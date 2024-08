Kolik to bude stát, pane Fialo? Odpověď zástupcům veřejnosti je jasná

Na facebookovém profilu Petra Fialy se občas objevuje falešná titulní stránka neexistujícího deníku Dobré zprávy. Ten prezentuje informace o tom, jak slovy klasika „jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají“.

Nejnovější vydání z této středy mělo na titulní stránce velký nadpis: „Nejlevnější široko daleko. Tankovat se teď jezdí do Česka.“

Premiér Petr Fiala fotomontáž sdílel na svém facebooku s komentářem: „Dobré zprávy pro řidiče a řidičky.“

V předcházejících dnech jste se v „dobrých zprávách“ mohli dočíst například o tom, že energie spotřebitelům i přes nárůst ceny regulované složky zlevní nebo titulek „Finanční situace českých domácností se zlepšuje již druhý rok po sobě!“

Neexistující Dobré zprávy ale nejsou zdaleka jediným formátem, ve kterém členové vlády prezentují své úspěchy. Dokonce lze říci, že v šíři marketingových nástrojů k přesvědčování veřejnosti o prosperitě této země Fialův kabinet překonává všechny své předchůdce.

„Kdyby platilo to, co vláda tvrdí, tak je Česká republika prosperující země,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš. Fakta ale bohužel ukazují něco jiného, naposledy varování NKÚ před šíleným tempem zadlužování.

„A to už vůbec neporovnávám s tím, co vláda slibovala před volbami. Slibovala, že nezvýší daně, zvýšila je. Slibovala, že nezvýší věk odchodu do důchodu, zvyšuje jej,“ doplnil docent Valeš.

Reálný stav úspěchů české vlády podle něj můžeme vidět třeba i na srovnání se zeměmi, které ještě nedávno byly daleko za námi, jako Polsko nebo Slovensko.

Již od roku 2022 jsme byli svědky mnoha reklamních kampaní, které v televizi, rádiích, na internetu i na výlepových plochách vysvětlovaly veřejnosti vládní politiku.

Prvním marketingovým heslem byl „deštník proti chudobě“. Kampaň umístěná do velkých mediálních domů i webů typu FORUM24 byla vypisována na 30 milionů korun, nakonec byla vysoutěžena asi o pět milionů levněji.

K podobným kampaním později přistoupila i některá ministerstva, třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí takto z televize i internetu vysvětlovalo penzistům, že snížení valorizačního vzorce zachrání penze pro jejich vnoučata.

Zcela specifickou kampaň pak rozjelo Ministerstvo vnitra, které plakáty na ulicích i ve veřejné dopravě poučovalo občany, že „ústavou chráněná svoboda slova má své hranice“ a že „vědomé šíření nepravdivých zpráv, majících za cíl v ostatních vyvolat strach, je postihováno podle platných zákonů“.

V červnu 2023 pak vláda spustila souhrnnou komunikační kampaň Česko informuje. „Kampaň bude průběžně přinášet informace o novinkách, změnách či úpravách zákonů či norem, které mají vliv na každodenní život občanů České republiky,“ vysvětloval tehdy Úřad vlády.

Inspiraci hledala v Británii, kde vláda provozuje podobný informační server. V Česku má podobu edukativního webu i profilů na sociálních sítích.

Třeba na facebookovém profilu se za dva měsíce prázdnin objevily pouze informace nabádající k registraci turistů do systému Drozd, krátká zpráva o možnosti využít pro všechny vlakové dopravce jednu jízdenku a podobně stručná výzva k očkování dětí proti spalničkám.

Na projektu spolupracuje vláda od počátku s agenturou Lion Communications. Letos v červenci byla podepsána smlouva na zajištění mediálního prostoru už na třetí období.

„Dodavatel se touto smlouvou zavazuje Objednateli dodat mediálního prostoru pro potřeby realizace komunikační kampaně s názvem ‚Nákup mediálního prostoru pro mediální kampaň Česko informuje III‘ v souladu s mediálním plánem,“ píše se ve smlouvě.

Ta byla uzavřena na částku 10 645 456 korun, do které není započteno DPH.

