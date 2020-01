Koloběžky pro „hipstry“ nacpané v odpadkáči! FOTO z centra Prahy hovoří jasně

Sdílené elektrokoloběžky Lime nebývají v ulicích hlavního města Prahy vždy vítány. Zatímco Praha 2 se snaží přítomnost zdánlivě nezkrotitelných zelenobílých koloběžek vyřešit rázně (více v rozhovoru s tamním místostarostou Korseskou na ParlamentníchListech.cz ZDE), na „jedničce“, kde koloběžky představují největší zátěž a kde na tamní radnici aktuálně probíhá cosi na způsob politické krize, berou věci do ruky sami lidé a dopouští se na koloběžkách vandalismu.

O svérázném způsobu řešení „koloběžkové pohromy“ made in USA, která se snesla na Prahu, svědčí fotografie umístěné ve skupině Praha číslo 1 na sociální síti Facebook, zachycující zničené koloběžky v centru Prahy nacpané do odpadkového koše. Publikoval ji uživatel Facebooku s přezdívkou Medard Smith a doplnil komentářem: „To už je takovej národní sport aktuálně Na Můstku“.

Do Prahy tak zdá se dorazil. V Paříži často končí koloběžky Lime naházené do Seiny. V USA je zase vandalové lámou či jim urážejí řídítka.

Na facebookové stránce Praha 1 jsou koloběžky celkem častým tématem. „Koloběžky Lime jsou fajn, ale (někteří) koloběžkáři jsou pitomci. Je jich docela dost,“ napsal na Facebooku koncem prosince fotograf Eugen Kukla a příspěvek doplnil snímkem elektrokoloběžky stojící uprostřed chodníku.

6. ledna pak ve skupině přispěla fotkou Tery Mariposa a přiložila fotografii údajně pořízenou v Praze 2 (tam by se přitom elektrokoloběžky Lime neměly kvůli snahám tamní radnice vyskytovat vůbec). „Pletu se, nebo je to neoprávněné zabrání veřejného prostoru? A pokud ano, kam to nahlásit? Aby firmu pokutovali? Policie ČR nebo nějaký úřad,“ napsala. „Není to zabrání prostoru… Je to špatné parkování a neschopnost města toto řešit…. A znám dědka, kterej to na malostranským schválně porazí,“ napsal Jiří Hladký.

„Mě zaujal tenhle punk v Bořivojce,“ napsal Tom Ziembič a svůj příspěvek doprovodil fotkou koloběžek Lime ledabyle poházených na chodníku na Žižkově na Praze 3. „Do sběrnýho dvora,“ vyzval Aleš Čapek u příspěvku. Jiří Svejkovský zase doporučil „přerazit“ se o koloběžku a soudit se o náhradu ve Spojených státech. Svejkovský zase na Silvestra na Facebooku sdílené koloběžky v Praze kritizoval.

„Může mi někdo vysvětlit, proč sdílené ekonesmysly neplatí za neoprávněný zábor veřejného prostranství popř. proč Praha nevyjedná, nestanoví „parkovací“ místa pro tyto sdílené nesmysly sloužící výhradně turistům?“ napsal v příspěvku.

V říjnu 2018 kritizoval sdílené elektrokoloběžky Lime a jejich přítomnost v hipsterském Karlíně herní vývojář Daniel Vávra, který příchod Lime do Prahy označil za „další invazi gerilové americké firmy, která tu neplatí daně, nemá žádné zaměstnance, nic neřeší a zneužívá neschopnosti města reagovat na podobnou obchodní strategii, stejně jako Airbnb a Uber“. Vávra kritizoval hlavně chování uživatelů koloběžek: „To si takhle jdete v Karlíně po chodníku, když tu znenadání je uprostřed na štorc postavená němá barikáda z dementních koloběžek,“ napsal.

V minulosti se ParlamentnímListům.cz podařilo ke koloběžkám získat i vyjádření Pražské městské policie. „Na jezdce na koloběžce zákon pohlíží stejně jako na cyklistu,“ sdělila redakci loni v srpnu Irena Seiffertová, vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha pověřená komunikací s médii a veřejností.

Z této skutečnosti podle Seiffertové vyplývá, že pro jezdce na koloběžkách a elektrokoloběžkách platí stejná pravidla jako pro ty, kteří jezdí na jízdních kolech. Za normálních okolností, není-li na místě vedena paralelně cyklostezka, tedy například nesmí jezdit po chodníku.

„V případě, že by elektrokoloběžky byly na chodníku odloženy tak, že by znemožňovaly bezpečnou chůzi lidí, maminek s kočárky či osob na invalidním vozíku, strážníci by samozřejmě tuto situaci řešili neprodleně právě s ohledem na bezpečnost,“ uvedla. „Městská policie tu opravdu není od toho, aby pohozená sdílená kola a koloběžký uklízela. Tato technika má bezpečnostní prvky (je blokována), které znemožňují jednoduchou manipulaci a každý neodborný zásah by mohl vést k poškození,“ vysvětlila. „Jinak samotné parkování těchto sdílených kol a koloběžek, které stojí, nebo jsou nedbale odhozeny a netvoří překážku na místní pozemní komunikaci, není protiprávní,“ dodala.

