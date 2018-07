Kolem českého mýta je záhadné ticho. Že by před bouří?

Ještě před zrušením tendru a plánovaným druhým kolem výběrového řízení vybralo Ministerstvo dopravy jako vítěze konsorcium SkyToll/CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera s cenou 10,75 miliardy korun na deset let s použitím satelitní technologie a rozšířením výběru mýta na 900 km silnic 1. třídy. Zajímavostí je, že vítězové uvedli v referencích svých dosavadních mýtných projektů jen slovenské mýto.

Antimonopolní úřad pak oznámil zrušení výběrového řízení začátkem května, když dospěl k závěru, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek ve dvou důvodech. Vedle neurčitosti některých podmínek zakázky se mu nelíbil ani způsob, jakým ministerstvo předávalo zadání tendru jednotlivým uchazečům. Rozesílalo totiž jednotlivým uchazečům rozdílnou zadávací dokumentaci.

Ministerstvo dopravy si ale trvá na svém a je přesvědčeno, že mýtný tendr byl v pořádku a že ÚOHS by ho měl co nejdříve posvětit. Není tajemstvím, že v tomto směru vyvíjí na předsedu ÚOHS silný nestandardní tlak jak samotný zadavatel, tak i premiér Andrej Babiš. Nicméně právní experti na soutěžní právo obeznámení s případem upozorňují, že důvody ke zrušení tendru byly natolik závažné, kvalitně vyargumentované a prokázané, že změna původního rozhodnutí, tendr zrušit, je velmi nepravděpodobná.

Včera vydala Česká tisková kancelář zprávu o výsledcích slovenského mýta za první pololetí. Dopravci zaplatili na Slovensku od ledna do konce června na mýtném 106,19 milionu eur (2,75 miliardy Kč). U nás to bylo loni 9,8 miliard korun. Průměrný měsíční výběr za prvních pět měsíců roku se ustálil na 890 milionech Kč. "Pokud budou výběry mýta pokračovat v nezmenšené intenzitě i na podzim, mohli bychom celoročně atakovat 11miliardovou hranici vybraného mýta," uvedl pro ČTK mluvčí společnosti Kapsch David Šimoník. Pokud výsledky výběru mýta zůstanou na podobné úrovni, vyberou Češi na konci roku dvakrát více než Slováci.

ČTK o „skvělých“ výsledcích slovenského mýta včera informoval provozovatel slovenského mýtného systému, firma SkyToll. ČTK pak zprávu doplňuje informací, ze které slovenská firma neměla určitě velkou radost.

„SkyToll provozuje mýtný systém na Slovensku od jeho zavedení v roce 2010. Zakázku na vybudování systému založeného na satelitní technologii a na jeho provoz na období 13 let získal SkyToll s nejdražší nabídkou po vyloučení ostatních uchazečů z tendru. Značnou část příjmů státu z mýtného v minulosti pohltily náklady na systém výběrů zmiňovaných poplatků,“ připomíná ČTK.

Přestože čas i některá podobná „zajímavá“ fakta o vítězi českého mýtného tendru tlačí na ministra Ťoka, aby zodpovědně reagoval a připravil náhradní řešení, jak budeme po roce 2019 u nás vybírat mýto, on trvá na svém. Mýto budou u nás vybírat Slováci s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem. A to i když antimonopolní úřad tendr definitivně zruší!

K problematice se vyjádřil pro deník Právo také generální ředitel společnosti Kapsch Karel Feix. Odpovídal například na otázku, zda opravdu posílají každý den Ministerstvu dopravy dopis s výhradami k jeho krokům v řešení budoucnosti mýtného v ČR.



„Předně jde o zákonnou právní proceduru, v jejímž rámci podáváme pravidelně námitky proti krokům zadavatele. Dostali jsme totiž znepokojivé informace a pan ministr je nedávno v médiích potvrdil, že ministerstvo by mohlo obejít rozhodnutí ÚOHS o zrušení tendru a navzdory němu přidělit zakázku slovenskému SkyTollu. Takové přímé přidělení zakázky bez tendru je podle shody renomovaných právníků jasný trestný čin. Celý problém spočívá v tom, že ministerským úředníkům se moc nedá věřit. Jejich postup není příliš transparentní a předvídatelný. Nejdříve slibovali soutěžní dialog, vždyť sám ministr Ťok ceny uchazečů při otevření obálek označil jako předběžné. Nějaké přílišné diskutování o ceně se ale nějak nehodilo do krámu, vždyť první na pásce byla firma SkyToll, označovaná v kuloárech za vítěze už roky zpátky. Ještě před překotným a uspěchaným vyhlášením vítěze jsme proto ministra vyzvali k jednání. Chtěli jsme vyjasnit naši nabídku a snížit cenu. Ale nic se nestalo, nebyl zájem snížit pro daňové poplatníky cenu za mýto na minimum. Místo toho se rychle spěchalo s vyhlášením vítěze bez ohledu na to, že ÚOHS měl co nevidět vydat své rozhodnutí. Vzhledem k ministerským protiprávním úvahám o zadání mýta SkyTollu z ruky jsme teď panu ministrovi znovu poslali dopis, v němž v podstatě veřejnou nabídkou deklarujeme za nové mýto nižší cenu než SkyToll. Rázem tak mizí i poslední argument o nejvýhodnější ceně Slováků, kteří jen tak mimochodem doma na Slovensku provozují neuvěřitelně předražené mýto s více než padesátiprocentními náklady. Jinými slovy, pokud chce ministerstvo dopravy jít do přidělování zakázky z ruky a bez tendru, my říkáme, tady máte nejlevnější cenu od Kapsche,“ popisuje komunikaci s Ministerstvem dopravy Karel Feix



