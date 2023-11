Kolářův průšvih: Nejdřív kázal o lžích. Pak je sám šířil a Piráti ho načapali

reklama

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 87% Nepovedla 10% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3199 lidí

Sám je proto bývalý starosta Prahy 6 v této oblasti aktivní a snaží se šířit osvětu mezi mladými lidmi. „Děláme, co můžeme – třeba to, že o hybridních hrozbách mluvíme se studenty a s mladými lidmi, kteří na rozdíl od ‚pomazaných hlav‘ vystřelí definici dezinformace pěkně z voleje a je na nich vidět, že o tomhle problému doopravdy přemýšlejí,“ sdělil. Na pozvání poslance Pavla Klímy (TOP 09) se o tématu bavil se studenty v Českých Budějovicích.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ocenil studenty, že mladá generace sítě zná, že mládež ví i to, kde číhá nebezpečí, snaží se orientovat. „To je skvělé a podle mě je to taky cesta, jak téma přivést k lidem, kteří dlouho žili bez sítí a teď často naskočí na leckterou promakanou lež, která se jim tam zobrazí,“ poznamenal s tím, že mladí mohou svým rodičům a prarodičům mnohé objasnit.

„Koneckonců sám jsem jim říkal, že nejlepším nástrojem proti dezinformacím jsou informace,“ dodává poslanec vládní strany TOP 09 Ondřej Kolář.

Jeho slova ale vyznívají o to víc paradoxně, když se nedlouho poté podle Pirátské strany zařadil Ondřej Kolář právě mezi ty, kteří šíři lži – a rozhodně nepoužívá informace jako nástroj proti dezinformacím, jak sám rád tvrdí. Důvodem je, že do svých lží zatáhl právě pirátského ministra.

Konkrétně jde o Kolářův příspěvek, v němž bije na poplach, že český šéf diplomacie Jan Lipavský z Pirátské strany se chystá povečeřet s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. A sice v rámci schůzky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která se bude tento týden konat ve Skopje.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsou lidi, se kterými by slušný člověk a západní politik u stolu sedět neměl, a kromě Putina je to třeba i jeho poskok Lavrov. Český ministr zahraničí to ale asi vidí jinak, a tak si jede dát večeři s tímhle zástupcem teroristického státu. Proč to dělá, ví asi jen on. Jet na jednání, kde bude Sergej Lavrov, považuji za chybu, kterou by si Česko nemělo dovolit,“ vyjevil Kolář na sociální síti X.

„Byl bych rád, kdyby si pan ministr tuhle večeři nakonec odpustil a s „asistentem“ válečného zločince v jedné místnosti u jednoho stolu nedebužíroval. Diplomacie není jen o tom, co dojednáte u večeře, ale i o tom, jaké gesto tou večeří posíláte do světa,“ pokračoval poslanec Kolář.

Pak si ještě přisadil: „Možná je ale vlastně nakonec dobře, že tam pan ministr chce jet. Až bude Lavrov při večeři oblažovat ostatní svými plky o denacifikaci Ukrajiny a ruském spravedlivém boji, může mu spravedlivě nazvracet do klína. To by totiž bylo jediné relevantní gesto hodné takové události,“ vyjádřil svůj postoj člen TOP 09 kriticky na adresu ministra zahraničí Lipavského.

Následně přišlo důrazně upozornění od Pirátů, že žádná společná večeře Lipavského a Lavrova se konat nebude. Odkázali na vyjádření, které poskytl mluvčí ministerstva České tiskové kanceláři, v němž uvádí, že na dnešní večeři před zasedáním ministrů zahraničí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) není pozván ruský ministr Sergej Lavrov.

A tedy informace, kterou veřejnosti předává Petr Kolář z TOP 09, že s Lavrovem bude večeřet český ministr Jan Lipavský (Piráti), se nezakládá na pravdě.

Psali jsme: Ministr Lipavský: Praha na jeden den nahradila Ženevu jako lidskoprávní hub OSN „Vzkažte Putinovi... A vy vzkažte Bidenovi!“ Lipavského a Konečnou posadili moc blízko k sobě Teroristickému Rusku zde pšenka nepokvete. A jsme v tom první na světě, jásají ministři Ministr Lipavský: Hamás je teroristická organizace a nikoliv partner pro jednání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE