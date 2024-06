Kokain ve sněmovně: Asistent Pekarové pořád chodil na záchodky

reklama

Ochranka předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové si dle slov muže obeznámeného s děním v Poslanecké sněmovně všimla, že na toalety opakovaně chodil ředitel její kanceláře Petr Pelc spolu s dvěma dalšími muži.

„Ochranka předsedkyně byla svědkem toho, jak právě Petr Pelc v nočních hodinách opakovaně ještě se dvěma neznámými muži vstupoval do kabinky pánských toalet, zamkli se a pak se odtud ozývalo zvláštní ťukání. Ochranka se proto rozhodla prostor prověřit,“ uvedl zdroj pod podmínkou anonymity pro MF DNES.

Pelc jakoukoli spojitost s kokainem odmítá. „To, že jsem s tímto spojován, tvrdíte pouze vy, a toto spojení důrazně odmítám,“ řekl Pelc.

Předsedkyně Pekarová Adamová, která o incidentu dle svých slov nevěděla, se Pelce zastává a tvrdí, že nemá důvod mu nevěřit, ačkoliv potvrdila, že ochranka našla papírek u její kanceláře.

„S nálezem ředitele mé kanceláře spojujete pouze vy, hovořila jsem s ním o tom a spojitost s tímto důrazně odmítá. Nemám důvod mu nevěřit,“ sdělila Pekarová. Zároveň ale potvrdila, že papírek se zbytkem drogy našla na toaletách u její kanceláře její ochranka. „Postupně jsem se to začala dozvídat až nyní, kdy se celá věc řeší,“ řekla předsedkyně.

V lednu 2023 byl v Poslanecké sněmovně nalezen papírek se zbytky kokainu během jednání o důvěře vládě, které se protáhlo do nočních hodin kvůli obstrukcím. Vzhledem k tomu, že se jednalo o méně než jeden gram – tedy dle zákona menší než malé množství –, policie případ odložila.

Případem se až teď začala zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) s cílem objasnit, jak se nález kokainu ve sněmovně prošetřoval. Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek kritizoval policii za to, že zatajila nález drog. Kvůli tomu se setkal s ředitelem Ochranné služby Policie ČR Jiřím Komorousem. Plíšek vyjádřil své znepokojení nad tím, že Policie ČR neinformovala vedení Kanceláře o bezpečnostním incidentu.

Podle bývalého náměstka brněnského primátora Matěje Hollana je logické, že incident nebyl prošetřen. Na svém facebooku napsal, že je všeobecně známo, že se ve sněmovně užívají drogy, přičemž jejich hlavním distributorem měl podle něj do svého vynuceného odchodu být Dominik Feri z TOP 09. Ten musel Sněmovnu opustit po sexuální aféře s několika studentkami.

„Že se ve Sněmovně šňupe jak o život a že po ‚odchodu‘ hlavního distributora Feriho jeho místo zaujal hned někdo jiný, ví všichni od vrátného po předsedkyni Sněmovny. Kokain se ve Sněmovně šňupal vždycky, šňupe a šňupat bude. Ví to samozřejmě i policie,“ napsal Hollan ve svém komentáři na svém facebooku.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dříve s Dominikem Ferim sdílela kancelář. V pořadu eXtra Host přiznala, že k němu měla blízko a trávila s ním čas i mimo pracovní dobu. „Určitě jsme byli kolegové a čas od času i nad rámec těch pracovních povinností,“ vzpomínala Pekarová Adamová.

„To, co se stalo, mě nesmírně mrzí, protože já odmítám jakékoli násilí na komkoli, a jsem ve finále ráda, že soud rozhodl poměrně rychle a že už je jasno, jak se ty věci měly a mají, a že za to, co udělal, bude po právu pykat,“ komentovala Pekarová Adamová rozsudek nad jejím bývalým spolupracovníkem, který si má odpykat tříletý trest za dvě znásilnění a pokus o znásilnění.

V pátek bylo kolem kokainové kauzy rušno i mezi poslanci.

Pirátský poslanec Jakub Michálek dal jeho nález do souvislosti s opozičními obstrukcemi, byl totiž nalezen právě během jedné z dlouhých nočních schůzí.

„Pokud opozice chce vyvolat velký konflikt, tak ho samozřejmě dokáže vyvolat. Je to úplně na nich, jestli k tomu potřebují kokain, aby to vydrželi tak, jako samozřejmě je to zvláštní, protože je to zakázaná látka,“ poznamenal.

Vládní protidrogový kooordinátor Jindřich Vobořil zase poslance varoval, že peníze, za které drogy nakupují, mohou přes ruské gangy končit v Moskvě.

„To, co bych k tomu poslancům řekl, je, že to, co si takhle dávají občas do nosu, tak je mimo jiné podpora rusky mluvících a ruských kriminálních organizací,“ citoval jej Blesk.

Andrej Babiš k tomu poznamenal, že protidrogový koordinátor je známý lobbista za drogy a po několika osobních zkušenostech s ním nechtěl spolupracovat.

