Kocáb se pokusil hájit Fialu. Výsledek neocenil vůbec nikdo

Michael Kocáb se pokusil vyjasnit, proč má vládní kabinet Petra Fialy mezi občany tak nízkou, patrně rekordně nízkou, důvěru. Britskou agenturou Morning Consult byl dokonce Fiala několikrát vyhodnocen jako nejméně oblíbený premiér vůbec.

Podle Kocába však vláda za svou nepopularitu nemůže sama, nýbrž je vyvolána vnějším faktorem. Rozvratem z ruské strany. Kocáb to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus s Barborou Tachecí.

„Vždycky jsem tuto vládu podporoval, protože v ní je celá řada rozumných lidí. Na zahraniční politiku této vlády můžeme být doslova a do písmene hrdí. Jak jsem si to vždycky představoval, tak to teďka je.“

Podle něho se často mluví o tom, že vláda neumí s lidmi komunikovat. S tím však příliš hudebník a bývalý politik nesouhlasí. „Vždyť neustále svou politiku zdůvodňují a snaží se vysvětlovat. Možná je to dáno (nepopularita vlády, pozn. red.) a na to bych si nejvíc vsadil, rozvratnou činností Ruska. Neustálá činnost nahlodávání povědomí našich občanů je efektivní a v kombinaci s internetovou záplavou zpráv, na které se nemůžete spolehnout, vytváří pocit, že se nedá nikomu moc věřit,“ myslí si.

Označil se za homo politicus, což je podle něho každý, kdo se zajímá o politiku. „Takový člověk má výhodu, že se na základě dennodenního studia politiky orientuje a dovede si udělat přirozený pohled na věc, ale to normální občané nedokážou. Jim utkví v hlavě poslední titulek, ani si nepřečtou obsah článku. Tato politika rozvratu je úspěšná a my musíme doufat a věřit v inteligenci našeho obyvatelstva,“ uvedl Michael Kocáb.

ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky napříč celým politickým spektrem v parlamentu i mimo něj, jak tyto Kocábovy výroky vnímají.

Konkrétně jsme jim položili následující otázku: „Podle Michaela Kocába je vláda rekordně nepopulární nikoli z vlastního přičinění, ale hlavně kvůli efektivní rozvratné činnosti Ruska. Lidé se prý neumějí v politice orientovat a věří neověřeným zdrojům. Jaký je váš pohled?“

„Nehledejme žádné spiklenecké teorie, je to daleko prostší. Vláda nemá kompetentní lidi. V době energetické krize a v situaci, kdy ztrácíme hospodářsky, není v kabinetu jediný člen, který by ekonomice rozuměl, o průmyslu ani nemluvě. A poradci, místo, aby je zdupali za ty bláboly o restartu a energetice, tak je ubezpečují, že to dělají skvěle. Takže ani Rusko, ani Babiš, ani slabá komunikace. Jejich neschopnost je důvodem jejich tristního výkonu,“ sdělil redakci stínový premiér hnutí ANO a místopředseda sněmovny Karel Havlíček.

Podle poslance ODS Karla Krejzy je to jinak. „Vládu Petra Fialy nemají média (novináři) rádi stejně jako vládu Andreje Babiše (až na ta jím vlastněná). Jen tato vláda neslibuje pečené holubi do... což se hůře čte a poslouchá. Rusko určitě přispívá, ale hlavní důvod bych zde nehledal. Stát musí šetřit, ale ne na mně, stavět, ale ne u mně, bránit nás, ale ne na můj úkor. To je oč tu běží,“ je přesvědčen Krejza.

„Absolutně odmítám tady ten výklad, že lidé nejsou schopni uvažovat. Myslím, že dobře vidí ve své peněžence, jak se se jim žije – k tomu nepotřebují činnost Ruska, k tomu jim stačí neschopná Fialova vláda. Taková prohlášení jsou nejen trapná a povýšenecká, ale zároveň ukazují, jak jsou tyto kulturní ‚elity‘, jako je pan Kocáb, absolutně odtrženy od reality života většiny obyvatelstva,“ konstatovala pro ParlamentníListy.cz šéfka koalice STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna tentokrát zvolil stručnou formu reakce. „Můj pohled je, že se pan Kocáb zjevně neumí orientovat v politice a věří neověřeným zdrojům,“ kontroval.