„Samo ministerstvo, když před časem slibovalo soutěžní dialog, argumentovalo tím, že jde o tak složitou problematiku a spoustu nejasností v zadání, že diskuse s uchazeči nad jejich nabídkami může spoustu otázek vyjasnit a promítnout se následně do úpravy konečných cenových nabídek. My máme na rozdíl od ostatních v tendru globálně největší zkušenosti s mýtnými systémy a jejich navrhováním. Proto jsme opravdu poctivě a profesionálně nacenili všechny položky i možné rizikové body. Myslím, že kdyby ministerstvo alespoň prostudovalo i naši nabídku, věděli by to a přestali by prohlašovat, že vybrali tu nejlepší nabídku. Bohužel ministerstvo je momentálně prodchnuto negativní emocí spojenou s firmou Kapsch. Koneckonců se v minulých měsících netajili tím, že existuje společenská objednávka, že Kapsch by neměl pokračovat, i kdyby nabídl pro stát a poplatníky sebevýhodnější řešení. To celé znemožňuje objektivní neutrální pohled manažerů resortu na celou plejádu možných variant, kam dál s mýtem. Spoléhání se na to, že ještě nějak dopadne ten zpackaný a logicky zrušený tendr, je podle mého hazard, který se nemusí vyplatit. Rozumný hospodář by přece zvážil plusy a minusy jednotlivých postupů a pak by nemohl ztrácet měsíce vyčkáváním, jak dopadne rozklad na ÚOHS. Pokud jde o návrhy prezentované vládě, když budete chtít nalézt rychlá řešení, najdete je, když ne, přijdete na vládu s hrůznými scénáři variant,“ popisuje současnou situaci při rozhodování o budoucnosti českého mýta šéf rakouské společnosti Kapsch.

Jasnou odpověď dává také ministerským úředníkům i ministrovi Ťokovi, jak je to vlastně s tím časem a co se dá ještě stihnout.

„Ministerští úředníci na tom nedávno zrušeném tendru dokázali, že i komplikované dvoukolové výběrové řízení zvládli zrealizovat za pouhých deset měsíců. V roce 2006 trval mimořádně zpolitizovaný tendr pouhých osm měsíců. Všechno jde, když se chce, když se nekecá, ale maká. Otevřený jednokolový tendr na provoz stávajícího státního mýtného systému by podle právníků trval dokonce jen půlrok, spolu se soutěží na poradce se dostáváte na rok. K převzetí provozu systému vítězem s rezervou stačí čtvrtrok. Mimochodem v tom zrušeném tendru ministerstvo plánovalo na výstavbu satelitního systému neuvěřitelných a zbytečných 14 měsíců. My jsme v roce 2006 zvládli celonárodní systém spustit za polovinu času. Každopádně jsme znovu Ťokovi demonstrovali připravenost účastnit se jakéhokoli řešení, s nímž přijde a bude v rámci zákonných norem. Výsledek zrušeného tendru na deset let ale nemůže nikomu posloužit jako závdavek pro nějaká nouzová dočasná řešení. Tak to fakt nefunguje. Buď jste regulérně našel vítěze, nebo ne a pak nemůžete svévolně experimentovat. Jako například, když Ťok nedávno ujišťoval zástupce regionů a průmyslu, že pokud by bylo třeba, zavede v regionech nulový tarif mýta. To by totiž byl skandální přístup, pokud by se to mělo stát. Připomínalo by to slovenskou cestu, kde rozšířili mýto na desetitisíce kilometrů všech silnic, aby na nich nevybírali žádné mýto. Takže se zvýšily provozní náklady placené SkyTollu a tamní státní pokladna z toho nemá nic. Navíc kvůli těm 900 kilometrů silnic první třídy se přece má v Česku změnit mýtná technologie a do koše by měl putovat stávající fungující státní mýtný systém. To přece nedává logiku ani v nejhorším snu. Mýtné brány jsou navíc jen pětina celonárodního mýtného systému. Do koše by stát vyhodil několikamiliardový majetek a nic na tom nezmění ani využívání některých bran. Ty se navíc už v současnosti využívají k řízení dopravy, informačnímu systému pro řidiče, odhalování vozidel v protisměru či k měření rychlosti,“ kritizuje podivné postoje ministerstva dopravy Karel Feix.

