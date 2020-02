Kolem projektu Čunkovy nemocnice ve Zlíně je zase „veselo“. „Chová se jako car,“ zaznělo z opozice

reklama

Jak upozornila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, důvodem je to, že v souladu s aktuálním zákonem o krajích musí být informace o projednání bodu předem zveřejněna v programu zasedání na úřední desce. Problémem pak může být to, že hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nechal o projektu stavby nemocnice loni 16. prosince hlasovat nečekaně, bod nebyl zařazen dopředu do plánovaného programu zasedání.

„Zastupitelstvo by mělo o těchto bodech jednat po řádně proběhlé diskuzi, včetně uplatnění práv zastupitelů a občanů kraje vyjádřit se,“ citoval k věci Zlínský deník tiskového mluvčího Ondřeje Krátošku. Poté by měli zastupitelé podle Krátošky buď znovu rozhodnout, nebo případně alespoň potvrdit, že setrvávají na již přijatých usneseních. Pokud by Zlínský kraj doporučení Ministerstva vnitra odmítl, může se resort obrátit na soud a navrhnout zrušení hlasování. Ještě předtím může ministerstvo výkon usnesení pozastavit, uvedl tiskový mluvčí.

„Je to pouze dopis a stanovisko pana Hamáčka, nejde o rozhodnutí, které by nařizovalo nové hlasování o nemocnici,“ sdělil k rozhodnutí hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, všimnul si Zlínský deník. „Osobně si myslím, že pan ministr chce pomoci svým neúspěšným krajským kolegům,“ dodal Čunek pichlavě. „Rozhodně na nejbližším zasedání zastupitelstva se tím zabývat nebudeme,“ sdělil Zlínskému deníku Čunek.

Projekt hejtmana Jiřího Čunka na stavbu nového nemocničního areálu ve Zlíně Malenovicích má podle oficiálních předpokladů stát 8 miliard. Již více než rok je pomyslným jablkem sváru mezi opozicí a koalicí na kraji.

Podle některých opozičních zastupitelů bude nemocnice stát více peněz, kraj se kvůli ní bude muset výrazně zadlužit, přitom Zlín již stávající krajskou nemocnici v podobě areálu Nemocnice Tomáše Bati má. Mnozí se obávali také centralizace zdravotní péče a omezování dostupnosti péče v ostatních krajských nemocnicích, v Kroměříži a Uherském Hradišti. Právě Baťova nemocnice by se podle opozice mohla modernizovat, což by dle jejího názoru vyšlo levněji. Právě rozšíření a modernizaci stávajícího areálu tzv. Baťovky si zastupitelé dříve odhlasovali poté, co Čunkova nová nemocnice během prvního hlasování neprošla.

Projekt Čunkovy nemocnice jitří emoce mezi opozičními krajskými zastupiteli i nyní. „Hejtman Jiří Čunek se chová jako car,“ vypálil na adresu lidoveckého hejtmana na Facebooku krajský předseda Soukromníků na Zlínsku a zastupitel Zlínského kraje Michal Dvouletý. Čunek podle slov Dvouletého „krajským zastupitelstvem dlouhodobě pohrdá, kašle na zákony, a v současné době dokonce odmítá respektovat stanovisko Ministerstva vnitra“. Hejtman podle Dvouletého svým jednáním „vzkazuje občanům Zlínského kraje, že jimi pohrdá a že on sám ví, co je pro ně nejlepší“. „Bez ohledu na racionální argumenty, názory mnoha odborníků i nedozírné ekonomické dopady na hospodaření celého kraje,“ dodává Dvouletý.