Podle přílohy dohody, kterou lze nalézt v registru smluv, má být 2,7 milionu vyhrazeno na on-line prostor, 3,6 milionu pro rádia a 4,2 milionu pro OOH. Vysoutěžené „třetí kolo“ má běžet od července do prosince 2024.

„Kdyby vláda šířila informace, tak prosím,“ říká k tomu docent Valeš. Ve skutečnosti je podle něj hlavním problémem to, že vláda toho příliš mnoho tají.

„Spoustu věcí, které by měly mít veřejný charakter, vláda dělá kabinetně. Třeba nyní při sestavování rozpočtu. To jsou věci, které se vždy probíraly veřejně, to teď není,“ dodává pro ParlamentníListy.cz.

Je to poprvé, co současně v Úřadu vlády funguje odbor strategické komunikace. Ten byl zřízen v květnu po nástupu ministra Marka Ženíška. Současně byla ustavena funkce koordinátora strategické komunikace, kterou vykonává plukovník Otakar Foltýn, zapůjčený z vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Otakar Foltýn ale není zaměstnancem Úřadu vlády. Odbor oficiálně vede bývalá redaktorka České televize Adriana Dergam. Dále v odboru strategické komunikace v Úřadu vlády působí Jozef Dobrík, grafický designér, známý z kampaně Dárek pro Putina. Jména dalších zaměstnanců Úřad vlády odmítl sdělit s tím, že zveřejnění jména by mohlo „dotčeného zaměstnance poškodit ve společnosti včetně negativního odrazu ve veřejném mediálním prostoru a ve vztahu k dezinformační mediální scéně, a v důsledku toho i v osobním či rodinném životě, a případně by mohl jejich nesprávný či nepřesný výklad vést ke zpochybňování jím vykonávané práce“.

Cílem strategické komunikace vlády je podle Foltýna „vlastní silná komunikace základních témat“. Tuto komunikaci se vláda rozhodla zajišťovat sama prostřednictvím speciálního odboru.

Současně ale v rámci kampaně Česko informuje tuto komunikaci „outsourcuje“, a to v ceně přesahující deset milionů korun za půl roku, která má být navíc určena pouze na zajištění mediálního prostoru, nikoliv na výrobu obsahu.

ParlamentníListy.cz se tedy obrátily na Úřad vlády s dotazy, jak bude komunikace vlády rozdělena a jak bude případně odbor strategické komunikace na projektu Česko informuje participovat.

Odpověď jsme z Úřadu vlády ani po dvou dnech nedostali.

„Ty informační kampaně jsou dnes spíš propagandou, ve které vláda vytváří ideální obraz světa,“ říká docent Valeš.

Pokud jde o vládní reklamy, poznamenává k tomu: „Často jsou to vyhozené peníze. Bohužel jsou to peníze daňových poplatníků.“

K nejnovější „dobré zprávě“ premiéra Fialy poznamenává, že „s 200 000 měsíčně a služební limuzínou moc neřešíte, jestli je nafta o dvě koruny dražší“.

Prolínání úřednického a mediálního světa je za Fialovy vlády mimořádné. Sám premiér je přes neziskovou organizaci Pravý břeh – Institut Petra Fialy spojen s webem FORUM24.cz. Ten měl s neziskovkou partnerství a Fiala tam ještě coby opoziční předák pravidelně dopisoval.

Nezisková organizace Pravý břeh na podzim 2023 přímo financovala jednu z marketingových kampaní, tentokrát pojmenovanou Restart Česka. Zajímavostí bylo, že v ní nefigurovala ani vláda, ani ODS, ale pouze osoba Petra Fialy. Kampaň v rozsahu 150 billboardů měla podle institutu stát „vyšší stovky tisíc korun“, podle expertů na marketing byla reálná cena spíše v milionech. Později byla potvrzena cena 1,8 milionu.

Pravý břeh – Institut Petra Fialy se přitom ocitl v podezření, že vystupuje ve finančních tocích kolem problematické Podnikatelské družstevní záložny, které Fiala svěřil i své osobní úspory.