„Bohužel mi podobné výroky, třeba Michaela Kocába, připomínají scénku z filmu Bílá paní z roku 1965, kde Ilja Prachař ve své roli říká ‚Ty přece dnes už jasně víš, že nejde o to, co je a co není. Důležitý přece je to správně vidět, jak to správně zhodnotit a jak na to správně reagovat‘,“ uvedl senátor Zdeněk Hraba.

„Respektuji názor pana Kocába, ale považuji za důležité zdůraznit, že hodnocení popularity vlády je vždy komplexní otázkou a nelze ji redukovat na jeden konkrétní faktor. Vláda čelí náročnému období, které je ovlivněno jak vnějšími okolnostmi, jako je válka na Ukrajině nebo energetická krize, tak složitými vnitřními reformami, které si vyžadují nepopulární, ale nezbytná rozhodnutí. Současně je pravda, že dezinformace a manipulace veřejného mínění představují vážný problém, který nelze podceňovat. Věřím, že je nezbytné podporovat mediální gramotnost, otevřený dialog a ověřování informací, aby se lidé mohli lépe orientovat v politické i společenské situaci. Jsem přesvědčen, že vláda musí dál důsledně komunikovat své kroky a výsledky, aby získala důvěru občanů na základě transparentnosti a faktů, nikoli dezinformací,“ vysvětlil svůj postoj k tématu lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Podobný postoj, jako má pan Kocáb a někteří další lepší lidé z pražské kavárny a jejich hlásné trouby TOP 09, má i severokorejský vůdce Kim Čong-un. V KLDR se tento přístup k milionům obyvatel podařilo efektivně realizovat, takže nezbývá, než aby si i u nás soudruh Kocáb a jemu podobní svazáci vyhrnuli rukávy a s pomocí nějakého uvědomělého pravdoláskařského Völkischer Beobachter typu Forum24 dotáhli vytouženého omezení volebního práva pro občany jiného než oficiálního názoru až do totalitního konce. Jen si už nejsem úplně jist tím, zda by jim za tyto neuvěřitelné postoje ke svým spoluobčanům Václav Havel, kterého mají obvykle plná ústa, zatleskal, anebo zda by na protest ve volbách raději nevolil Motoristy,“ konstatuje šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nad Kocábovými slovy nevěřícně kroutí hlavou. „To nemůže myslet vážně. Absolutní nesmysl. Je to pochopitelně úplně o něčem jiném. Blíží se sněmovní volby. A protože přestala definitivně fungovat metoda Antibabiš, tak se zoufale hledá jiný viník totální vládní neschopnosti. A protože tonoucí se stébla chytá, našla se last minut metoda Antiputin. Ale přiznejme si – Petr Fiala je pod rozlišovací schopnost všech – nejen Putina, ale také Trumpa, dokonce i Zelenského. Je neviditelný, nikam ho nezvou, jeho vláda je jim úplně jedno… Za stav naší země může zkrátka pouze tato vláda, žádné Rusko. A Michael Kocáb ať nedělá z Čechů hlupáky,“ uvedla.

Svým pohledem přispěl také šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. „Vláda je nepopulární kvůli tomu, že klesly reálné mzdy. Lidé žijící z kapitálu jako pan Kocáb toto pochopitelně pociťují méně. Vláda v řadě případů dala přednost tomu, aby zbohatly velké podnikatelské skupiny, které ji sponzorují, místo aby tlačila kupředu důležité změny, jako je digitalizace či omezení byrokracie a korupce, tak změny odkládá. Stejně tak se odkládají zákony, které by umožnily posvítit si na zákulisní hráče, jako je zákon o lobbování nebo zpřísnění střetu zájmu. To celé v úzké spolupráci s Babišovým ANO, protože Babiš zbohatl na zdražení potravin. Rusko je pochopitelně nepřátelská a nesvobodná země, která škodí, kde může, ale s řešením problémů musíme začít u sebe,“ řekl redakci PL.

