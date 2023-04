Koaliční bitka o příštího eurokomisaře. Chce ho STAN i Piráti

Bývalá koalice Starostů a Pirátů, která se po volbách kvůli kauze s kroužkováním rozpadla, řeší další problém. Podle neformální dohody vládních stran by měl z dvojice STAN a Piráti vzejít nominant na eurokomisaře. Zatímco Starostové tvrdí, že existuje dohoda a místo patří jim, Piráti to popírají s tím, že sami mají svého kandidáta na post eurokomisaře.

Místopředseda STAN Jan Farský nedávno do médií vypustil, že už v rámci koaličního jednání bylo dohodnuto, že nominovat na pozici eurokomisaře bude moci hnutí STAN. „V rámci koaličního jednání bylo dohodnuto – a mám to zprostředkovaně, nebyl jsem u toho – že na tu pozici bude navrhovat kandidáta hnutí STAN,“ prohlásil Farský.

Narážel tak na neformální dohodu vládní pětikoalice, podle níž bude eurokomisaře nominovat bývalá koalice Starostů a Pirátů. Zástupci hnutí STAN jsou přesvědčeni, že v rámci dřívější dohody s Piráty budou moci vyslat svého kandidáta. Jako jeden z důvodů uvádějí například ústupek Pirátům, kteří mají tři ministerstva oproti čtyřem pro hnutí STAN, ačkoliv mají desetkrát větší poslanecký klub.

Starostové mají podle informací serveru Novinky.cz už i vybrané některé kandidáty, kteří by mohli nakonec nominaci získat, například ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nebo právě Jan Farský, který jako místopředseda STAN rezignoval loni na post poslance.

Piráti ale zmíněnou dohodu odmítají s tím, že nic takového na stole nebylo. „Já o žádné takové dohodě nevím. Současně musím říct, že zcela jistě neexistuje žádný mandát pro nikoho v České pirátské straně, kdo by něco takového měl se STAN vyjednat,“ uvedl první místopředseda Pirátů a europoslanec Marcel Kolaja.

„Prohlášení od kolegy ze STAN mi přijde neseriózní. Protože v celé koalici je dohoda na tom, že na post komisaře budou nominovat Piráti a Starostové,“ zopakoval, že jiná než tato pětikoaliční dohoda neproběhla.

Právě Kolaja by měl o funkci dle svých slov zájem. „Nicméně jsme strana s velmi silnou vnitřní demokracií. To znamená, že u nás by probíhal transparentní výběr, kdy by kandidáti prošli de facto skrz primární volby. Zatím jsem nezaznamenal nikoho dalšího, kdo by o post stál, ale to neznamená, že by se někdo jiný nepřihlásil,“ poznamenal Kolaja. Bc. Marcel Kolaja Piráti



Nejlepší by podle něj bylo, aby obě strany představily svého kandidáta, kterého Fialova vláda nominuje a předsedkyně Evropské komise poté zvolí eurokomisaře podle toho, jaká bude agenda.

„Měli bychom se soustředit na to, aby Česká republika měla co nejlepší portfolio. Prospělo by po všech stránkách, kdyby Piráti udělali jednu nominaci a Starostové druhou. A potom by česká vláda mohla představit nově zvolené předsedkyni Evropské komise, která bude sestavovat kolegium, dvě nominace. A v rámci vyjednávání o portfoliu by padlo rozhodnutí, kdo z těch dvou nominací bude komisařem,“ navrhuje Kolaja.

