při které jezdí po celé republice, mezi lidmi cítí, že sociální demokracie má podporu.

Pokud jde o vyjednávání koalic po volbách, Hamáček oznámil, že sociální demokracie nebude jednat s SPD, Volným blokem, Trikolórou a Přísahou Roberta Šlachty.

„Já si prostě spolupráci s SPD neumím představit. Neumím si představit, že bych seděl ve vládě, která by vyhlásila referendum o vystoupení země z Evropské unie. To prostě nejde. Představa, že je předsedou Sněmovny Tomio Okamura, je pro mě dost neskousnutelná a představa jakékoli spolupráce s SPD problematická.,“ zdůraznil Hamáček.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Jinak je připraven jednat s kýmkoliv, od ANO, přes ODS, až po Piráty a komunisty. Je totiž přesvědčen, že dvě opoziční koalice se po volbách rozloží. S ODS jako s pravicovou stranou si ale spolupráci dokáže představit jen těžko.

„Problém totiž je, že jak jsou pravicové koalice samy o sobě kompromisem, do programu raději nenapsaly vůbec nic. To jsou obecné floskule. Až z vyjádření jednotlivých politiků, zejména za ODS a TOP 09, zjišťujeme, co doopravdy chtějí dělat. Zbyněk Stanjura z ODS navrhoval privatizaci České pošty a Českých drah, předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová navrhuje privatizovat Budvar. Tak na to chceme upozornit. Možná trochu kontroverzně, ale účel to splnilo,“ zdůraznil Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

Hnutí ANO považuje za programově velmi ohebné – obává se totiž, že pokud by po volbách vznikla koalice ANO a ODS, bude zrušena řada věcí, které prosadila sociální demokracie za 8 let vlády s Andrejem Babišem (ANO).

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

Pokud by se ČSSD do Sněmovny nedostala, Hamáček ve straně zůstane, ale uvolní své předsednictví někomu jinému, kdo se v takovém scénáři pokusí ČSSD opět pozvednout a vrátit do Sněmovny.

