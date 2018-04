Kolem Nikulina ještě bude veselo. Advokát chystá množství kroků, včetně žaloby do Štrasburku

Řada stran pak upozornila také na to, že hlavně hnutí ANO stojí v tomto volebním období za neschválením programu mimořádných schůzí. Právě k tomu podotkl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, že místo změny jednacího řádu by stačilo přesvědčit Andreje Babiše a KSČM s SPD, aby tolerovali sněmovní menšinu a umožňovali, aby se mimořádné schůze konaly.

„V případě, že by Evropský soud pro lidská práva rozhodl takovým způsobem, že by to mohlo způsobit obnovu řízení, tak by to mohlo mít po formálně právní stránce na kauzu vliv,“ uvedl Sadílek s tím, že by to zkrátka mohlo vést až k možnému odškodnění pro Nikulina. Ten byl minulý týden vydán do USA, ačkoliv o něj mělo zájem i Rusko.

Advokát podle serveru ČT24 argumentuje mimo jiné tím, že stále nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho stížnosti proti neudělení azylu pro Nikulina. Ve hře byla kasační stížnost proti zamítnuté žalobě. To však rozporuje ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO), jenž uvádí, že vycházel z textu zákona stanovujícího právo zdržovat se na území po dobu, než je projednána správní žaloba. „O kasační stížnosti už se takto nemluví,“ dodává Pelikán.

Za jeho rozhodnutí jej ale kritizují i někteří politici a Pražský hrad. Šéf opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil naopak uvedl, že český ministr spravedlnosti se rozhodl jako ministr suverénní země.