Pustil se také do odpovědi na otázku, co když antimonopolní úřad v odvolání nepotvrdí zrušení tendru?



„Nepřísluší mi nijak spekulovat, co se může nebo nemůže v této věci z hlediska ÚOHS stát. Jasné je však už teď, že ministerstvo ztratilo a ještě ztratí tolik potřebný čas k racionálnímu řešení budoucnosti mýta. I proto jsme nedávno Ťokovi poslali naprosto konkrétní nabídku na odkup provozní části českého Kapsche s cenou pohybující se kolem 200 až 400 miliónů korun. Celkovou dobu potřebnou pro zajištění přechodu provozu mýta pod stát právníci spočítali i s rezervami na 15 měsíců. Stát by se tak jednou provždy zbavil velkých komplikovaných tendrů, které bohužel neumí úspěšně uspořádat. Totální emancipace státu v každodenním provozu mýta by nebyla nějaký český vynález. Po Rakousku, Bulharsku a Slovinsku k tomu směřují rovněž v Polsku, kde začnou státní složky vybírat mýto v listopadu, nebo v Německu, kde nastane obdobná situace už od letošního září. Stát od roku 2016 už dokonce vlastní i kompletní dokumentaci k systému. Co mu ale chybí je provozní know-how představované především mýtnými a projektovými specialisty a ti jsou žádané nedostatkové zboží v celé Evropě. Výhodou námi navrženého řešení je, že stát by místo jednoho velkého disponoval několika malými subdodavateli, které by mohl pravidelně přesoutěžit. Stát by se zbavil i ve státní správě tolik kritizované závislosti na jediném IT dodavateli. No a Kapsch by státu pro nejbližší období pouze smluvně zajistil personální stabilitu mýtných specialistů či nezbytnou podporu v oblasti mýtného softwaru a technologií. Ministerstvo dopravy by mělo pod kontrolou také výši provozních nákladů, které by při jednoduché optimalizaci ihned klesly minimálně na 890 miliónů korun ročně, což je provozní nákladovost 8,6 procenta (dnes dosahuje 14 procent). Řečeno jednoznačně současné státní mýto by se dalo dalších deset let provozovat za 8,9 miliardy korun, což je ještě o dvě miliardy méně než vítězná nabídka SkyTollu,“ vysvětluje Karel Feix výhody převzetí mýtného systému Kapsche plně pod stát.



„Vraťme se ještě ke zrušení tendru ze strany ÚOHS. Nezdá se vám jako příliš formalistické, že úřad ho zrušil kvůli předávání dokumentace na USB discích?,“ ptal se redaktor Práva ve včera publikovaném rozhovoru Karla Feixe.



„Ministerstvu se dokonale podařilo vnutit veřejnosti svůj pohled na věc. Možná je to i tím, že si málokdo dal práci pečlivě přečíst 150stránkové pregnantně zdůvodněné rozhodní ÚOHS. V tom rozhodnutí vůbec nejde o nějaké přepisovatelné flash disky ani o to, na jakém nosiči zadávací dokumentaci předávali. Úřad jasně konstatoval, že ministerstvo nebo jeho poradci zásadně pozměnili zadávací dokumentaci na tisících stran, a jednotliví uchazeči tak dostali její rozdílné verze. Dalším neméně závažným důvodem byla neurčitost zadání, tedy toho, co vlastně stát v tendru po uchazečích požaduje. V Brně leží několik dalších našich závažných podání, která by sama o sobě mohla vést ke zrušení tendru. Úřad se jimi zatím nezabýval, protože nalezl zásadní důvody pro rozhodnutí už u těch prvních námitek. Detailně například v jednom podání rozebíráme, proč tendr nebyl technologicky neutrální, ačkoliv to ministerstvo dopravy deklarovalo. Nikdy jsme nezastírali, že primárně hájíme zájmy akcionářů a snažíme se tvořit zisk. To je ostatně podle zákona hlavním úkolem komerčních podnikatelských subjektů. Na druhou stranu nejsme přece tak naivní, abychom si mysleli, že tady můžeme provozovat mýto další roky bez řádného otevřeného výběrového řízení. Tendrů na pokračování mýta se účastníme ve spoustě zemí a býváme často úspěšní. I proto jsme asi globálním lídrem v mýtných systémech. Takže veřejné soutěže se opravdu nebojíme, pokud je férová,“ zdůrazňuje včera v Právu Karel Feix.

