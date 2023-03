Koho nepustit do ČT? Senátor Hraba rozpoutal bitku. Vrhli se na něho novináři

reklama

„Apolenu Rychlíkovou v diskuzi vytočilo mé tvrzení, že by veřejnoprávní média neměla dávat prostor propagaci extrémů, jako třeba provádí ona zleva, nebo pan Vandas zprava. Mám za to, že poskytování prostoru k propagaci jakýchkoliv extrémních názorů nevede k ničemu dobrému. Naopak. Jen dále rozeštvávají společnost. Zatímco ultrapravicové nápady se naštěstí ve veřejném prostoru neobjevují, ultralevice je bohužel tolerována,“ píše ve svém třaskavém tweetu senátor Zdeněk Hraba.

Apolenu Rychlíkovou v diskuzi vytočilo mé tvrzení, že by veřejnoprávní neměla dávat prostor propagaci extrémů, jako třeba provádí ona zleva, nebo pan Vandas zprava.



Mám za to, že poskytování prostoru k propagaci jakýchkoliv extrémních názorů nevede k ničemu dobrému. Naopak. Jen… — Zdeněk Hraba (@hraba_z) March 25, 2023

Rychlíková se v následné diskusi pod jeho příspěvkem rozlítila nad tím, že ji srovnává s „rasistou“ Vandasem: „Mohl byste mít alespoň minimální odvahu mě tagnout. Jsou ty moje neobolševické názory s námi v místnosti a mohl byste je něčím konkrétním doložit? Znovu se ptám: přijde vám normální srovnávat oceňovanou novinářku s rasistou?“ tázala se novinářka senátora Hraby, který se pro své názory, které se nebojí dát na odiv, dostal opakovaně i do střetu s dnes již bývalými spolustraníky z hnutí STAN, s nímž se v minulém roce nakonec úplně rozešel.

Velmi negativně Hrabův tweet reflektovali i další novináři a komentátoři, kteří se Rychlíkové neváhali zastat.

„On to tak nemyslí, jen vždycky plácne to, o čem si myslí, že mu to přinese bodíky, nebo ho to aspoň udrží v oběhu,“ rýpl si do senátora komentátor Petr Honzejk.

On to tak nemyslí, jen vždycky plácne to, o čem si myslí, že mu to přinese bodíky, nebo ho to aspoň udrží v oběhu;) — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) March 25, 2023

Potřebu danou věc okomentovat vyjádřil i novinář Jan Moláček, kterému nepřijde vhodná zmínka Rychlíkové společně s Vandasem: „Přirovnávat Apolenu Rychlíkovou k Vandasovi je nejen nebetyčný nesmysl, ale především nechutná špinavost vůči ní. Neexistuje pro to žádné opodstatnění, je to jen sprostá urážka. Měl byste se jí omluvit,“ vyzývá Hrabu.

Podobný komentář zazněl i od komentátora Jindřicha Šídla: „Srovnávat Apolenu Rychlíkovou s nacistou Vandasem je neuvěřitelný i na vaše poměry,“ nevycházel z údivu z rétoriky senátora.

Srovnávat @A_Rychlikova s nacistou Vandasem je neuvěřitelný i na vaše poměry. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) March 25, 2023

Hraba však odmítá, že by tvrdil, že Rychlíková a Vandas jsou názorově jedno a to samé. „Já snad někde píšu, že je ,stejná jako XY'? Já jsem jen řekl, že to jsou dva extrémy,“ zdůrazňuje nosnou myšlenku svého sdělení.

A já snad někde píšu, že je „stejná jako XY“? Já jsem jen řekl, že to jsou dva extrémy. — Zdeněk Hraba (@hraba_z) March 25, 2023

„Extrém právě předvádíte vy, pane senátore. Omezenosti a nestoudného sprosťáctví,“ kontruje mu následně Moláček. „Pardon, ale snad nepovažujete vymezení se proti oběma extrémům politického spektra za něco extrémního? Tady ta relativizace je oblíbenou součástí hybridní války,“ podotýká Hraba vzápětí.

Pardon, ale snad nepovažujete vymezení se proti oběma extrémům politického spektra za něco extrémního? Tady ta relativizace je oblíbenou součástí hybridní války. ?? — Zdeněk Hraba (@hraba_z) March 25, 2023

Mnoho diskutérů vyzdvihovalo, že Rychlíková je jako oceňovaná novinářka z úplně jiného soudku než Vandas. Svým názorem je podpořil třeba zahraniční reportér ČT Jakub Szántó. „Levicovou dokumentaristku a publicistku kladete na roveň kabaretnímu neonacistovi? To je, myslím, trochu mimo mísu. Protipól Vandasovi hledejte v Konečné a Skálovi, nikoliv v Rychlíkové,“ radil Hrabovi.

Levicovou dokumentaristku a publicistku kladete na roveň kabaretnímu neonacistovi? To je, myslím, trochu mimo mísu. Protipól Vandasovi hledejte v Kopečné a Skálovi, nikoliv v Rychlíkové. — Jakub Szántó (@JakubSzanto) March 26, 2023

„Je pro vás nepohodlnou novinářkou, tak jí dáte nálepku extremistky. Takhle se podpásovkou vylučuje z diskuze. V tom si můžete podat ruku třeba se Zemanem. Pokud veřejnoprávní médium porušilo nějaká pravidla, můžete si samozřejmě stěžovat na radu. Rada to posoudí,“ napsal Hrabovi také novinář Jakub Zelenka.

Je pro vás nepohodlnou novinářkou, tak jí dáte nálepku extremistky. Takhle se podpásovkou vylučuje z diskuze. V tom si můžete podat ruku třeba se Zemanem. Pokud veřejnoprávní médium porušilo nějaká pravidla, můžete si samozřejmě stěžovat na radu. Rada to posoudí. — Jakub Zelenka (@jakubzelenka) March 25, 2023

„Pokud mé názory (nikdy necitované, protože pochybuju, že mě čtete nebo posloucháte) považujete za ,extremistické', máte právo mě žalovat a ne tady jen cancellovat. Bylo by to aspoň trochu ,pochopitelný' - rozhodně víc než tohle fňukání, nálepkování a napadání,“ napsala později senátoru Hrabovi novinářka Rychlíková.

4. Pokud mé názory (nikdy necitovane, protože pochybuju, že mě čtete nebo posloucháte) považujete za "extremistické, máte právo mě žalovat a ne tady jen cancellovat. Bylo by to aspoň trochu "pochopitelný" - rozhodně víc než tohle fňukání, nálepkování a napadání. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) March 25, 2023