„Strašením Ruskem se snažíme zakrývat zoufalé výsledky vlády. Za to, že lidé zchudli opravdu Putin nemůže. To, že se stále zhoršuje dostupnost zdravotnictví, že mladé rodiny nemají na slušné bydlení, že zkolabovalo stavební řízení – za to Rusko nemůže. Peklo nejsou ti druzí, naším neštěstím je naše vlastní neschopná vláda a premiér, kteří ztratili veškerou důvěru lidí – dokonce často i těch, kteří je volili. Premiér Fiala varuje před těmi, kdo straší lidi. Souhlas. Měli by s tím ale přestat oni sami. Teď přichází vláda s novou strategií – ‚Vše se povedlo a máme se všichni dobře‘. Doufám, že na ty, kteří budou říkat něco jiného, nebude použit připravovaný paragraf o ‚neoprávněné činnosti pro cizí mocnost‘. Jako za starých časů – ‚My si to tady zahraničními centrálami rozvracet nedáme‘. Dobře to řekl předkladatel pan Exner – Potřebujeme opatření na ty zrádce a kolaboranty. Divné, že to panu Kocábovi nic nepřipomíná a ještě se k tomu kladivu přidává!“ sdělil pro ParlamentníListy.cz místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

Jediný z reagujících politiků, který s Kocábovou tezí vyslovil souhlas, byl poslanec ODS Petr Bendl. „Má pravdu. Nedělejme si iluze, že mediální prostor ovládají jen ti co hledají fakta a pravdu. Rusku se zjevně stýská po době kdy nás zcela ovládalo,“ míní.

Bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa vidí problém v mediální sféře. „No, česká média jsou z velké části zoligarchizovaná a kvalita informací, které přinášejí, je obecně nevalná. Takže si nemyslím, že by se Rusové museli nějak významně snažit, aby se průměrný Čech mohl cítit špatně informován,“ řekl Peksa.

Jasno ve svém názoru má i poslanec SPD Radovan Vích. „Michal Kocáb se hluboce mýlí a měl by se spíše věnovat muzice. Vláda Petra Fialy se těší nejnižší úrovni proto, že lidi se naopak umějí orientovat v politice velmi dobře a hlavně nezapomínají. Vláda Petra Fialy podvedla penzisty, učitele, zdravotníky, živnostníky a podnikatele a samoživitele. Máme kumulovanou inflaci 33 % a nejvyšší ceny energií v Evropě. Tvrdili, že daně nezvýší a udělali to. Navíc prosadili spornou korespondenční volbu a tak bych mohl pokračovat. S těmito skutečnosti nemá Rusko nic společného,“ řekl.

„Michael Kocáb věří bludům. Svým tvrzením odvádí pozornost od skutečných příčin nepopularity vlády. Lidé nevěří SPOLU, Pirátům a STAN ne kvůli údajné ruské propagandě, ale kvůli jejich neschopnosti efektivně řešit problémy lidí, jako je drahota, inflace, energetická krize nebo důvěryhodná komunikace s veřejností. Hledat viníka jinde je pouze zástěrka,“ reaguje senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Šéf Svobodných Libor Vondráček přese všechno našel jednu oblast, v níž s Kocábem souhlasí. „Můj pohled je ten, že zřejmě opravdu jediná věc, na které se s panem Kocábem shodnu, je jeho kritický názor na komunistu Petra Pavla,“ konstatoval Vondráček.

„Pan Kocáb myšlenkově zamrzl v roce 1990. Kdyby se lidem žilo v naší zemi dobře, tak by je žádná rozvratná činnost nemohla přesvědčit o opaku. Za nepopularitu vlády Petra Fialy může vláda Petra Fialy. Vymýšlení jiných viníků je pouze snahou odvrátit pozornost od skutečnosti, že se jedná o nejzoufalejší a nejneschopnější vládu v dějinách naší země,“ je přesvědčen předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

